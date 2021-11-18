拜習視訊峰會 拜登從逆境進入新轉機

拜登 總統與習近平主席的視訊峰會，不只是華府的夜晚對上北京的白天，時差上居劣勢，在不擇手段競爭、台灣議題與共和黨批評等各方面，拜登都處於劣勢。但事後看來，拜登政府似乎逆境求生，找到了扭轉劣勢的要領。

劣勢之一是，美國 要求舉行峰會目的是為了建立「護欄」，並不是為降低美中之間的競爭。一位白宮高級官員在會後記者會透露，為美中關係減壓不是峰會重點，拜登絕不廻避競爭，「我不認為這次會議的目標是要緩解緊張關係，這也不是必要結果。我們想確保兩國競爭被負責任地管控」。

但美中關係是否可以「文明、有競賽規則」地競爭？許多分析認為，兩國合作僅會是曇花一現，很快就會重回不擇手段競爭，這也是國際最擔心的，即兩國競爭上升至新冷戰，並由冷戰轉為熱戰。

國際媒體特別重視這次峰會。峰會後，國安顧問蘇利文透露，兩國對「安全戰略」問題同意開始接觸，希望能開始裁軍談判。白宮國安會發言人後來澄清，美中的經授權者如就軍備管制等「對話」，不是正式軍備管制談判，與美俄談判屬不同等級。

有個開始總是好事。美國近年非常在意中國 軍事發展，不只在大陸西北興建愈來愈多導彈發射豎井，中方超高速飛彈研發可能超過美國，在中國一再拒絕加入美俄限武談判下，美國希望放棄首先使用核武為誘餌，想勸誘中國參與限武談判。

這就牽涉到第二個劣勢。由於台海是美中最容易產生軍事衝突地區，大陸對台灣堅持的一些主張，美國是否讓步？解鈴還須繫鈴人，台海緊張主因就來自中共文攻武嚇。據白宮會談摘要，拜登曾當面對習近平說，美國反對威脅台海和平的任何片面作為。

美國過去使用「任何片面作為」時，通常指的既反對中共動武，也反對台灣走向台獨。新華社報導，指拜登向習表示，美國不支持台獨。會後台北與華府的台灣友人，對拜登是否講過這些話，議論紛紛。

拜登事後受訪澄清說，「我們沒有鼓勵獨立，我們鼓勵他們做到『台灣關係法』要求的，就是美國所做的，讓他們(台灣)自己決定」，亦即不鼓勵台獨，聽起來與不支持台獨或反對台獨，只是一線之隔。然而與其說美國改變政策，不如說之前太放縱台灣對抗大陸，現在只是轉回美國傳統政策，以避免引發台海衝突。

第三個劣勢，本報昨日社論提到視頻峰會中，美國如果讓步低頭，必然會引來共和黨攻擊，但無論氣候減排、經貿合作或戰略安全，都需要中國妥協合作，才能有成果，從而挽救民主黨陷於不利的期中選舉選情，拉抬拜登日益低落的民調支持率。而民主黨勝利，就是共和黨失敗，所以共和黨一定盡全力阻止美中達成協議。

過去拜登持反中立場，很大原因是要爭取國會兩黨共識，以通過有利美國競爭力的「基礎建設法案」和「美國創新與競爭法」，來贏過中國；如今民主黨與共和黨在國會合作漸走到盡頭，兩黨都摩拳擦掌準備選舉，拜登已無需維持與反對黨的共識，來犧牲與中國合作能帶來的好處。

所以視頻峰會的成果看來遠比預期多。目前已知美中將在未來兩周成立四個工作小組：戰略安全、經貿、氣候暖化和公共衛生，仿效歐巴馬政府時期的戰略與經濟對話形式，就一系列問題定期對話。

此外，預料美國對中國人簽證將放寬，中方成立美商界人士赴中國的「便捷通道」，並在視頻峰會前宣布結束彼此的媒體戰，達成三項共識。美國恢復中國駐美記者一年多次簽證，並解決簽證停留期問題後，中國將給予美國駐中記者同等待遇。

雖然視頻峰會氣氛熱絡，拜登也說與習近平會談過程不錯，但雙方對彼此的疑懼仍在，上述看似正面的成就，可能很難經得起考驗。

未來負面消息不會少。首先，「華盛頓郵報」報導，美國政府內部已建議拜登外交抵制北京冬奧，拜登或美國政府官員皆不出席北京冬奧，它等峰會後才透露，主要怕影響拜習會。其次，中國強烈反對的美國創新與競爭法，延宕幾個月未通過，如今在國會運作下將被納入「國防授權法」(NDAA)中，而國防授權法必須在年底前通過，包裹過關的機會大增。

美中雙方原就沒人指望這次視頻峰會，能消除彼此間的根本矛盾，但拜登化逆境為轉機，為美中關係未來發展提供一些可能與選擇，現在看，這個目的已部分達到。