拜登雄圖共和黨不支持 美國難回魂振興

拜登 總統28日就職滿百日，首次向國會發表演說，呈現四年施政藍圖，甚至擴及「十年新政」，可謂雄心萬丈、內外兼顧，卻不脫濃厚的川普「美國優先 」色彩。美國國力走下坡、百廢待舉，盟邦擔憂拜登重內輕外，或2024再出現類似川普的總統。拜登演說處處「捍衛美國利益」，共和黨 卻未必支持；兩黨如不能合作，美國霸權殞落遲早被中國超越，可能變成現實。

綜觀拜登演說，內政篇幅占逾四分之三，重點都放在國內危機；對美中競爭，拜登強調絕不讓中國超越，僅寥寥兩三次提及中國和習近平。他定性美中之間有競爭，但不是衝突，可能讓北京稍緩一口氣；川普如果是老鷹，拜登更像是賽鴿。

拜登提及民主被攻擊(大選爭議和國會暴亂)、種族關係緊張、槍枝暴力，與亞裔和LGBTQ等族群維權，推銷2.25兆元的基礎建設計畫和1.8兆元的「美國家庭計畫」(補強社會安全網)，強化教育和兒童照顧等，大政府主張共和黨都不會支持。

逾一小時演說中，他很少慷慨激昂，更多訴諸感性，用懇切語氣央求共和黨合作，顯露78歲的老總統苦口婆心謀國，但增加企業稅和頂尖富豪稅率，都是共和黨的紅線；他強調團結通過增稅，改善基建，即使共和黨人也贊成基建，卻很難合作。參院領袖麥康諾之前就批評拜登1.9兆元紓困、阿富汗撤軍等政策，都未與共和黨商量，使拜登施政藍圖多數共和黨不買帳，淪為畫餅充饑。

拜登演說缺少川普的激情煽動，穩重平和，沒有驚奇。強調「危機也是轉機，美國再次動起來了，繼續前進並贏得未來」，能鼓舞民心，現實上卻難免一廂情願。從全篇演說可領略疫情、種族紛爭和政黨惡鬥等一起在重創美國，讓國勢雪上加霜。

兩黨明知國難當頭，政黨競爭卻勒緊對方咽喉，無法妥協，可能直到把美國玩殘、玩死，都無法找出兩全其美的振興良方，正是美國民主遇到的世紀重症。

拜登強調，美國將與中國等國家競爭，不尋求和中國衝突；他已明告習近平主席，美國將持續留在印太地區，不是製造衝突，而是在避免衝突，全面捍衛美國利益。美國也對付不平等貿易行為，不會坐視電動車、電池等靠中國主導生產，對人權、民主、自由等絕不退讓，都劍指中國。

但共和黨人認為，和川普對比，拜登對北京軟弱，印證大選前川普和川粉攻擊拜登親中。但對照拜登執政後，中國國防部說，美軍軍艦、偵察機在中國周邊活動各增20%、40%；美國聯手日、澳、英和印度等遏制中國，科技圍堵新增制裁中國七家大型電腦公司等，拜登「多做少說」，而川普「做很多但說的更多」，兩人風格截然不同。

拜登宣示「美國回來了」，正如民主黨參院領袖舒默說的，拜登沒有煽動分裂、憤怒和歧視；不試圖爭搶成為頭條新聞人物，不侮辱貶損他人或撒謊，美國總統確實已回到正軌。即使如此，國會共和黨人卻無意配合立法，成全拜登振興美國的藍圖，因為事關選票和政黨競爭。

民主黨策士Cornell Belcher說，「(拜登和民主黨)以為可以尋求共和黨支持的想法已過時」。或許拜登就這麼想，而兩黨國會議席旗鼓相當下，拜登的政策如無法在參院爭取十席共和黨人支持，都成空談。民主黨過去四年對川普堅決杯葛，現在共和黨一報還一報，使兩黨喪失妥協空間。

民主是否正在毀掉美國？正如拜登透露和習近平通話時，習近平打賭民主趕不上專制，意味美國最終會輸給中國。共和黨著眼明年期中選舉和2024年總統大選，拜登即使畫出雄圖大略，施政演說面面俱到，都可能成畫餅。

民主黨如能利用這兩年占國會多數時通過少數法案，已屬萬幸；川普無法實現的改善基建，如果拜登也難實現，將印證習近平說的「專制將勝過民主」，因此「東升西降」、「平視美國」。

拜登演說獲逾八成收看的民眾共鳴，但美國之病在兩黨都失去民主運作如何妥協和求同存異的能力，使競爭變成「零和遊戲」，保證互相摧毀，總統很多施政竟須靠行政命令而非國會立法，在野黨全盤杯葛總統執政，兩黨半斤八兩，使美國繼續沉淪。

拜登確實讓美國部分「回魂」了，國家走向比川普執政和疫情肆虐時看好，但想全面振興讓美國再強大，兩黨的藩籬難突破，國勢還將繼續下探，讓愛美國的人感歎和惋惜。