東升西降平視美國 含金量和水分多少？

中共今年慶祝建黨百周年，不斷鋪墊強國盛世氛圍。中國 日前登陸火星成功，成為第二個登陸火星的國家，是重大成就；其他如電動車、量子電腦研發或第五代戰機性能等是否領先美國 ，從習近平率先說出「東升西降」「平視美國」後，變成主旋律；習也說「時與勢都在中國這一邊」，到底有多少真實？多少水分？不是靠宣傳一面之詞就可定調，只要檢視事實，不難發現真相。

拜登總統日前視察密西根州福特汽車。他說，中國掌握八成汽車電池產能，中國是全球最大、成長最快的電動車市場，過去研發投資是世界第九名，如今變第一名，美國不能讓中國電動車發展領先。他宣布投入1740億元鼓勵美國科技研發製造，鞏固領先地位。

此語一出，中共黨媒即充斥「拜登承認中國電動車領先」「拜登認輸了」等說法；他們忽視拜登也強調，美國汽車電池技術仍領先世界。這種斷章取義誤導，只說中國的好，宣傳美國日薄西山。

特斯拉 就是典型例子。上海市用各種優惠爭取特斯拉設廠，日前卻爆出「煞車門」求償事件，黨媒和小粉紅齊轟特斯拉，一副要把特斯拉趕出中國架式；不少媒體宣傳拒買特斯拉，揚言華為電動車馬上要上市，特斯拉將無人聞問。很多評論質疑，中國想挾特斯拉交出自駕技術或電池製造專利，或染指「星鏈」(Starlink)或SpaceX的火箭技術。

特斯拉也反擊，提前償還中國各銀行6.7億美元貸款，擺出不怕撤資姿態，與中方角力。創辦人馬斯克說，考慮赴俄羅斯設廠，另有玄機。特斯拉、蘋果等美國公司紛紛同意將搜集的大陸用戶數據庫設在中國，既向大陸市場低頭，但專利技術等不會妥協。

習近平大談「東升西降」「平視美國」，目的在宣揚自己政績，鞏固權力和延任，也與外在情勢有關：一，疫情重創美國經濟，中國也受損，但中方恢復快速，經濟趨勢看好，最快2027年GDP可超越美國，使中南海信心倍增。至於下屬提供資料是否灌水或挑好的說誤導習，答案很快會揭曉。

二，美國去年大選迄今，政黨內鬥加劇，黨爭未息。拜登紓困案、基建預算案都阻力重重，製造業難回流；中國也遇產業外移、外資撤離，但一黨專政，內部「團結」對外、政策方向明確，北京自認「體制優勢」最後將完勝美國。

三，繼登月之後，中國在太空興建永久空間站、登陸火星。先進武器研發、海軍艦艇下水數量等都自認領先，更增強信心。概言之，無論內政、國力或拓展國際影響力各方面，中國聲勢向上，美國裹足停滯；一帶一路雖遇不少挫折，整體趨勢樂觀，使中國上下充滿盛世強國氛圍，沖淡美國貿易戰、科技禁運等負面影響。

但回顧近期發展，中國沒理由過度樂觀。隨舉數例，一，美軍航母艦隊和英、法航母及日本、澳洲軍艦近期在南海、東海演習，政治施壓用意明顯；英國首相強生說，目的在告訴中國遵守國際海洋法秩序；中國周邊鄰邦經濟靠中國，政治押美歐，北京戰狼式作為實質讓自己更陷孤立。

二，拜登政府月前把中國七家供應解放軍電腦的公司，列入實體管制清單，續限制美國人投資部分中國公司、限制中企來華爾街上市，嚴抓竊密等。白宮國安會印太事務總監坎伯指美中交往接觸已走到盡頭，將由競爭取代，暗語就是抵制中國或新冷戰。國際聯手包抄中國，中方卻還在粉飾太平。

三，美國52年前已實現登月，1971年迄今八次登陸火星，2004年迄今的三部探險車在火星表面運作已15年。而中國「天問一號」登火星，五天後才發回照片，壽命僅三個月；長征五號火箭失控，讓全球緊張，而美國火箭卻已能準確定點降落回收再使用，技術差異如此大，時與勢如何站在中國一邊？

四，華為被卡脖子後，手機出貨量第一季再暴跌18%，全球市占率跌到僅剩4%。一葉知秋，中國科技業能撐多久、如何解套，不是靠有錢或習近平巡視清華大學後，清大即宣布成立集成電路學院短期內能解決問題。而美國聯手台日韓建半導體聯盟進展順利，科技競爭將決定兩個陣營勝負。

從以上粗略分析，誰升誰降、誰的含金量高或水分多，答案一目瞭然。靠逆向工程仿製想彎道超車，或靠意識形態信仰的盲從迷信，浮躁的民族主義戰狼情緒無助解套，強國盛世宣傳數年後，不知要靠什麼支撐？