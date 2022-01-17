北京「愛國者治港」變「愛國者亂港」

香港 特首選舉將於3月27日舉行，距今僅兩月餘，奇怪的是至今為止，仍沒有參選人出現。民調支持度已跌至只有21%的現任特首林鄭月娥是否參選？她能否再獲北京 青睞？上月底她上京述職，獲國家主席習近平宴請，但這次宴請到底是「犒賞宴」或「告別宴」，沒人搞得清楚。習近平要推「愛國者治港」政策，他到底要找怎樣的「愛國者」治港？

新年一開始，一件醜聞首先打破神秘政情。1月3日，名不見經傳的港區人大代表洪為民搞了一個慶生派對，事後有出席者確診染疫，於是內情漸被揭露。當天至少有214人出席，包括19名新當選的「愛國者議員」、和14名港府高官(包括警務處長、民政局長和入境處長)。這些高官、議員和出席者已被送到大嶼山竹篙灣，在隔離中心隔離。

為了防疫，港府禁止大型活動，但「洪門宴」人那麼多，不但超過政府規定，也超過餐館容納限額。為什麼那麼多人出席？洪為民雖不具高知名度，但他是港區人大代表，又是香港選舉委員會成員，對特首有提名 和選舉權，「哪裡政治溫度高，局內人最清楚」，議員高官紛紛到賀和他拉近關係。「愛國者治港」是香港新政治風向，而洪為民是新氣氛的象徵，拍馬屁者趨之若鶩一點都不奇怪。

新環境下，「愛國者」是特權人士，不願忍受隔離之苦；「紐約時報」報導，「狂熱的親北京人士」立法會議員何君堯不滿被隔離，連爆粗口，拍桌大罵，要林鄭下台。為什麼何君堯會大罵林鄭？這一罵代表左派勢力，顯示左派認為，林鄭已失北京支持，未必會爭取連任。

而林鄭未見反擊，但連日卻有有其他人為她辯護，顯示她可能還有意參選。紐時問她，事件會否影響她連任，她說不會影響她。

中國大陸已有西安、禹州和安陽等地封城，加上冬奧逼近，習政府全力防疫，香港卻搞大型聚會，導致疫情擴散；高官平時高唱防疫，對民眾作種種限制，自己卻說一套做一套，虛偽至極，事件可能直接影響林鄭連任。

香港的左派並不像表面那麼團結，至少分為五個派系。一是政黨民建聯代表的政治勢力，二是工聯會代表的工會勢力，工聯會自認比民建聯更紅，所以這兩個組織一直存在隔閡；三是人大、政協和在港的全國組織人員，四是希望攀上北京關係的香港商界，五是唯有依靠北京才能上位的港府官員。

「愛國者」派系眾多，為了爭權互相謾罵，一點也不奇怪。北京掌控愛國者有一撒手鐧，就是將人大、政協、1500名選委、特首和高官的職權抓在手裡，任由這些人去爭，看誰表現最愛黨愛國，才決定選擇誰。所以外界會看到，北京罵外國勢力，愛國者和林鄭罵得比胡錫進或北京外交部的戰狼更狠；完全沒有道德底線，對香港原有的法治和自由，完全拋於腦後。

最終誰會獲北京青睞，成為特首選舉的參選人？由1500人組成的選舉委員會，擁有提名權，提名期於2月15日開始。取得188人支持的人，就可獲得提名；1500人分為五個界別，參選人至少每個界別都要取得15人的支持，其中的一個界別由人大和政協等組成，所以稱為「國家隊」，北京可透過他們直接控制提名人。預計兩人將獲提名。

如果只有兩人參選，預料其中之一將出自港府公務員，因此林鄭仍大熱。如果她不選，財政司陳茂波可能是人選。另一出自左派、前任特首梁振英被視為可能參選，但他是政協副主席，是「國家領導人」級別，北京可能不會讓他「降格」參選；由於左派沒有人才，所以這個左派參選名額，多半由擁有北京關係的商界人士中選，前香港證交所總裁李小加，被視為可能人選。

香港上月剛舉行立法會選舉，落實了排除民主人士、只讓愛國者參選的選舉。90席議員中，有89個是「愛國者」議員，因此已完全控制立法機關；3月的特首選舉將進一步落實愛國者治港政策，確保行政部門受到控制。除了行政和立法，司法也已淪陷，國安法庭和國安法官設立後，司法獨立已完全喪失。

至此，北京全面控制香港，只有愛國者才能治港。以前鄧小平曾說，1997年後管理香港的人「左翼當然要有，盡量少些；也要有點右的人，最好多選些中間的人」；鄧小平眼中的一國兩制，治港者要多面性，以平衡各方利益，但現在習近平卻一味只要愛國者，一國兩制名存實亡，只有一國，再無兩制。