從奧運幾件事 看美中台港民情差異

東京奧運 原本不應摻雜政治，但奧運開幕迄今政治因素無處不在，選手在激情、眼淚和汗水交織中奉獻技能，場外觀眾熱情高漲，屢成輿論焦點。台灣 (中華台北)選手今年多次打敗中國 選手，引發大陸粉紅仇台情緒；而中國選手輸了後常痛哭向全國同胞道歉，即使獲銀銅牌也須說對不起未能奪金，這種「中國特色」引發許多爭議。

從幾件受矚目的大事，可看到美、中、台、港民情和價值觀或認同差異。曾獲奧運四金一銅的美國24歲「體操女王」非裔拜爾斯(Simone Biles)，因「空中失感」、心理障礙，連續五個項目臨場宣布退賽，輿論譁然，直接影響美國女子體操團體賽和多個項目奪金機會。

但絕大多數美國人體諒拜爾斯「臨陣脫逃」決定，認為她有選擇的權利，畢竟空中失感表示意識和動作無法協調配合，可能造成身體傷害。白宮發言人莎奇還以「史上最偉大的運動員」安慰拜爾斯。

網上質疑，這種事如發生在中國將如何？劉翔2008年北京奧運因傷退賽，被網民圍剿，駡他「飛人變廢人」，代言的產品紛紛撤銷贊助，他甚至被斥為漢奸、國賊。這樣說不是要「黑」中國。本屆東奧，大陸有望奪牌的「射擊女神」王璐瑤意外被淘汰後，在微博上傳一張睡衣自拍照，說「各位抱歉，很遺憾，我承認我慫了，三年後再見吧」。不料引來小粉紅圍剿，罵她「輸了還有臉自拍」。她趕忙刪文，再發文道歉。

中國「國球」乒乓混合雙打許昕、劉詩雯意外敗給日本隊，未能奪得混雙首金。央視巔峰時刻轉播，讓收看的國人失望，許劉兩人立即公開道歉。實力強大、被寄奪金希望的中國體操男團最後只得銅牌，團員也集體道歉。更別說實力堅強的中國女排今年提前出局，教練郎平淚灑賽場，「照例」也須向全國同胞道歉。

奧運競賽除了勝負，最重要精神是和平與友誼。如今中國似乎輸不起，尤其「粉紅愛國」群體常表現贏了是應該，輸了就辱駡人；輸給日本或台灣時情況更嚴重。各國觀眾都愛國，對自己國家選手「恨鐵不成鋼」，屬人之常情。運動勝敗是兵家常事，無關國家存亡。但中共數十年「愛黨愛國」教育，如今造就一股一定要贏，輸了就是民族國家罪人的扭曲觀念，選手壓力山大；愛國戰狼在美中爭拗或奧運表現了同樣的身影。

這樣的發展好嗎？香港選手張家朗鈍劍比賽奪金，數百名香港民眾聚集在商場看直播，見到頒金牌時演奏中國國歌，立刻噓聲一片，高呼「We are Hong Kong」，有人因侮辱國歌被捕，顯示香港民心和大陸的隔閡。

最戲劇性一幕，台灣羽球雙打李洋、王齊麟，僅花34分鐘即以直落二擊敗大陸選手李俊慧、劉雨辰而奪金。大陸很多人難接受，頒金牌時央視轉播突然切斷，不讓觀眾聽到中華民國國旗歌演奏，或看到中華台北奧運旗升起，五星旗變旁襯，這是怕傷了大陸民眾自尊，抑或自己胸襟格局不夠大？

很阿Q的還有大陸媒體對台灣選手獲獎，都冠上「中國台灣」，而不是國際奧委會通過、北京當年也同意的「中華台北」稱呼；違背奧運規章，不尊重台灣，卻無礙台灣2300萬人自豪慶祝，反而把台灣民心推得更遠。「紐約時報」嘲諷，台灣選手獲勝後強調「榮耀獻給我的國家台灣」，更激起大陸網民怒火。國際媒體今年報導台灣更多、更友善，都稱Taiwan隊。

海外不少評論說，台灣隊擊敗大陸隊，讓「玻璃心又碎了一地」，好像打翻醋罈子，出言無狀，但台灣贏了，不也是華人或中國人的光采嗎？藝人小S因表達將邀「國手」吃飯，被網友批「台灣是國家嗎？」「省隊能叫國手？」

有人質疑，處處掛著民族主義旗幟的戰狼行徑，自己選手輸了必須痛哭道歉，否則不見容於輿論和公眾。奧運變成某些人自大和發洩優越感的場合，輸不起也凸顯內在虛弱，「這樣的國家正常嗎？這樣的社會是不是病態？」

大陸和台灣領土、人口 、資源和國際影響力等極端不成比例，14億人用舉國體制培養，即使全部都贏台港也理所當然，偶爾一兩項運動，大陸選手輸給台港選手其實很正常，犯不著這樣輸不起。就像晶片、精密機床等行業，台灣有數十年發展基礎，把大陸同業甩到十幾條街之外，正是「尺有所短、寸有所長」的體現。口稱是兄弟、兩岸一家親，但親在哪裡？奧運撕破了另一層假面具。