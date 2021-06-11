病毒溯源 內外夾攻 習近平壓力空前

習近平 主席的權力登上巔峰，但可能正面臨掌權以來最不利的國內外處境。拜登總統訪問歐洲，主要目標是聯手北約、歐盟遏制中國 ；和普亭峰會，也想試探拉攏俄羅斯牽制中國。這種態勢可能讓中國民族主義者自豪，認為都在旁襯習近平領導下的中國讓西方害怕，美帝恐慌。但情勢未必完全如此。

這兩天，中共通報起訴中共中央巡視組前副組長董宏受賄罪。董是王岐山的大秘和管家，習近平整治王岐山的左右手，外界解讀是敲山震虎，顯露習、王已分道揚鑣，內鬥激烈。目前謠言滿天，華人圈9日盛傳，王岐山已叛逃來美，卻難證實，反映明年中共20大習近平延任進第三任期前，北京暗潮洶湧。

近期最聳動說法，指習近平面臨境內外聯手，要拉習下馬。所謂外，指美國 為首的西方和海外不滿習的華人群體或個人；所謂內，指中南海高層、中共元老、紅二代家族和不滿習近平作為的勢力。

習近平野心勃勃要向世界推銷人類命運共同體，認為中國專制模式優於西方自由民主體制，妄想取代美國、領導世界，打壓香港民主自由、新疆迫害維吾爾族人權，消滅萌芽的任何異音，打壓馬雲等民企大咖，肯定文革、推崇毛澤東，修憲廢集體領導制、搞一人終身獨裁，使不滿聲音不再啞忍，結合外部情勢想逼習明年任滿後交棒。

對西方而言，習近平是比蘇共史達林、赫魯曉夫或當今普亭更具威脅的人物。蘇聯核武雖強大，經濟體制和能量遠不如目前的中國。習挾龐大經濟體量，誘逼歐洲和亞非國家俯首妥協或稱臣，中國加入16國「抗美聯盟」，都顯露其建立千秋紅色獨裁帝國的中國夢。

弔詭的是，西方和大陸內部質疑習，正是小粉紅們擁習的理由，也成為他的政績，引用來為習近平攬權自保和延任作最佳護盾；內外交逼正好證明他的「強國盛世，恢復民族偉大榮光」路線正確，藉此剷除不同勢力。

近期西方也出現「倒習」聲音。兩度出任英國駐中國外交官的加爾塞德(Roger Garside)月前在加拿大「環球郵報」撰文，指習近平政權被更迭勢在必行，必須透過「政變」邁向民主。海外華人圈倒習聲早已此起彼落，加上李克強、溫家寶等最近不尋常的言論舉動，北京暗潮洶湧。

美國對新冠病毒溯源因反川普的政治鬥爭，被壓抑一年多，最近復活了。拜登總統下令17個情報部門90天內提病毒起源報告；前總統川普說，他早就看過情報證據，病毒是中國武漢病毒研究所製造。國務卿布林肯說，拜登政府決心徹底追溯病毒源頭，一定要追究中國責任，兩黨罕見一致。

北京一年多來透過口罩和疫苗外交「彌補」，但美國、北約和世衛追查病毒起源，不利中方的發展愈來愈多。包括：一，世衛34位專家調查團(17人是中國籍)報告，認為病毒不是起於武漢華南海鮮市場，推翻中共說法。

二，美歐頂尖科研機構多份報告，否定病毒源於自然界如蝙蝠等；美國防疫大將佛奇否定自己過去說法，不相信病毒是自然形成；病毒是否人為培養，屬中共生化武器尚無定論，但美英情報機構都指病毒可能(feasible)從與解放軍關係密切的武漢毒研所洩漏。近日盛傳共軍負責的一位孟姓中將，已叛逃美國。

三，佛奇和中國3000多頁往來電郵曝光，證實美國撥經費資助武毒所研究蝙蝠病毒。情報又指武毒所去年12月即有三人住院，症狀類似新冠肺炎，國際間已要求查看就診紀錄。

四，澳洲調查記者馬克森(Sharri Markson)新書「武漢真相」(What Really Happened in Wuhan)，9月將出版，揭露美國務院機密報告，指中國去年3月世衛宣布疫情爆發前，就開始研發新冠疫苗。共軍科學家周育森研發出新疫苗申請專利後，卻神秘死亡。

但死訊兩個月後外界才知，顯示中國研發新冠疫苗竟比世界流行早五星期，共軍研製新冠疫苗的消息已從生產線被下線，顯示中國發生疫情比外界所知更早，充滿疑雲，內情不簡單。

美歐追查如獲突破，將掀起驚天巨浪，習近平壓力山大。川普日前說，「中國病毒是實驗室流出的恐怖東西，中國必須賠償全世界至少十幾兆美元」。川普醞釀2024年回潮，美中對抗還可能升級，而內外複雜情勢交匯，習近平將毫無退路。無論是和是戰，他即使延任也須頑抗西方及內部反對勢力，面對艱苦難熬的執政新歲月。