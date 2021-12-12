美國民主大會改組世界 中俄攜手亮劍

由美國召開，邀110個國家出席的世界民主峰會 10日落幕。這次峰會雖受到不少批評，例如受邀國家名單爭議、峰會難有實質成效、美國領導世界的能力以及美式民主的陷阱等，但這些批評卻難遮掩峰會有其歷史意義。

首先，峰會不會就此結束，未來一年將落實強化民主體制的措施。包括反貪腐、支持獨立媒體、推動公平自由的選舉等，美國也將提供4.24億元作為推動經費。這次峰會採虛擬視訊性質，實體峰會預定明年下半年舉行。更重要的，明年之後峰會可能發展成為永久性機制，像聯合國和其他國際組織一樣。

其次，這次峰會是時代的產品，由當今的世界秩序所催生。進入21世紀以來，美國不再獨大，因為其他國家紛紛崛起，美國無法再唯我獨尊主導世界事務，全球的權力架構因此出現變化。其中中國崛起影響最大。迄今為止，美國經濟實力仍占全球的四分之一(年GDP達21兆美元，全球有84兆美元)；中國則占全球經濟的17%，遠超過排行第三和第四的日本和德國，因此形成所謂的「兩極世界」(bi-polar world)。

在美蘇冷戰時期(1948年至1989年)，前蘇聯的經濟實力遠不及美國，也不及現在的中國；因為經濟實力懸殊，所以冷戰初期已有研究預期，美國贏得冷戰的機率高達78%；現在的美中對抗卻不相同，因為中國經濟實力比前蘇聯強得多。

民主峰會召開正好反映實力接近的「兩極」競爭。雖然兩個超級大國在經濟、軍事和其他領域競爭，但政治上，明顯形成「極權體制」與「民主體制」的競爭，因此這次峰會其實是一次歷史性的世界重劃分；一方是自由開放的體制，另一方則是不自由的封閉獨裁體制。

這樣的劃分原已存在，卻因峰會召開而成為歷史界線。隨著峰會所訂措施推行，未來可能發展成為永久機制，這種劃分兩陣營內部成員也可能再變動，但必將隨著美中競爭而加深，成為21世紀世界秩序的一大特徵。

中俄是當今兩個最大極權國家(即使全國有選舉)，峰會召開前都有動作。中國對台灣加強武力攻台恫嚇，出動更多軍機騷擾威脅，而俄國重兵集結烏克蘭邊境，實行武嚇。中俄的行動一在東歐，一在東亞，動機不同，卻頗有聯手意味。俄國攻擊烏克蘭的機會不大，主要是嚇阻烏克蘭加入北約；北京 出兵攻台機會同樣不大，習近平可能在等待時機。如果他再執政十年，武力攻台的準備會更充分。

民主峰會前夕，北京外交部發表「美國民主情況」報告，「人民日報」以「美國民主七大假象」為題，極力將中共 體制說成「真民主」，而美國是「假民主」，批評美國虛偽，沒有資格領導全球民主發展。

其中批評之一是美國「根深柢固的政治癱瘓」。美國總統、國會和司法是「三權分立」，各有職守互相制衡，不讓任何一權獨大，國會常因黨爭而無法通過立法，總統行政權力也因國會和法院制衡而受約束。總統和所有國會議員都是民選，形成國家的最高統治權力。中共批評美國政治癱瘓，是套用集權和一黨中心的思維看問題。

但人云亦云的愛國小粉紅應追問：為什麼美國憲法如此設計？權力制衡必然導致政治效率降低，用意何在？美國建國先賢不可能不知三權分立可能導致政治癱瘓，卻仍將權力制衡寫進憲法，目的正是要阻止任何一權獨大。一權獨大的結果只要看習近平是黨核心，權力遠超過其他國家國會、法院、政府和軍隊的總和，所以他能輕易廢除國家主席任期制，讓自己終生掌權。

中共獨裁體制下，人民連享資訊自由的權利都沒有，中共用防火牆阻擋外在世界資訊，人民知情權被剝削；中共進行思想控制，人民沒有言論自由、新聞自由，14億人都要學習「習近平思想」，都要聽黨的話。中共妄稱自己是真民主，別人是假民主，但謊言說一千遍就變真理，在民主方面完全說不通；北京就因不民主可恥，才僭稱自己是真民主。

中共獨裁政權在21世紀科技革命下，已形成人類新威脅。威權獨裁主義(authoritarianism)對人民絕對控制，將技術、資訊和數據都變成國有，政府利用新科技控制人民。14億中國人被人工智能監控嚴管，其嚴密程度遠超過文革或歷史上所有專制時期。人民沒有選舉權、沒有批評政府的權利，法院永遠是黨的橡皮圖章，超過150歳的馬克思，竟仍在控制21世紀的中國。