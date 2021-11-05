拜登想補償非法移民每人45萬 太離譜

媒體報導，拜登 政府正考慮對川普政府在美墨邊境拆散移民家庭提供補償，每人45萬美元。有人驚呼，拜登政府有些官員是不是瘋了？竟推出這種餿主意，以致上周55位共和黨國會議員連署信函，要求拜登政府解釋。川普政府拆散非法移民 家庭固然不妥，但政府想巨額補償他們，比美軍在戰場陣亡撫卹，或補償九一一恐襲罹難者優渥，太失分寸、毫無道理，「敗家子行徑」萬萬不可採行。

民主黨大政府左傾政策常慷納稅人之慨，花錢不手軟，各地打疫苗發100元獎金就是例子。拜登民調聲望直墜，滿意度在42%至44%之間徘徊，不滿意度達49%；高達七成美國人認為，國家走在錯誤方向上。11月2日地方選舉維吉尼亞州等地共和黨翻盤，反映民眾對民主黨不滿。

拜登上台迄今提出許多大手筆花錢政策。包括川普任內三輪紓困金發完後，拜登又推1.2兆元基建、3.5兆刺激經濟預算案(現刪至1.85兆)，政府支出激增，通膨雪上加霜。川普任內國債狂增7兆元，拜登雖想靠政府投資拉動經濟，但國債已增至28.4兆元觸頂，政府還不設法節約，是民眾疑慮之一。

事件起因是2018年川普執政初期，實施「零容忍」移民政策，將非法移民家庭的父母帶走關押，導致約5500名非法移民父母和孩子分離，造成他們身心傷害。這些家庭已提出約940項訴訟索賠，標榜人權和人道主義的美國公民自由聯盟(ACLU)介入，和司法部、國土安全部等擬達成和解賠償協議。

提訴方認為，這些家庭平均每家應發給340萬元。而拜登政府原同意發給每人約45萬元，每個家庭最多100萬元。55名共和黨眾議員獲悉後相當不滿，聯名給有關三位部長寫信，要求解釋。

共和黨人認為，政府濫用納稅人金錢，名義上是補償這些人持久的心理創傷，但這些人以非法方式偷渡美國，應知違反法治的後果，承諾賠償他們45萬元不僅獎勵犯罪，也向世界發出錯誤信息，認為美國邊界開放、法治不會執行。更令人質疑的是，補償只針對2018年川普執政期間的家庭，而不是2008年至2016年，或2021年以來(即民主黨執政時)分離的家庭。

表面看，民主黨更常為少數族裔、弱勢群體說話或爭取權益，但部分民主黨政客也抱雙重標準，濫用公帑，有些行徑明顯混淆是非、黑白不分、本末倒置，類似案例在民主黨主政的地方屢見不鮮。

以加州為例，2014年在民主黨主導下通過47號公投案，歹徒入屋偷竊只要非暴力且財物價值不超過950元，都算輕罪，不會被判坐牢，頂多社區服務或罰款(當然追繳不到)，導致壞人有恃無恐，各地治安日益敗壞。舊金山市連鎖藥妝店華格林(Walgreens)每天被偷得手足無措，毫無對策，五年內已關閉16家分店。

而加州華人商店、汽車或住家被歹徒砸門窗洗劫者多不勝數，感歎美國數十年來從未看到治安這麼差，左派主導的立法保障壞人人權，從不在乎好人權益。賠償非法移民也是類似邏輯。

拜登上台前，謠傳將移民大赦，數萬名中南美洲非法移民大軍開到美墨邊境，準備伺機闖入美國，政府動員數千名邊境保護局警察和國民兵駐守，增加花費數千萬元。而非法移民被關押每天的伙食、起居、遣返等開銷，全由美國納稅人埋單。

試想軍人在戰場為國捐軀，政府發給撫卹金僅10萬元(完全免稅，保險賠償另計)，外加對遺眷長期補助；對九一一恐襲罹難者，政府和民間基金平均補償每人約25萬元，而非法移民未繳一分錢稅或對美國有任何貢獻，破壞法治秩序，縱然政府對待不周，每人竟可獲45萬元賠償，有些家庭高達100萬元，根本是在助非法偷渡者致富！

部分民主黨人認為人道主義無國界，不顧國家安全或法律程序，拚命為不守法的人辯護或爭取權利，正是覬覦他們日後身分合法化後的選票。這種心態正是美國社會混亂的根源之一。

美國國庫空虛，拜登政府如繼續敗家，忽略中間選民觀感，聲望將繼續下探。前副總統潘斯指這是難以置信的愚蠢政策。國庫缺錢都想增稅了，還想慷慨補償非法移民，完全是非法移民優先，不是美國優先 。難怪拜登記者會被問及此事只能望著鏡頭撓額頭，無法回答；現在他改口說不會發生。

拜登被黨內左派綁架，政策如不趕緊向中間路線修正，明年期中選舉、2024年總統大選都有利共和黨，美國就等著再變天吧。