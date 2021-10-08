拜習對峰會需求不同 錯過今年 明年更難

白宮國家安全顧問蘇利文6日與中共中央外事辦主任楊潔篪在瑞士會談，達成原則協議，拜登 總統年底前將與習近平 主席舉行視訊峰會。美方期待兩人會面，顯示拜登急於藉峰會直接處理美中之間許多問題。與此同時，「華盛頓郵報」報導，美國中情局(CIA)成立專職蒐集中國 情報和反制中國間諜中心，顯示美中在各層面既合作、又鬥爭，使拜習面對面更困難。

習近平2020年1月18日訪問緬甸後，已逾20個月未出過國門，繼續「宅」在北京，對號稱崛起的大國、對世界影響力愈來愈大的中國，領導人的行動顯得不那麼對稱，卻也事出有因。

國際媒體認為，中國和全球疫情都未結束，出訪有感染風險，中國在疫情初起時掩飾疫情，迄今被國際譴責、病毒溯源調查遠未止息；而香港、新疆等問題引發國際爭議，美歐對中國有很多意見等，都使習近平迴避出國直接面對外國質疑。同時，北京權力換屆即將展開，習近平許多內政作為爭議極高，中共權力鬥爭激烈，都是他此時不出國的主因。

彭博引述知情人士報導，中國外交官已通知G20官員，習近平本月底不赴義大利出席G20峰會。日經亞洲評論報導，習近平目前計畫參加11月初在塞內加爾首都達卡舉行的非洲峰會，峰會前本來可順道與拜登會面。但目前既敲定拜習只用視訊峰會，兩人見面機會很低。

而拜登6月底自歐洲訪問回國後，就積極籌備與習近平峰會，中方卻冷處理。今年以來，雙方幾次對話都不歡而散，阿拉斯加會談、副國務卿薛曼與氣候特使柯瑞訪中國，都未獲結論，中方還丟出兩份「糾錯清單」，一副「做不到，高峰會免談」高姿態。拜登政府尋求與習近平峰會，也被中方解讀為「拜登有求於習近平」。

白宮則透露，中方外交官與美國見面都照稿子說話，像在讀稿表態，演給習近平看，這樣的交涉接觸徒具形式，無法負責任地處理美中競爭，這是拜登急於和習見面，想尋求突破的主因。「金融時報」之前報導，拜登9月和習通話時提議兩人當面會晤，但被習回絕。

按白宮說法，蘇利文與楊潔篪見面是討論確保高層接觸與溝通管道暢通，以負責任地管控美中競爭，蘇利文也向中方提出一系列美國關切的領域，包含人權、新疆、香港、南海與台灣有關行動。蘇利文說，美中都能從合作應對跨國挑戰中獲益。

對照美中第一階段貿易協議進展不佳，中國承諾年底前對美採購2000億美元商品，迄8月只實現購買目標62%。美中在南海常有軍艦跟蹤、監視行動，美軍偵察機抵近中國周邊偵察從未中止，這些都可能演變成難以控制的衝突，拜登似想建立兩國高層更多互動，避免南海、台海或東海出現災難性後果。

再看美國情勢，拜登急於開高峰會，與國內局勢有關。拜登聲望下跌，民調直直落，滿意度只剩43%，不支持率勝過支持率，想贏得明年期中選舉勝利，本想靠法案政績。但無論1.2兆基建案規模、3.5兆改造美國新預算案，提高債限、避免國家債信違約都出現重重障礙。

唯一可能是經由外交尋求中國合作，譬如合作減排，美中商議降低進口關稅，有助壓低美國通膨。從貿易代表戴琪演講對中國「軟中帶硬」，準備與中國副總理劉鶴會談，可看出拜登政府意圖。

美中關係處於谷底，中方也可能顧慮峰會無協議可簽，如只能退讓不符習近平要求，相見不如不見。美國阿富汗撤軍重傷拜登聲望，他上月間主動直接與習近平通話90分鐘，雙方雖未公布詳情，但應談到很多實質議題，包括中方停建燃煤電廠、美加釋放孟晚舟，拜登還透露談「台灣協議」，意味拜習見面有機會突破一些議題。

拜登八年副總統任內被指立場親北京，共和黨給他冠上「北京拜登」綽號，用放大鏡檢視拜登，使得與習近平是舊識的拜登對中國政策太緊太鬆都難討好。以當今情勢，習近平也未必能或願意「救」拜登。

如今兩人決定只有視訊峰會，華府與北京錯過今年機會之窗，未來峰會將愈來愈難，除非有意外發展，否則等明年G20峇里島峰會，距美國11月期中選舉及10月中共20大都太近，顧慮會更多。外交中常有「你搔我的背，我撓你的癢」，講求互惠，眼前美中哪些事可互惠合作、相向而行，想突破美中結構性衝突確實不易；如果一邊熱、一邊冷，兩國只好鬥下去，憑實力對著幹。