四大公投 成蔡英文的阿基里斯之腱

雖然美中較勁、台海緊張，然而蔡英文 總統當前最急政務，是化解12月18日舉行的四大公投 威脅。為了拚搏公投結果，藍綠陣營已舉行上千場大小說明會，在台灣各地點燃戰火。蔡英文力推「四個不同意，台灣更有力」，數度和行政院長蘇貞昌攜手維護政權；國民黨主席朱立倫則點名和蔡英文辯論，力求藉公投效應，推倒民進黨 政權。

四大公投的主題表面上將決定對食安、環保與公投制度的規範，實務上則是質疑蔡英文政府政策反覆。蔡英文片面宣布開放美國萊豬(含瘦肉精豬肉)進口政策，完全背離在野時批判馬英九政府進口美國牛肉的立場。

為自圓其說，民進黨政府強調時空不同，國際已有新食安標準，因為「美國人很生氣」，阻擋萊豬會讓美國阻撓台灣加入國際組織；藍營痛批政府向美國屈膝，犠牲民眾健康。蔡政府更避談「禁萊豬」，強調藍反美豬、反美國，她企圖將食安爭議換為國安問題，魚目混珠向藍營扣「傾中亂台」的紅帽子。

「重啟核四公投」與「藻礁公投」雖是民間團體發起，但全都劍指蔡政府輕信寡諾與背離現實的能源政策，在國民黨全力支持下，公投連署成案。蔡英文競選總統前簽下「藻礁永存」承諾，但執政後為推非核家園，補足核四電廠停工後的發電缺額，建新天然氣接收站，因而傷害藻礁生態環境。

雖然上次「以核養綠公投」通過，但民進黨拐彎抹角不肯執行，民眾憤而再祭出「重啟核四」案和蔡政府直接對決，要求調整不實際的能源政策。

「公投綁大選」本是綠營原創，但2018年地方選舉綁公投讓民進黨大敗，因而強修公投法，將公投與選舉分開，綠營畏懼公投效應不惜反民主；國民黨在立法院擋不住綠營多數，便訴諸公投來對決。四項公投案全指向民進黨政府違反初衷，政策昨是今非。朱立倫一度表示，公投也是對蘇貞昌的不信任投票，事實上也劍指蔡英文政策失當。

台灣兩次政黨輪替，都在總統連任後的第二任期掀起倒閣高潮。扁政府第二任期已「賄聲賄影」，施明德等紅衫軍要求總統下台示威，讓陳水扁膽寒，也為藍營重返執政舖路；馬英九第二任期因馬王政爭自亂陣腳，進而「太陽花運動」占領立院，奠定蔡英文奪下大位基礎。如今四大公投步步進逼，彷彿朱立倫在上演「王子復仇記」，藉公投為明年地方選舉先聲奪人，粉碎民進黨「永續執政」的春秋大夢。

因為台中市罷免獨派立委陳柏惟成功，為朱立倫黨主席首戰添彩，讓民進黨充滿危機感。多項民調預測，四項公投可能全數過關，一旦成真將重擊民進黨執政基礎。蔡英文因此下令黨政總動員，絕對要力擋公投過關。蔡英文、賴清德和蘇貞昌暫抛開個人恩怨，跨派系為保民進黨政權全力衝刺，將公投視為政權保衛戰。

民進黨刻意將公投內容模糊化，形塑政黨對決態勢，就是有意藉意識形態再祭出「反中保台」牌，硬扣藍營「傾中亂台」帽子，卻也證明民進黨政府辭窮，只能扭曲事實轉移目標。蔡英文因香港「反送中」因此高票連任，讓民進黨政府施政無功時，能靠「阿共仔陰謀」自保。

然而招數用老，已難再吸引中間選民支持，加上疫苗政策民怨升高，中小企業因疫情受創，年輕選民求職難，通膨壓力升高，民眾生活痛苦，都拉高對執政當局不滿，強化藉公投洩怨氣的氛圍，增添蔡政府壓力。

雖然蘇貞昌每周加場上街頭開講，把公投宣傳當選戰造勢辦，但再怎麼賣力，可能擋不住「反萊豬公投」過關的情勢。蔡英文已開始為公投失敗布局。首先要防黨內內亂，因此她將明年縣市長選舉提名權緊抓手中，不讓派系奪權添亂。

其次，公投成敗攸關蘇貞昌去留，也牽動民進黨接班布局，接任閣揆人選更將影響明年選舉，甚至2024年總統大選，蔡英文不能不預先規畫，即便公投失敗，也不能讓民進黨陷入崩盤危局。

正因兩黨都將公投選戰當成政權爭奪前哨戰，「內戰」問題遠重於外在威脅。但朱立倫也強化與美國重建關係，讓蔡政府有內外交迫的威脅感，勢將加強向美國靠攏的力道，甚至想用大陸的武力威嚇，轉化成綠營「反中反藍」的助力。

只不過這個招數已用老，民眾愈來愈無感，蔡英文打「反中保台」牌愈來愈難自保，四項公投很像集大權於一身的蔡英文的阿基里斯之腱，成為民進黨政府的新危機。