急於承認神學士政府 北京將得不償失？

新華社28日發布消息，阿富汗 神學士(塔利班)二號首腦、政治委員會負責人巴拉達爾訪問天津，與外交部長王毅會談。消息讓國際社會咋舌，紛紛猜測中國 是否將率先承認神學士為阿富汗合法政府。次日晚，北京 外交部對阿富汗形勢發布本年內第三次通告，勸告中國人離境的措詞，從5月底首次說「如非必要，請儘快離阿」，6月下旬改為「儘早離境」，現在變成「儘快撤離」。

中國接連兩個外交動作，看起來未卜先知。8月2日最新消息，阿富汗第二大城坎達哈即將被神學士攻陷，美國雖提供B-52戰略轟炸機空襲援助，仍無法阻止神學士攻勢。大勢所趨，美軍全部撤離後，阿富汗隨時會變天，不是任何國家主觀意願所能改變。

僅半個月前，北京似乎還期待神學士能與喀布爾政府和平談判，試圖避免阿富汗內戰和政權更替。當時外長王毅還發表談話指出，神學士作為阿國主要軍事力量，應當意識到對國家和民族承擔的責任，回歸阿國政治主流。但曾幾何時，情況急轉直下，眼看革命情勢如烽火燎原，北京也必須因應變化，不再偽裝中立，直接與神學士打起交道。

基於國家利益，北京最關心的是神學士會不會庇護恐怖分子，對新疆發動攻擊。神學士為爭取北京承認其為合法政府，先由其發言人承諾，「不會允許任何人利用阿富汗的土地去攻擊中國等國家」。隨後，巴拉達爾也對王毅要求「希望同『東伊運』等一切恐怖組織徹底畫清界限」，確認「阿富汗神學士絕不允許任何勢力利用阿領土做危害中國的事情」。

這已是近期神學士第二批重要人物訪中國。由於巴拉達爾在神學士內位高權重，中國因此認定，他的承諾可代表阿富汗神學士組織官方立場，而王毅同意接見，又升高神學士的期待。北京目前目標雖然仍是促進阿富汗各方勢力和解談判，但神學士如提出承認其合法性等要求，北京是否能滿足他們？

目前阿富汗呈內戰狀態，除了喀布爾政府仍在負隅抵抗，還有北方軍閥也自發性加入戰鬥，能否很快結束內戰，沒有人敢說。長久以來，阿富汗是北部塔吉克與南部普什圖族之爭，過去為對抗神學士，中國始終支援塔吉克北方聯盟；未來神學士勢必進一步要求北京保持中立，不能再承認喀布爾政府或支援北方聯盟，北京要如何應對？

而反過來，神學士是否遵守其承諾，不與疆獨組織合作？據聯合國安理會報告，目前阿富汗境內不僅還有凱達組織殘留分子，還有伊斯蘭國(ISIS)成員，以及東突伊斯蘭運動(ETIM)的積極分子。

東突組織據說有幾百人在巴達赫尚省活動。此省位於阿富汗最東北部，與新疆接鄰，目標是在新疆地區建立「維吾爾國家」；東突其他的戰鬥根據地在伊拉克，土耳其難民營的維吾爾年輕人就近加入，經過訓練後，再輸送到阿富汗來。

目前神學士軍力不到7萬人，必須仰賴這些久歷戰場的恐怖分子協助，才能在內戰中獲勝。打天下時要靠他們，取得政權後，是否會信守對中國的承諾，非常值得懷疑。神學士和美國川普政府談判時，曾承諾用和平談判取代武力，解決阿富汗問題，但如今呢？

最後，阿富汗情勢也不是北京可以獨力主導，就像中國的其他鄰國蒙古、北韓、越南與緬甸一樣，都不願意受制於中國，希望引入美國或其他國家，來抵銷中國的影響力。這樣讓中國與這些鄰國的關係，加入地緣政治因素後，變得更複雜。

其他國家是美國想把手伸進去，但阿富汗卻是特例，是美國主動要撤軍退出，但對中國可能造成的威脅卻殊途同歸。國務卿布林肯日前訪問印度時表示，美國8月31日前完成從阿富汗撤軍後，很有可能，阿富汗將成為中國的「受保護國」。

這句話不安好心，蘇聯、美國都經歷在阿富汗的苦頭後，寧願放棄或降低對阿富汗的影響力，把到口的肉送給中國，正希望中國愈陷愈深，既投入更多的資源，也變成牽制中國的包袱，就像之前所有帝國強權一樣。

不同的是，其他帝國必要時拔腿就走、可以撒手不管，但中國沒有辦法要阿富汗搬家，兩國世世代代為鄰國，如果能搞定神學士還好；如果搞不定，就是引狼入室、後果延燒到新疆和家門內。綜合所有內外在條件，北京如想率先承認神學士政權前，可能得再三深思，會不會花大錢還接下另一個人家不要的燙手山芋。