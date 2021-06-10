拜登多場峰會 牽動美俄中歐四角關係

拜登 總統抵達歐洲訪問八天，將會晤歐洲各國政要，參加G7峰會、北約峰會，16日在日內瓦與俄羅斯總統普亭見面。拜登上任後首趟外交出訪，顯然有很多重要任務，既聯手盟邦應對中俄的挑戰，卻也和對手普亭見面，試圖解決許多外交難題，並「拉俄抗中」，牽動美俄中歐四方形成的國際權力結構。

冷戰時期兩極化的國際體系，美蘇之間緊張或低盪，決定了國際政治。現在美俄關係依然重要，美俄之間愈來愈多規範正消失中，美國 退出中程導彈條約，雙方都宣布廢除開放天空條約，兩國核武發展進入新戰略競賽。美國要求普亭管控網路攻擊、撤出烏克蘭領土、停止支持白俄羅斯 獨裁政體、釋放反對派領導人納瓦尼；而普亭則希望西方停止經濟制裁、北約停止東擴，減少對俄羅斯的直接軍事壓力。

美俄高峰會的詭異之處在兩國矛盾重重，卻都不反對舉行峰會，雙方幾番衝突都僅「演到為止」。在俄烏衝突中，美國一度擬派軍艦進入黑海聲援烏克蘭，卻臨陣退出；俄羅斯隨後宣布演習完成，大軍回撤。在白俄羅斯攔下民航機迫降事件後，歐盟以禁止班機飛越白俄為制裁，俄國也宣布凡繞越白俄到莫斯科的班機皆不予落地，目前正僵持中，但美國並未出手協助歐盟。

拜登政府雖然對俄國介入美國大選，施以制裁，也指控俄羅斯駭客勒贖「殖民油管」與JBS肉品公司電腦系統，但只將駭客問題列入峰會對話，並未因此取消峰會。

川普對俄羅斯非常友善，甚至讓美國朝野懷疑普亭握有川普的把柄。拜登選舉期間曾嚴厲批評，現在成為總統了，表面上不可能對普亭示好。峰會前大家猜測，拜登會以民主、人權等「訓斥」普亭。一般認為，如果這樣高峰會必然不歡而散，更難取得重大或實質性成果。

既如此，為何兩國領導人還碰面？甚麼是美俄的共同利益，需要高峰會確認？白宮曾聲明，表示兩位領導人將討論一系列問題，但未講明有那些。既然許多問題雙方不能讓步，只能談氣候暖化、疫情合作等無關痛癢的議題。

拜登必須謀求與俄國改善關係，是因有更大的戰略考量，答案就是中國。美中爭霸情勢愈來愈升高，美國雖想方設法恢復主宰世界的超級大國地位，但實力今非昔比，無法同時與中俄為敵，所以想把俄羅斯拉到美國這邊來。

但美俄之間還是有傳統的對立，我們看到拜登政府進兩步退一步，既要顯示在普世價值上對抗普亭，但又期待拜普峰會。普亭看準了拜登這種心理，又不願在美中爭霸中失去角色和聲音；事實上，俄國在美中之間左右逢源，普亭正處於非常有利的戰略位置。

對美國來說，中國和俄羅斯構成截然不同的挑戰。俄羅斯對美國來說是弱得多的對手，俄方即使有強大核武軍力，但經濟體量和美國差距太大，美國與盟國合組的北約可制衡俄國；中國就強大得多，尤其經濟實力。許多亞洲國家依賴中國市場，雖然中國軍事上區域投射力量有限，但亞洲各國是散沙一片，沒有類似北約的組織，只有「四方安全對話」的集體安全組織雛形。

拜登在一些問題上對俄羅斯讓步，同時也對歐洲盟友示好，具代表性議題就是德俄合資的北溪2號天然氣輸送管。既然北溪2號95%工程已完工，美國阻擋不了，乾脆做順水人情，放棄對北溪2號的制裁，同時也給德國總理梅克爾面子。

事實上，美歐對中俄之間的合作非常關注和在意。北約組織秘書長近日表示，「我們注意到俄羅斯和中國最近在政治和軍事上的合作愈來愈活躍」。對北約來說，這屬於「新的層面並構成嚴峻挑戰」，預料這將是14日北約峰會將通過的「北約2030倡議」的重點。

拜登當務之急，是先把俄羅斯與中國區別對待，不能把兩國打成同一夥人。外傳中方也急著安排習近平與拜登峰會，但拜登卻冷處理，先與普亭會面，正反映這個策略。其次，拜登政府正試圖穩定美俄關係，使美國能集中力量與中國打交道。這次峰會，拜登意在安撫普亭，究竟將作那些私下承諾，歐洲盟友很在意，擔心被美國出賣。

美國未嘗不想在中俄之間製造分歧，川普政府之前對俄羅斯提出，中國戰略軍事力量在急速發展，中國應加入美俄戰略談判中。但俄羅斯並未施壓中國，中俄之間雖然沒有結盟，卻有比其他國家更強固的戰略夥伴關係，經得起考驗。