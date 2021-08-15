拜登大失誤 美國阿富汗政策徹底崩潰

阿富汗局勢14日進一步惡化，神學士 (塔利班)叛軍攻陷政府軍控制的最後一個大城市，至此在戰略上具有重要意義的北部地區，全面落入神學士之手。另外，神學士已攻抵首都喀布爾(Kabul)南邊7英哩(11公里)，直逼政府軍大本營。

當地14日晚上，神學士已控制全國超過80%領土，從西、南和北三面包圍喀布爾，破城和接管政府指日可待。拜登 政府今年4月敲定美軍撤出阿富汗時間表，神學士5月開始攻城掠地，兵鋒所至，政府軍迅即瓦解，反映美國 在阿富汗經營20年、投資830億美元訓練阿富汗軍隊，計畫徹底崩潰。如果奉行極端主義的神學士取得政權，造成連串影響，美國在自由世界的地位和聲譽將嚴重受挫。

僅一周前，局勢還沒這麼惡劣。阿富汗政府仍在卡達(Qatar)與神學士「和談」，談判內容包括和解、停火及組織聯合政府等；但這星期神學士連續攻陷第二大城赫拉特(Herat)和第三城坎達哈(Kandahar)，14日再拿下北部大城馬薩里沙里夫(Mazar-e-Sharif)，形勢急轉直下。神學士節節勝利，對和談已沒什麼興趣，攻取喀布爾和全面接管政府指日可待。

拜登總統原本宣布，最後一批美軍將於本月底撤出，長達20年「美國最長的戰爭」8月31日結束。本周新發展並未讓拜登改變全面撤軍決定，但形勢緊急，美軍臨時調派3000名海軍陸戰隊，到喀布爾護送美國大使館和撤僑，14日宣布再增派1000名軍人，首批部隊13日、15日分批抵達，並協助各盟國撤僑。

美國大使館撤離，可能重演1975年美軍在越南戰敗，撤出西貢大使館的屈辱性歷史場景，這是美國國家形象的再次大挫敗。

為什麼阿富汗政府軍這麼不堪一擊？美國正式宣布撤軍前，政府軍已出現敗象。不少據點聞神學士到來即不戰而降，被神學士接管，原因是政府軍缺乏空軍支援，連食物供應也接不上，加上神學士勸降，使不少重要通道、橋梁和據點都失守。

拜登宣布撤軍，更觸發神學士迅速軍事行動，5月開始進攻第一周就長驅直入，控制全國一半領土。神學士能迅速取勝，主要有兩個原因：一，20年來美軍在當地設立軍事系統，被專家認為不切實際，一味要求建立全面現代化軍隊和後勤供給，這種制度沒有美軍先進裝備支持根本不可能維持。

基本上，美國高估一手創建的政府軍，又低估神學士戰鬥力；拜登政府4月決定撤軍時，估計美軍撤出後政府軍至少能維持數年，現在證實是情報錯誤、嚴重誤判。

二，拜登說，阿富汗戰爭是一場無法結束的戰爭，美國無法長期維持，美國似不信任自己培養20年的政府軍。這種情況下，政府軍當然也不相信自己能打敗神學士。缺乏信心導致政府軍害怕神學士，士氣低落，不少部隊和原是軍閥的地方民兵紛紛向神學士投降。

14日淪陷的北部大城馬薩里沙里夫，根本沒發生戰鬥，神學士攻城前，政府軍和軍閥已逃走。政府軍士兵認為，總統甘尼(Ashrat Ghani)的政府貪腐無能，不願為這樣的政府作戰。

拜登決定撤軍的主要論據是：區區數千美軍，就算撤離，對局勢不致造成重大分別。但拜登政府顯然嚴重誤判，因為美軍是政府軍的信心所繫，美軍撤走，政府軍根本不相信自己能抵擋神學士。神學士迅速攻城掠地，反映美軍角色重要。

拜登政府還有一個策略失誤。20年來美軍在阿富汗培訓其軍隊花費830億元，平均每年約40億，現在看來，這筆花費相對於政權轉移引起連鎖影響，並不算什麼。神學士一旦取得政權，推動極端教義、剝奪婦女受教育等權利，或大規模殺害平民，苛政引發難民潮，恐怖主義可能找到新溫床(2001年九一一恐襲由凱達組織計畫，神學士成員執行)。加上中俄乘虛插手阿富汗情勢，牽動中東和南亞國際競爭。美國一年如花40億穩定局勢，避免這些麻煩，還是很划算。

白宮剛於11日宣布，拜登今年12月9日和10日將召開全球民主峰會，屆時拜登將與全球領袖討論民主國家面對的挑戰，包括自由世界如何應付專制政權問題。拜登希望組成國際自由聯盟，一起對抗專制政權。但他實際作為卻放棄阿富汗，撤軍後任由恐怖組織接管這個國家，他在民主峰會如何取信於人？又如何讓盟友如台灣、烏克蘭或南海周邊國家相信，美國會全力捍衛民主自由？阿富汗情勢可能成拜登執政的最大敗績。