病毒溯源報告雷大雨小 衝擊沒想像大

拜登總統指示情報部門90天內提新冠病毒溯源報告，24日提交了。媒體披露的有限內容，排除病毒是人造，摒除生物戰武器的罪狀。報告指出，並未發現野生動物大量傳播的證據，駁斥中方病毒是野生動物傳染之說；最大懸念是並未排除病毒是實驗室洩漏。總體看，報告可能沒有結論，給人雷大雨小之感，既未一錘定音，也留下空白。中共當局或可稍鬆口氣，但美國 領導國際聯手溯源追究責任，應不會隨報告而結束。

由於內容涉情報來源保密，解密公布前須整理，外界目前只能知其梗概。白宮預定下周公布報告，官員說將是「很有意思的一周」。持平來看，無法對中共究責，部分期待制裁中共的人可能失望，但親中人士則稍感放心。

關鍵在病毒溯源是科學問題，不能靠政治或情報單位解決，除非能取得中共絕密內情。而中共早已拆除華南海鮮市場設施、刪除大量武漢病毒研究所 資料。即使CNN在8月初報導，美國截獲武毒所基因數據庫資料，但看來作用有限。

有意思的是，北京似被川普政府的作為嚇怕，認為拜登承繼川普會繼續下套，因此做最壞打算，許多部署反擊措施有點做過頭。網上許多人說，心中有鬼，自知理虧，北京反擊美國動作顯得荒腔走板，自相矛盾。

其一，北京再度大肆宣傳2019年武漢世界軍人運動會，是美軍把病毒帶進武漢。但被武漢金銀潭醫院院長張定宇等重量級人士打臉，張定宇澄清，五名外國軍人是感染瘧疾，不是新冠肺炎；外國軍人四人是非洲籍，只有一名美國人。而美軍既然帶病毒為何未傳染自己同僚，美國本土也未發病，反而軍運會前新冠肺炎已在武漢傳播。

其二，為反擊美國調查，世衛 也重啟第二波調查，中共發動2500萬人連署，24日向世衛要求調查美國馬里蘭州德特里克堡(Fort Detrick)陸軍實驗室洩漏病毒，卻被世衛打臉。世衛突發衛生事件規畫執行主任Michael Ryan說，中方強調病毒是自然產生，強烈反對病毒是實驗室洩漏，卻要世衛調查美國實驗室洩漏，自相矛盾，很難理解。

瑞安的批駁讓中方不爽，外交部發言人汪文斌反嗆。而發動2500萬人和發動14億人連署，都難強迫世衛屈服。北京思維和做法有盲點，想擺脫病毒源起和發病者都在武漢的鐵一般事實，拒絕世衛再度調查、拒配合提供武毒所資料和感染者病歷等，都像在掩飾什麼，卻愈描愈黑，反而傷害自己。

北京反擊力道大，顯然是怕美國先射箭、再畫靶心，現在略可鬆一口氣。病毒起源待解問題至少包括：一，前聯邦疾病防治中心主任Robert Redfield等人認為，新冠病毒不是自然生成，中方說野生動物傳播缺乏證據，最可能是武漢實驗室外洩。但國家衛生院院長Francis Collins等認為，新冠病毒源於自然。兩派觀點誰對？情報單位無法解答，須由科學提供美國官方標準答案，不能模稜兩可。

二，傳武毒所三名員工疫情爆發前曾染病住院，症狀類似新冠肺炎。這個重大線索真相中方最清楚。如果是因研究對抗病毒疏忽造成洩漏，中國也受害，全球近200個國家2億1500萬人感染，447萬人死亡，經濟損失數十兆美元，中國還是有責任，至少未提早通報世衛、還隱瞞疫情。

三，新冠病毒來自何處？原宿主是什麼動物？如何藉中間宿主傳染人類？武漢疫情如何爆發和擴散？武漢500萬人封城前四散中國各地和世界，直接導致全球疫情，最清楚真相的是中共當局。

但因習近平自承「親自指揮、親自部署」，又因「國家主權不容侵犯」，不能在外國施壓下讓步分享真相；真相不透明，即使分享外國也未必被採信，所有癥結和死結都在這裡，也是北京勒緊自己咽喉。美國情報單位難解開死結，最終還是回歸國際政治較量。

拜登政府看似比川普政府溫和，可能影響情報單位結論。前國務卿龐培歐和共和黨都說，已看到許多中共洩漏病毒的情報證據，是真是假，現在也面對誠信的檢驗。

被共和黨稱為「北京拜登」的拜登總統，對中國似較放鬆。路透報導，商務部已批准數億美元汽車用晶片賣給華為，對奄奄一息想轉型的華為是救命仙丹。而病毒溯源報告公布後，拜登如何布置下一步棋？習近平決定10月底G20峰會只視訊參加，迴避與拜登見面，在害怕或盤算什麼？美中關係是否再惡化？連串謎團都待解。