國際環境巨變 北京關大門 台北走出去

全球知名職場社交平台、微軟旗下的領英(LinkedIn)宣布退出中國 市場，成為最後一個撤離中國的美國社群網，象徵中國與世界網路隔離，一分為二，進一步鎖國。大陸網民除了翻牆，更難獲得外界真實訊息。同時，與北京語言大學合作16年的哈佛大學北京書院決定遷往台灣 ，與台大合作成立「哈佛台北書院」，在台培養美國的華語人才。美國政府或民間對中共 霸道管制紛採因應，民間也在切割，反而美台關係除軍事、政治、經貿關係增強，文化交流也大步邁進。

領英宣布退出中國看似突然，實則是先自取其辱，然後幡然悔悟的過程。領英奉承北京，配合中共自動屏蔽有關六四屠城歷史等敏感內容，卻仍無法滿足中共要求而自行斷尾求去，給對中共仍存幻想的外資企業冷血棒喝。

領英2014年為進入中國，同意遵守中共審查規定，以拓展求職業務。初期一飛沖天，會員達2000萬，是美國本土以外與印度並列二、三名的市場。領英2016年被微軟以260億美元併購，中國領英成為海歸或有國際經驗的中國精英群體掌握國外訊息的主要途徑之一。但好景不常，除了中國冒出山寨版同類網站，習近平上台後對數據輿論更加強掌控。

中共網監今年3月限領英30天內整理監管「不當內容」。領英遵從而悄悄過濾刪除多位美國與國際人士用戶，包括人權倡議者、學者與記者批評中共人權的著作、報導和文章，都被領英悉數刪除。今年6月有人發現此事，領英仍迴避公開說明。

直到9月28日，常刊登獨家消息的美國Axios網站主跑中國事務記者Bethany Allen-Ebrahimian，收到領英通知將刪除她有關中國的「違禁內容」。她推文揭發此事，引起關注，多位知名記者作家表達有同樣遭遇，對美國企業付錢讓自己員工審查美國人非常不滿，指責領英跪舔中共，淪為北京的打手。美國輿論砲轟後，領英隨後宣布退出中國市場。

領英退出後，意味西方社群媒體在中國「淨空」，臉書、谷歌、推特、YouTube、Reddit、Zoom、Instagram、WhatsApp、Twitch等都撤離中國或被禁用。這些平台原本提供大陸民眾與外國聯結，但中共懼怕國外訊息「和平演變」，讓民眾質疑中共統治合法性，寧可封殺脫鉤，讓這些媒體自宮或出走。

西方網路巨擘對中共初期常低頭妥協，最後在中共排外鎖國和戰狼外交咆哮聲中，被迫從中國出走，大陸民眾此後和西方接軌的唯一管道，是經層層過癮的黨媒或境內受扶持特許的社群平台。

語言文化交流也遇政治障礙。哈佛大學中文項目2022年起將從北京遷往台灣，「哈佛北京書院」改名為「哈佛台北書院」，將與國立台灣大學合作。哈佛中文計畫主任劉力嘉指出，原合作方北京語言大學日益不友善，在教學與宿舍事務等刁難，校方竟不讓書院7月4日舉辦美國國慶活動，理由是過於嘈雜。哈佛明年暑假將選送60名學生到台大修讀八周中文課程，並參訪台灣夜市和故宮等地方。

哈佛北京書院2005年成立，至今有逾1000位哈佛、耶魯等常春藤盟校學生參加，包括許多優秀華裔學生。哈佛此舉是否產生連鎖效應尚待觀察。台北教育部表示，台灣未來將成為美國乃至國際大學生學習華語的發電站。教育部選定台大等十所大學與哈佛等21所外國大學聯合執行華語合作計畫，歡迎各國青年和人士到台灣「感受台灣學術自由，充分學習華語」。

如果把台北的華語計畫，與政府僑委會推動今年全美成立15所華語文中心，英、德、法也各一所，未來四年台灣將在全球成立100所華語文中心，對照中共在全球本有近550所「孔子學院」，如今頻遇質疑搞統戰和宣揚中共意識形態，大陸和台灣的國際處境此消彼長，其根源是什麼？其實不辯自明。

哈佛書院遷台和台灣華語文中心在全球遍地開花，將增加台灣國際曝光度。兩岸都屬中華文化，但台灣不會只提供中文漢語教學的軀殼，必須讓世界也看到台灣對中華文化核心正統的保存與發揚，還有自由民主和多元化，這些才是真正自信和軟實力。

習近平主政快十年，後面可能還有五年，中國正大步走向「內捲式鎖國」和中國式社會主義道路，經濟、科技漸和世界脫鉤，文化、教育等層面也與美國等西方民主法治國家分道揚鑣，對號稱要晉身世界領袖和強國之林的中國，發展方向正背道而馳。