2022年影響美中起落的部分變數

拜登政府風雨飄搖，很多人對美國前途徬徨擔憂。但和美國劇烈競爭的中國，情況同樣動盪不定。習近平 主席日前在中央工作會議詢問「糧食怎麼辦？」，成為黨媒「人民日報」頭版標題。中國房地產 暴雷、恒大債務違約，高官再提房產轉型已失敗，可能成動搖經濟的最重要骨牌。明年美中政治、外交、軍事等繼續激烈較勁之外，兩國各自的民生經濟問題影響更重大。

美國債台高築，國債破表，須不斷提高上限。但稅收增加，申領失業金人數連創新低，還有1200萬個工作沒人做，就業不是問題。聯準會確定明年升息三次，希望遏制通膨。今年美國經濟成長約5.6%，明年可望達4%，雖不如中國至少6%、7%，美國體質相對健康，產業回流政策看來已近完敗，但中國隱憂也很多。

很多國際權威機構和專家都下修中國明年經濟成長，認為中國高成長時代已結束。德國之聲評論說，2022年中國可能是真正苦日子的開端。很多不良變數引爆，習近平明年即使成功延任，負擔卻更沉重，能保穩就不錯了。

明年灰犀牛和黑天鵝將全球亂竄，中國尤其多。主要變數至少有：一，疫情 和抗疫前景難測。世衛預測，疫情可能在2022年結束。美歐與病毒長期共存看來快成功了，但Omicron病毒還有變數；中國抗疫堅持「清零」，多個城市繼續出現感染封城，拖慢復甦步伐。中西兩種抗疫策略差異，誰更早脫離疫情將占上風。

二，美國失業率降至4.2%，是疫後新低點。中國11月時，16至24歲年輕族群失業率達14.3%，許多年輕人「躺平」，企業悄悄展開裁員潮。網上流傳愛奇藝、字節跳動(抖音)、百度、騰訊、滴滴等科技業都在裁員，幅度20%以上，企業虧損嚴重，但黨媒不報導，中國高盈收高成長的日子過完了，進入盤整。

三，拉動經濟的龍頭房地產業占中國GDP的29%，負債3000億美元的恒大爆雷數月，許家印開始變賣私人資產償債；房產業老二佳兆業也傳債務危機。習政府派員進駐，防多米諾骨牌倒下，使上億擁房者抛棄按揭和房供倒債，造成經濟大風暴。

這波暴雷讓地方政府批地、銀行貸款拉升GDP的泡沫現形。習近平五年前提「房住不炒」，中共口號喊了18年，地方政府財政依舊靠房地產業。中國房地產數據研究院公布12個城市財政對土地依賴度超過100%，溫州排第一，依賴度達179%；昆明163%、福州153%、杭州140%。一旦泡沫破裂，負債共30萬億的地方財政破產，風暴將影響維穩，讓中國前景難卜。

四，美國對中國經貿施壓毫無減輕，拜登政府近日再將45家和中國軍工複合體企業列入實體清單。華為、中芯等已被打癱，囤積晶片用光形勢更險惡，大部分中國科技業前景悲觀，直接拉低GDP和就業。不過，中國外貿出超依舊，商品源源進入美國，或有助遏制美國通膨，兩國互利；斷裂的供應鏈和運輸等難題明年也可大幅改善。

五，糧食和能源問題浮上檯面。中國糧食和能源大幅靠進口，受制外國。習近平日前說，過去南糧北調，現在北糧南調。一些地方大把良田不種糧食，建養殖場或種花卉果木，耕地面積繼續減少，說出和美國競爭的軟肋罩門。

中國糧食(米、大小麥、玉米、高粱等)2020年自產6億7000萬噸，號稱連17年豐收。但每年仍需進口1億1000萬噸，全球氣候異常導致糧價飆漲，加上國際石油天然氣漲價，中國壓力倍增。這提醒愛國粉紅們，南海台海如開戰，中國能源糧食和貿易如中斷，機艦缺油料、百姓缺糧食，如何確保不挨打？今年多省大面積限電，中國不怕中美競爭說給自己人聽壯壯膽可以，但從習近平的憂慮和警告卻看到虛實。

2022年美中繼續角力，拜登對中國續上緊螺絲；川普頻頻出面敲打中國，揚言中國須為疫情賠償60兆美元，兩黨都想靠打壓中國贏得國會期中選舉。而衡量各方面條件，中國自顧不暇，如何唱衰美國，說東升西降？

當然，美國也有很多難題，「重建更好未來」1.75兆元預算案卡關，兩黨對立和國家分裂依舊，政策寸步難行。美國人揹負高稅率、高油價、高物價，房價也有泡沫隱憂，有利籌碼是掌握金融工具和發行美元等優勢，天然條件也優於中國。而中國明年起就像步入地雷陣，必須先排雷脫險，像過去幾年快速追趕美國已不可能。明年較可能看到美國加速，而中國步伐卻不得不慢下來。