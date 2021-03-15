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三種疫苗難分好壞 符資格者應快注射

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美國12日提前達成為民眾接種1億劑新冠肺炎疫苗的目標，超過3500萬人即總人口10.5%已完成接種，另有逾6590萬人已注射兩劑式疫苗中的一劑，65歲以上人口接種率高達65%；拜登政府期望5月1日前讓所有合格成年人接種疫苗，7月底前讓所有國民完成接種。這是宏偉的目標，然而由於一些人對疫苗誤解與抗拒，美國要達到「全民免疫」，還有一段很長的路要走。

聯邦食品藥物管理局(FDA)目前共核准三款疫苗，分別是輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)的兩劑式疫苗，以及嬌生(Johnson & Johnson)的一劑式疫苗。美國生產和儲備的疫苗足夠讓所有美國成年人在5月底前接種。

聯邦疫病防治中心(CDC)8日頒布指南，描繪已接種疫苗者恢復日常生活的路線圖，允許數百萬已完成接種的老人，得以與已打疫苗者或未打疫苗但感染機率低的兒童共處。拜登總統上周全國電視講話還宣布，要力拚在今年7月4日前，讓美國全面解除封鎖政策，恢復正常生活。

然而全美各地，當部分地區民眾為接種疫苗大排長龍時，另一些地區注射點卻乏人問津；一些人為接種疫苗而駕車十餘小時到鄰近州「碰運氣」，另一些人卻因擔心疫苗不安全，仍在遲疑觀望甚至抗拒。社交媒體上也充斥有關疫苗的各種「陰謀論」。

公共電視網(PBS)與Marist民調公司上周公布民調顯示，多達30%民眾表示，將不會接種新冠疫苗，其中共和黨人不願接種者高達41%，比哥倫比亞廣播公司(CBS)上月公布的民調增加了7%，那次民調有34%共和黨人表示不願接種。共和黨男性不願接種者更高達一半。相對而言，民主黨人對疫苗比較信任，願意接種者達87%。

共和黨人並非唯一對接種疫苗遲疑的群體。調查顯示，美國許多軍人和醫務人員也對接種疫苗持觀望態度。而疫情中受打擊最深的非裔、西裔和亞裔等少數族群則因宣傳不夠，資源不足，疫苗接種比例一直落後。

人們對接種疫苗遲疑、觀望甚至抗拒，首先來自對疫苗的誤解。由於新冠疫苗開發時間短，目前都是依靠FDA的緊急使用授權(EUA)而使用，一些人擔心不夠可靠。尤其媒體不斷報導有人接種疫苗後出現各種副作用，甚至不明原因死亡，更讓人望而卻步。然而，醫療專家已一再解釋，緊急使用授權只是一種行政措施，美國已批准的三種疫苗都經過嚴格研發和審批程序，絕對安全可靠。

其次，對各種疫苗的功效，民眾也有各種「大小眼」。例如，輝瑞疫苗和莫德納疫苗，據臨床報告指有效率達95%以上，被民眾歸為「優等疫苗」；嬌生疫苗有效率72%，則被歸為「次等疫苗」，遭人嫌棄和排斥，甚至一些被分配到嬌生疫苗的地區拒絕接受，認為受到歧視。

事實上，三種疫苗報告的有效率不同，是因臨床實驗針對的患者不一樣。比方說嬌生疫苗一直針對高危患者、糖尿病患者、HIV帶原者以及年齡60歲以上者。正如舊金山加大防疫專家Monica Gandhi指出，迄今凡在臨床實驗中接受過嬌生病苗者，沒有一人因新冠病毒住院，沒有一人死亡，也沒有一人因身體新冠病毒而需要接受治療。

而且兩類疫苗的機制和技術也不一樣，不能簡單對比。輝瑞和莫德納疫苗均是mRNA疫苗，是使用信使核糖核酸來提供細胞產生抗體所需的遺傳密碼；嬌生疫苗則使用腺病毒，將遺傳訊息傳送至細胞，腺病毒進入細胞核，利用脫氧核糖核酸(DNA)傳送基因密碼。

再次，由於2020年總統大選推波助瀾，疫苗也像抗疫一樣，不幸被打上了政治烙印。儘管共和黨籍川普總統推動疫苗研發，但他與共和黨保守派一直質疑疫情的嚴重性，質疑戴口罩對防疫的重要性，使一些共和黨保守派對疫苗也抱有成見。川普並未像其他政治人物一樣公開接種疫苗，而是悄悄接種；在所有在世前總統參與拍攝宣導疫苗的公益廣告中，他拒絕參與。

讓所有民眾都接種疫苗，無疑是美國抗疫取得突破，人們生活能完全恢復正常的關鍵。拜登政府首席醫療顧問佛奇說，要讓美國全民免疫，生活恢復正常，至少須七成至九成民眾接種疫苗；三種疫苗無論接種哪一種，對保護自己不因接觸新冠病毒而住院甚至喪命，都是不錯的選擇。

摒除偏見，無論您在哪個行業、屬於哪個年齡層，只要資格符合能預約上，就趕緊接種吧。

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