美國世紀風雪 德州給綠能政策的啟示

時值2月嚴冬，全美大部分地區陷入接二連三暴風雪，中西部及東北部各州抗寒經驗豐富，能降低控管天災損害。世紀性風雪卻讓能源大州德州 抗寒失敗，電力中斷、供水癱瘓、數百萬州民陷入沒水、沒電、沒暖氣災難中。德州上下一片叫罵檢討聲，波及拜登 政府「綠色能源」新政；綠色能源政策是否脆弱而無效，陷入爭論中。

美國絕多數地區氣候惡劣，從西北部、大平原、大西洋沿岸到東北新英格蘭地區大雪、冰霰、凍雨肆虐，德州受創最深。向來溫暖的德州16日氣溫竟低至華氏零度，百年難見的冰凍暴露德州電力長期自給自足、不與各州聯網的風險，更讓共和黨保守派趁機想推翻拜登的綠色新政。

論人口與土地，德州面積僅次於阿拉斯加州，人口僅次於加州，都名列第二大州。能源是德州最重要產業。無論石油天然氣 儲量、產量與煉油量，德州都全美第一。南德州阿瑟港日產60萬7000桶石油，是全美最大煉油廠；德州每天生產約460萬桶石油，大型煉油廠密集，油價全美最低，休士頓市號稱能源之都。

這次世紀風雪讓德州700多萬居民斷電斷水斷暖氣，至少21死。核電廠擔心冷卻水管凍裂而停機，風力發電也因渦輪結冰而停擺，主要靠天然氣發電卻供電量有限。煉油廠因天寒停止運轉，國際油價上揚，半導體大廠也因限電而停產，酷寒造成的損失難以估算。拜登總統宣布德州254個郡為聯邦災區，提供緊急援助，下周將巡視德州。

德州是政治、經濟、能源大州，世紀天災全球關注，是否存有人禍？共和黨籍州長艾伯特將矛頭指向德州電力可靠委員會(ERCOT)失職，未為暴風雪供電做好準備。委員會則辯稱天然氣發電商抗寒準備不足，無法應付暴增的取暖用電。

艾伯特矛頭轉而批評拜登政府綠色新政。他在福斯新聞網說，占德州逾10%的風能、太陽能供電中斷，造成全州電力不足。「足以顯示化石燃料的必要性，德州和其他州一樣，只有化石燃料才能確保住家冬暖夏涼」。福斯更在螢幕下方打出「綠色能源失敗」字幕。

保守派「華爾街日報」社論呼籲應仰賴煤炭協助，抵抗極度低溫。艾伯特說，德州因推行綠能才造成風雪斷電，「綠色新政對美國是致命的政策」。一夕間所有反對綠色能源者找到最佳案例反對綠能；德州共和黨國會議員柯倫蕭也指責風力、太陽能等綠電高成本、不穩定，造成風雪斷電。

但這些批評立刻遭自由派媒體與國會議員反擊，聯邦眾議員歐凱秀指艾伯特等人一派胡言，扭曲事實。他們引用德州ERCOT報告，指斷電源頭是天然氣、煤炭和核能系統，其減供電量比風能、太陽能多出近倍，斷電責任不能推給綠色能源。

歐凱秀挖苦艾伯特，德州電力供應80%到90%是化石燃料，真正失敗的是他領導無方，德州基礎建設失敗正是沒有正視綠色新政的主因。「紐約時報」及美聯社報導，風力發電僅占德州發電量7%，德州主要靠天然氣發電，極度低溫導致天然氣管線急凍停供，導致發電中斷。

這些反擊戮破艾伯特等反對綠能派的攻擊，也點出美國當今各州都存在基礎建設老舊與不足，無法應對酷熱酷寒、山火颶風、地震火山等嚴峻的大自然挑戰。

德州特有政經體制，也是造成天災人禍的原因。由於能源自產自煉，全美各州都與周邊鄰州簽約分享能源電力供應，如因天災停電缺電，鄰州可依協議釋出餘電共享。德州卻獨立供電，未加入協議，無從得到鄰州支援。電力市場獨立讓供應商節省成本，無視聯邦建議的管線抗寒保護措施，一再心存僥倖，終於碰上真老虎。

更關鍵的，德州不願把能源自主權交給聯邦。前德州州長培瑞(Rick Perry)貼文宣稱，德州人寧可多忍受更久酷寒，也不接受民主黨要增加新環保法規桎梏；他們更害怕未來化石燃料要分階段退出能源市場。

依拜登政府提出2兆元綠色新政，第一要推動電動車快速普及，第二是發展再生能源，2035年全國要做到無碳發電，以太陽能、風電取代煤炭等化石燃料；2050年起禁止交通、暖氣使用化石燃料，有如要讓生產化石能源的德州束手待斃。

德州災難帶給美國啟示，即使能源大州，公共政策也要正視氣候酷寒酷熱的挑戰，加速基礎建設汰舊換新，抗地球暖化不是一蹴可成，綠能政策加速啟動已迫在眉睫。