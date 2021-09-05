國民黨主席辯論 找不到出路和解方

台灣 受疫情衝擊嚴重，國民黨 仍決定要在月底改選黨主席。4日首次電視政見辯論會，不論前主席朱立倫、現任主席江啟臣，都主張兩岸政策上要與中國大陸重啟對話，以區隔民進黨 政府傾獨的危險走向；四位參選人一致抨擊民進黨執政反民主與失當作為，卻全然無法說明國民黨如何從谷底翻身，找尋有利出路，讓整場辯論會難以激起社會普遍關注，遑論引發共鳴或火花。

四位參選人既然參加黨主席選舉，「承擔」自然是每個人應有承諾。朱立倫2015年擔任黨主席時，「換柱」(撤換總統參選人洪秀柱)是為黨承擔，或因自己不肯承擔參選重任，導致國民黨總統和立委選舉大敗，一直是隱約穿梭辯論會的歷史公案。對江啟臣領導國民黨，卻無力抵擋民進黨壓迫固然是重點，也比不上其他參選人對朱立倫這回參選是「為公」或「為私」的質疑；三位參選人步步進逼，說明朱立倫才是主席選戰的主角。

台大教授張亞中參選黨主席，重點在宣揚其個人理念，推動兩岸和平協議。學者高論當然和現實政治環境有一段差距。國民黨當年一敗再敗，就在於太陽花學運結合日後香港情勢的「芒果乾」(亡國感)，即令當年馬英九曾嘗試以「馬習會」的歷史性突破，想扭轉國民黨頹勢，卻無法改變台灣民眾力挺蔡英文的結局。

朱立倫當年「換柱」，事實上是國民黨集體決策，在黨面臨分裂要救立委選情下作「犠牲打」，連洪秀柱都公開為朱解釋，現在要怪罪朱一人並不公平。當年決策背後，事實上仍糾葛在兩岸政策抉擇上。洪秀柱接近張亞中，有「急統」主張，在台灣社會引起顧慮；特別是總統大選和立委同時舉行，洪秀柱讓許多國民黨基層立委選將威脅要易幟，朱立倫眼見勢不可為，為免黨分裂只好承擔責任參選總統，被迫往火坑裡跳的結果就是敗選。

國民黨人迄今對2016年敗選很不諒解，使朱立倫重出江湖備感艱辛。朱立倫聰明外顯、條件優異，但缺乏領導者群眾魅力，遠不如韓國瑜的江湖性格更易「呼群保義」。而韓國瑜「敢戰能戰」的氣質，成為充滿衰敗氣息的國民黨重生的主導力量，以致主席競選辯論會上，「正藍」、「深藍」聲不絕於耳，黨應該採取什麼政策相對被忽略，辯論會言必「尊孫中山」、「保台必引出蔣經國」，類以訴求都說明大家都想呼喊藍營傳統力量覺醒，誰能真正激起藍營鐵桿熱情，就有希望在主席選戰中爭先。

前彰化縣長卓伯源參選是為保持自己政治熱度，難免語不驚人死不休，他主張「邀習主席訪台」，無非標榜自己有膽識。朱、江兩人較勁也跳不開兩岸議題，捍衛中華民國當然是大家的共識，但做法上，朱力主馬上重啟與對岸交流管道，不能怕被貼標籤而成為「小綠」；江力主要先獲得台灣人民信任，進而以行動破冰，他甚至主張請馬英九任國民黨特使赴大陸，但國民黨不執政當家，這類「高論」自己壯膽意義要遠重於實際行動。

其實，朱立倫說得明白，國民黨不強，不必奢談中共會在乎。台灣「親中遠美」或「親美遠中」都走不下去，必須在兩強之間保持適當等距，建構台灣安全。這就是馬英九路線，也是國民黨基本路線，與會者其實歧異有限。真正問題還在如何讓黨的路線鞏固，並說服選民大眾，尤其獲年輕人支持，讓大眾明白民進黨政策才是禍台害台。

對下任總統大選，國民黨當然要立下重返執政大願。但眼前關卡是明年地方選舉，國民黨能不能持續維持地方執政優勢，進而在總統、立委大選重回榮光。這些事說得容易，但氣若游絲的國民黨，內無資源整合、外有民進黨壓迫、後有民眾黨追兵，連維持最大在野黨的攻擊力與競爭力都削弱了，何況在年輕人之間更缺乏認同支持。

對台灣新世代年輕族群，連李登輝都已是無感古人，何況孫中山、蔣經國？國民黨不能再造，光靠百年前黃花崗烈士鮮血，激不起新世代熱情，也難重塑國民黨世代交替的未來，這才是當務之急。不過，類似話題幾十年來圍繞這個百年老黨從未消停過，也從未解決。

兩岸問題上，國民黨還真有它無可取代的角色與地位，就看國民黨人能不能讓過半民眾相信，靠它真能穩住台海和平。大陸近期對台灣緊緊相逼，只會使「芒果乾」再度成選戰魔咒，國民黨能否破除這個魔咒，才是藍軍能否再起的關鍵。