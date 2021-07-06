美軍撤離阿富汗留爛攤子 中國緊張

美國 似在重演越戰的慘痛教訓，7月4日國慶前大舉從阿富汗 撤軍，標誌著2001年迄今20年阿富汗戰爭即將結束。這場戰爭美軍死亡2400餘人(包括陣亡和意外)，至少耗資2.5兆元，但除了殲滅恐怖魔頭賓拉丹，其餘戰果有限，反而大傷美國元氣。美軍陸續撤離，神學士(塔利班)武裝力量近期摧枯拉朽，占領大半個阿富汗；中國 批評美國是始作俑者，不能甩鍋推責，一走了之，顯然北京很怕阿富汗因美國撤軍，危及中國在阿國利益、中阿邊界安全和新疆情勢。

拜登總統承繼川普的政策，宣布今年九一一恐襲周年前完成撤軍，即使高層將領、阿富汗政府軍反對，深怕美軍在阿富汗反恐巨大投入前功盡棄，神學士政權捲土重來，但拜登似著眼美國大戰略和選舉利益考量。

從阿富汗抽身有利美軍全力對付中國軍事擴張；民調也顯示，美國僅一成多民眾關注阿富汗情勢，撤軍讓美國輿論感受「苦戰結束、走向未來」，有利民主黨2022年期中選舉，但後遺症已顯現。

至6月底，阿富汗34省已被神學士攻占17省；政府軍毫無戰力，神學士軍隊到來就棄械投降或逃亡，美軍留給阿軍的武器和Humvee等戰鬥車輛，至少600餘輛已落入敵手；1037名政府軍、警察4日逃入其東北的塔吉克共和國尋求庇護。神學士最後如全面接管阿富汗，意味美軍前功盡棄。華府決定美國大使館將保留，傳聞將留下1000名美軍保護大使館，但神學士發言人反對。目前拜登政府已騎虎難下。

拜登4月宣布「無條件撤軍」，送給神學士天大的禮物，再次印證阿富汗歷史上是「帝國墳場」。從遠古亞歷山大帝國、到蘇聯和如今美國與北約聯軍，強大武力都無法克服其惡劣的多山崎嶇地形、強悍難馴的部落民風，阿富汗終歸又將回到「阿富汗人的阿富汗」，可能再度成恐怖主義溫床和保護巢穴。

川普政府和阿富汗政府、神學士談判後，各自簽訂協議。川普原下令5月1日撤軍，造成阿富汗政府各地軍閥倒戈向神學士投誠，後者像秋風掃落葉般可能再度席捲全國，展開血腥報復曾和美軍合作的軍官、翻譯和民眾。

拜登此舉有如放棄阿富汗政府，釋出戰略重大轉向。美國自保、甩掉20年來的大包袱，但對美國信譽、國際形象和日後與盟邦相處多少有負面影響；美國支持的政府最後如走向今天阿富汗政府的命運和下場，值得所有當事國家深省借鑑，尤其是台灣。

美國2001年以追剿恐怖分子為由發動阿富汗戰爭，2011年在巴基斯坦發現賓拉丹下落，派海豹特種部隊狙殺，任務已大半完成。神學士極端教義和伊斯蘭國(ISIS)有相似處，但為害西方利益不像ISIS，美國長年在阿國駐軍反恐，總須有結束「終極之戰」的時刻；美國犯不著為阿富汗前途犧牲這麼多人命、金錢和資源，朝野都支持撤軍，有其民意基礎和道理。

美國急於結束伊拉克戰爭，恢復和伊朗核協議，現在又結束阿富汗戰爭，不必再備多力分；如能從中東抽身，美軍調度運用、資源投入等都可專注在東亞應對中國崛起，包括南海、西太平洋和日本、台灣等議題。這種重大戰略轉移，中國當然極不願見。

首先，阿富汗、伊拉克或伊朗都牽制住美國，讓中國有所謂「20年戰略機遇期」，各方面可快步發展。但隨著美國撤軍，中國有利戰略機遇期結束了。

其次，阿富汗和中國接壤雖僅90餘公里，但中國是阿國最大投資國，以30億美元標得阿國銅礦開採權，如伊斯蘭激進勢力坐大，必然危及中國利益。且神學士也可能擴散影響力進中國，所謂「穆斯林兄弟」新疆維吾爾族遭遇磨難，神學士不會坐視。之前新疆已有伊斯蘭激進勢力滲透，美軍撤退中國可能首當其衝。

北京批評美國撤軍，和中共歷來主張外國不干涉他國內政相矛盾。拜登的決定衝中國而來，也間接打到了中國另一痛處。

美國在伊拉克和阿富汗投注巨大資源，轉移至東亞後將大幅增加中國的壓力。美國反恐策略在改變，對付國內激進勢力或將與應對外來恐怖分子等量齊觀。美軍撤離後，激進勢力如失控，美國可能改採特種部隊突擊作戰，或用無人機狙殺激進組織領袖，都是可替代駐軍的威嚇戰術。

美國資源和國力相對減弱，長遠看，從中東和阿富汗撤軍是重建國力、應對世界新情勢的開始，各方面看都有利美國、不利中國。