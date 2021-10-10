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今冬特別寒冷 中國限電如疫情蔓延全球

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中國東北大興安嶺9日發出暴雪警報，甘肅古浪縣8日降下今年第一場雪，黑龍江、內蒙、甘肅和青海9日都有降雪預報。冬天來了，今年冬天氣溫特別受人關注，以致遠在英國和歐洲的人都祈禱，中國今冬最好不要嚴寒，因為它會影響全球能源供需。

英國近日的最大新聞是天然氣大漲價，目前價格已是去年同期五、六倍，大漲價不但使受影響國家買不到天然氣，導致發電量不足，可能發生像中國一樣的能源危機，工廠被迫關停、家庭用電也可能斷供。

國際媒體關心，中國政府已下令多家國企能源公司，不惜代價搶購天然氣。路透和彭博都報導，習近平政府日前召開緊急會議，官員直接向中石油(PetroChina)、中國石化(Sinopec)和中海油(CNOOC)下令，必須在國際天然氣市場贏得競標，以確保今冬能源供應不致出現斷供和大停電。

西歐早已不用煤炭發電，主要靠天然氣發電。但去年冬季特別長，以致今冬庫存減少，且西歐多國設有家庭能源費上限，供電公司不能超收電費，這種情況限制各國購買天然氣能力。更致命的是，中國已下令必須贏得競標，出價必然比英國和歐洲高，液化天然氣(LNG)運輸船只會駛向中國。除了中國，日本、南韓和台灣也加入搶購，使英國和歐洲更感緊張。

英國媒體認為，中國政府的命令等於能源戰開打，情況有如2020年初中國疫情擴散全球。天然氣被稱為「新石油」，雖與煤和石油同屬化石燃料(fossil fuels)，但比煤和石油清潔，特別是排碳比煤減半；加上全球正全力反地球暖化，減少燃煤發電，使天然氣愈來愈矜貴。

美國、俄國、澳洲和卡達(Qatar)是全球四大天然氣輸出國，俄國正利用這次危機發財，向中國和歐洲輸氣，又向德國施壓興建北溪二號通過波羅的海的輸氣管道；中國因政治杯葛澳洲，停買澳洲煤和天然氣，只能轉向哈薩克購買更貴的煤和天然氣；卡達也與中國簽約，為中國長期供應天然氣。

美國是天然氣最大輸出國，年初以來，天然氣價格雖也漲一倍，但各州普遍反對增產，又受亞洲和歐洲LNG設備不足所限，出口未見大增。美國是能源輸出國，不像歐洲一樣大受衝擊，但漲價恐難免。

天然氣價格大漲，主要是供需失衡造成。自疫情爆發以來，全球許多商品供應鏈受影響，如電腦晶片、肥料、食物、煤和天然氣等，導致價格上漲。需求方面，全球反暖化，天然氣發電取代燃煤，致天然氣需求量大增。

9月下旬以來，中國爆發限電和停電危機，主要受煤和天然氣供應不足、價格大漲，影響電力供應；各地限電已超過三周仍未見改善，冬天將至，情況愈發緊張。最新情況顯示，中國南方公寓大廈層數較少的都要停電；中國北方輸水站供電也中斷，可能影響家庭供水。當然，北方各省暖氣供應最受關注。

電力供應緊張，使中國減少排碳政策備受矚目。國家主席習近平今年4月宣布，中國排碳將於2030年達最高點，之後開始減少排碳；今年9月，他在聯合國影片演說宣布，中國將不再為外國投資興建燃煤電廠，中國2025年起境內也不再批准興建這類電廠。

中國爆發限電危機情況嚴重，影響民生，更直接導致工廠停產，威脅經濟成長。北京的反地球暖化政策會不會走回頭路？目前中國是全球排碳量最多國家，人口占全球五分之一，排碳量占全球四分之一，且因經濟發展速度快，排碳量仍不斷增加中。

「紐約時報」8日報導，中國2020年批准興建燃煤電廠數量創新紀錄，習近平今年4月宣布減少排碳後，不少地區開始關停燃煤電廠。但9月爆發限電危機後，不少地方政府採緊急惜施，重開已關閉的煤礦和燃煤電廠。不少地方政府為了振興疫後經濟，搶在2025年限期前趕建燃煤電廠。這種上有政策、下有對策的情兄，燃煤將不會減少，只會增加。

美國氣候特使柯瑞(John Kerry)說，一個月前，他到中國訪問，天津仍計畫興建一座燃煤電廠，發電量高達247千兆瓦(gigawatts)，等於德國全國燃煤量的六倍，顯示中國新建燃煤電廠抵銷了其他國家的減排努力。

柯瑞說，中國目前排碳量仍在增加，就算政策真的兌現，還要等十年才能減排，但地球卻等不急了，全球各國反暖化行動必須立即開始。但對北京來說，減少排碳當然不是最重要，因為在GDP面前，其他一切都可讓路。

中國 天然氣 英國

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