中國疫苗全球第一？ 真假引發論戰

世界衛生組織(WHO)周一(26日)開始審查中國 國藥集團疫苗 ，決定是否批准使用；大陸的科興疫苗隨後也將受審查。去年5月迄今，中共黨媒和大外宣不斷強調中國疫苗研發「排名世界前列」；御用學者金燦榮、騰訊等媒體說，世界十大疫苗排行榜，中國壟斷最安全前四名，後者並移花接木引用俄羅斯塔斯社和「紐約時報」說法稱，這個排名客觀公正。問題是，你相信嗎？

眼下吹噓中國強大，各領域都領先歐美，已成大陸最政治正確的主調，但有些「童話」般的說法外人根本不信。同屬華夏同胞，真有這種科技實力和成就我們當然樂見，問題是和美歐的疫苗比較，國際權威組織、專家和期刊從未有人承認中國疫苗排行世界前列。

事實是WHO還未審查通過中國疫苗，但國產疫苗早就出口第三世界國家，也造成一些死亡案例。「厲害了，我的國」對內宣傳或許能蒙騙部分民眾，但海外資訊開放，對這類吹噓根本不買帳，甚至認為是自欺欺人和愚民。

中國抗疫表現自認有「體制優勢」，它建立在政府強制手段嚴厲、封鎖消息和民眾自覺或被迫配合等基礎上，使疫情比各國相對輕微，也成習近平當局政績之一。西方輿論也有不少人肯定中國表現，但普遍認為這套手法在美歐自由社會根本行不通，看美歐疫情慘狀就知道。

去年夏季，世界進入臨床實驗的十種疫苗，中國就占四種，讓國人信心大增。隨後情況逆轉，部分原因在美歐採用新一代mRNA疫苗技術，不依賴細胞培養擴增，容易量產，但須低溫保存挑戰較大；而中國採傳統滅活疫苗，技術成熟，但細胞培養、建立毒株耗時，且中國沒有龐大染疫群試驗，逐漸陷不利。

美國 的輝瑞、莫德納疫苗防治率達95%以上，還有嬌生一劑式疫苗；英國則有阿斯特捷利康。輝瑞年初在挪威造成29人死亡，美國也有少數人死亡，後來查證未必和疫苗直接相關；而嬌生、阿斯特捷利康都出現注射者有血栓，危及生命，前者叫停注射多日，上周五才恢復。

反觀中國疫苗，在香港有三名民眾注射後死亡；一名南韓婦女在上海注射後死亡。外媒報導，科興疫苗3月上旬為止全球累計接種4400萬劑，至少有56個死亡案例。但中西方疫苗相對於接種數千萬人甚至上億，死亡個案不算嚴重，因此未引發抵制或禁用。

常為中共搖旗吶喊的金燦榮卻說，中國疫苗效用100%，全世界最好的疫苗在中國，美國次之，英國再次之，其他國家都不行。騰訊則報導，阿斯特捷利康、輝瑞疫苗都出現嚴重不良反應，輝瑞在以色列、巴西出現死亡或面癱案例，紐時肯定中國的疫苗優良。但事實上，紐時從未有這樣的報導。

中國已向69個疫情緊急國家提供疫苗，中共宣傳，印尼、埃及、土耳其、塞爾維亞、約旦等國領導人都注射中國疫苗，肯定其效力。但巴西驗證後公布，中國疫苗有效率僅50.4%。而美加英等國領導人公開注射疫苗，想引領本國民眾信任，中國領導人迄今沒人公開注射國產疫苗，有傳聞指中國進口美國疫苗「特供」中南海領導人。

網路打假名人方舟子發推文諷刺，「中國疫苗和中藥一樣，只適合中國人接種，中國媒體從來就沒有中國人接種中國新冠疫苗後死亡的報導嘛。」中國疾控中心主任高福坦言，中國疫苗效果「不是那麼理想」；他在兩會發言說，世衛組織不批准中國疫苗可以理解，因為中國疫苗缺乏第三期實驗數據。有人指無法提供三期數據，是因數據難看，不敢公布，欠透明使中國疫苗安全性存有疑慮。

持平看，中國和美歐疫苗各有缺點，都是一年內即匆忙上市，但有效性方面，美英疫苗輾壓中國疫苗，應無疑義。中國有體制優勢或劣勢？美國之音之前引述鍾南山的警告說，中國疫苗接種率僅約4%，等外國靠疫苗實現群體免疫(接種率達六、七成)時，中國就危險了，因為任何流行都可能再造成大麻煩。

有人說，「2020年美國輸了」，就輸在抗疫上。如今美國疫苗研發效果、注射率和群體免疫可能都贏過中國。但中國疫苗供應第三世界，「疫苗外交」虎虎生風，和美國保護國民優先，疫苗儲量遠超出實際需要，因而引發國際抱怨，幸好白宮決定兩個月內釋出6000萬劑疫苗，改善只顧自己的的國家形象。至於誰的疫苗好？如果您可以自由選擇，要打美國疫苗或中國疫苗？答案也很明顯。