因反川普挺拜登 對拜登失望挺川普回鍋？

美國 國勢可能正走進盛衰關鍵期。除了振興經濟能否奏效，讓好景氣不因通膨、升息等而惡化，股市房市不泡沫化；1.2兆基建案和1.85兆預算案能產生多大刺激效應都是因素。更關鍵的，美國兩黨都想振興美國，但領導中樞面臨新舊更替，政治惡鬥和社會兩極化現象難以趨緩，走不出「因為反川普 而挺拜登 ，又因對拜登失望再挺川普回朝」的非良性循環，2024年新人入主白宮希望有多大，或將影響美國前途。

現在不只中國唱衰美國，連美國人也看衰自己。川普執政四年加劇美國分裂，盟友、對手都疲於應付美國，但「讓美國再度偉大」反而加速美國衰敗。拜登以略多於半數的51.3%得票率當選，主因在中間選民不願再看川普繼續亂折騰，寧可把各方面條件不夠優越的78歲拜登送進白宮，期待他撥亂反正。

年老不是病，有時老成持重、老驥伏櫪反而見長處。拜登上任九個多月來，阿富汗狼狽撤軍，美國國際聲望重跌落地；抗疫和疫苗政策屢生爭議，移民政策搖擺造成邊境危機，供應鏈斷裂、通膨危機，加上民主黨內鬨，拜登政策向左靠攏，公開場合常見語言表達或記憶滯礙，老邁無能形象擴散，滿意度跌至42~43%，證明挺拜登的偏失。

反之，川普與共和黨未必體認拜登的失敗也代表美國失敗，如今政黨惡鬥依然，國會中兩黨惡性杯葛對方、想看對手出糗。譬如基建案幾任總統做不到，川普也曾提1兆元基建案卻跳票了，共和黨人卻不樂見它在拜登手中做成，忘了該黨也渴望同樣的基建案；換屁股就跟著換腦袋毫無是非、只有利益，成為美國政治的常態和危機。

共和黨想看拜登政府寸步難行，讓總統提早跛鴨。上周二維吉尼亞州州長選舉共和黨楊京勝出，新澤西州民主黨州長墨菲差一點翻船，都讓共和黨人振奮，寄望明年期中選舉奪回國會，2024年再迎回川普參選，所有難題都可迎刃而解。

事實上，美國民主正面臨空前考驗。日裔學者福山1992年曾出版書籍《歷史的終結及最後一人》，指西方的自由民主制可能是人類社會演化的終點，人們找到最佳政府模式後，歷史演化就此終結。但後來美國大分裂、聯邦政府常陷癱瘓、川普崛起等，福山因此認錯，修正觀察的結論。美國民主制度在人為錯誤操作下正重傷自己，卻誰都無能為力挽救，正是民主制和美國的危機。

有幾個現象較凸顯。一，網路時代大家都有平等發言權，包括極端的聲音，各擁地盤，集結同類成為新勢力，因此拉大了社會分歧，且左右兩端自然都會由激進派主導。極右保守勢力如民兵、白人至上主義和擁槍團體、反LGBTQ組織等，偏左極左的墮胎權倡議團體、LGBTQ維權組織、「黑人的命也是命」或無政府組織等，都是拉大社會分歧的助因。

除了內戰，美國社會200多年來罕見這麼尖銳對立，彼此失去協商、退讓和妥協空間，政黨依靠這些勢力支持，選民跟著兩極化，美國大分裂，川普和拜登都是類似情境的產物。

二，兩黨都被年長者主導，老人政治當家，白宮、國會都由70多到80多歲者掌控。全球最強大國家需要有新思維、新活力的領導群，政界卻論資排輩、由籌款能力和人脈好的老一輩把持，愈來愈老。有論者比喻川普「德不配位」、拜登「能不配位」，歐巴馬、小布希都能力平庸，政壇世代交替看不到任何好苗頭，反而恩怨情仇交織，讓美國跟著受累。

三，昆尼別克大學日前民調，高達78%共和黨人擁護川普回鍋再選，但58%中間選民不願見川普再出馬；94%共和黨人及 56%獨立選民認為，拜登治下的美國狀況比一年前更糟，顯然對拜登的希望破滅，自然熱中想挺川普班師回朝。

川普還在觀望何時宣布再選。他如果再出江湖，必先在內提名戰掀起與潘斯、龐培歐等人的血腥廝殺，繼而再讓兩黨陷入巨幅震盪。美國可能再領受川普激起的動盪撕裂，美國被拖向無底深淵，但川普支持者卻不這麼想。

拜登已修補一些川普的缺失，譬如修復與盟友關係、重返國際領袖地位、施政較可預測等，但也被批多方面表現軟弱失能。川普如再起，美國人可能和前四年前一樣天天很刺激，有人狂喜、有人詛咒，中國更將再度如坐針氈。這樣將是美國之幸或大不幸？拜登和川普正代表美國政治的循環，走向天堂或走向地獄，帝國霸權還有許多沒法越過的難關。