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病毒攻陷北京半封城 清零抗疫原是夢

社論

中國疾控中心15日宣布，北京發現首起奧密克戎(Omicron)病例，顯示北京抗疫「清零」政策失守，被這個傳播力強大的變種病毒攻破。從記者會氣氛和詳盡通報，可看出北京如臨大敵，全力防堵Omicron；病人所住小區立即全面禁足，北京全城管控進城和返城人員。愈來愈多中外專家認為，清零不切實際，根本不可能，預料疫情將擴散，限制措施也將增加，可能衝擊北京冬季奧運。

北京如臨大敵是因病毒威脅冬奧。冬奧將於北京時間2月4日開幕，以Omicron病毒傳播速度，加上大量外國運動員入境，傳播機會增加，形勢不容樂觀。國家主席習近平4日巡視冬奧設施，下令防疫最重要。過去一年，北京對美、日、澳、歐關係緊張，冬奧是突破孤立的契機，如果冬奧因疫情失控而功敗垂成，不知多少人將「人頭落地」。

北京發現的首位女性確診者是海淀區人，防疫官員將她上月30日至本月14日到過的地方一一公布，包括上下班、交通路線、地鐵、計程車，去過的餐館、商店、購物中心和影院等，詳盡得讓人詫異。河南已有11名官員因「防疫不力」被處罰，安陽市兩家醫院也被罰；西安一名男子偷偷出門買食物被保安抓住痛打。保安對男子說，他們不管封鎖期間有沒有食物，只全力避免疫情擴散。

距北京不到100公里的天津，高鐵車程只需30分鐘，政府下令死守，一直嚴防病毒從天津傳入北京。天津過去一周也進入半封城狀態，全市進行兩輪大規模核酸檢測，居民限制外出，通往北京的公路和鐵路都受嚴控。當地的「大眾」車廠12日起停工，生產中斷。北京的下一步，可能就是現在天津的做法，在冬奧2月20日結束前，北京勢必加強防堵，為求清零，半封城和部分封鎖將難以避免。

海淀區人口323萬，已進入嚴控狀態，確診者所住的博雅西園小區被封鎖，「足不出戶，服務上門」；確診者工作單位所在的大廈、她曾去過的17個風險點都已受管控，當局想把Omicron病毒「圈禁」在區內。

截至14日，中國已有數十城市疫情擴散，實施限制措施。除了西安、安陽和禹州三城封城，局部封鎖的沿海城市包括天津、上海、廣州、深圳、珠海、大連和香港。河南疫情較重，除了安陽和禹州封城，鄭州和許昌也局部封鎖。封城和局部封鎖導致居民禁足，造成工廠、餐館、學校等關閉。

珠海15日發現七例Omicron，全市公交立即暫停，居民禁足，無必要不准外出，停飛前往北京航班，停駛前往廣州的長途客運。自12月22日起封城的西安，封城進入第四周，經濟嚴重受挫；西安是半導體生產重地，包括三星半導體工廠都已停工。

專家認為，Omicron是清零政策的最大考驗。南非去年11月底發現這個變種病毒，12月底已橫掃全球89國，12月最後一周全球Omicron病例超過1000萬，美國4日單日確診高達108萬。

但中國的清零政策顯然也擋不住Omicron，清零是不切實際的幻想。全球政經風險評估組織「歐亞集團」(Eurasia Group)本月3日報告說，中國清零政策將是2022年全球的最大風險。這一評估的根據是：一，中國過去兩年感染人數較少，群體免疫力自然較低，使Omicron入侵和傳染的空間也較大；二，中國疫苗效力不高，新研製的mRNA疫苗要到今年底才能推出；三，因為要清零，防疫的限制措施將不斷增加，包括封城和局部封鎖，時間也不斷延長。

清零政策的主要風險在對經濟造成更重損害，限制措施愈多、時間愈長，破壞就愈大；生產中斷、導致全球供應鏈中斷和貨運中斷，進而導致通膨，使目前高物價難以回落。因Omicron在中國擴散，投資銀行高盛12日調低中國今年經濟成長，從先前預測的4.8%減為4.3%。這項調整只計算西安封城的影響，還沒計算疫情擴散至數十城市的後果。

2021年，北京宣傳中國防疫全球第一，清零政策建首功；但現在眼見清零失守，十分著急，暗示要調整政策。負責防疫工作的副總理孫春蘭7日說，3月15日將檢討防疫政策，暗示可能放棄清零政策，中共被迫承認失敗。

事實上，習近平好大喜功，不斷宣傳自己防疫全球第一，但清零政策卻是搬石頭砸自己腳，不但衝擊中國經濟，且不顧人民死活，輕易禁足也破壞習的形象。西安人民不准出門，卻沒有食物，紛紛在網上求救，無情冷酷的抗疫政策，如今面臨更嚴峻的考驗。

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