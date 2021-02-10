加州盛極而衰 德州接手 美國的縮影？

拜登總統和民主黨準備推法案，將聯邦最低時薪從7.25元逐步提高，2025年達到15元。爭取選票的大動作可能成「自殘」法案，成敗在未定之天。加州 2020年起最低時薪已達13元。近期甲骨文(Oracle)、惠普(Hewlett-Packard)都把企業總部從加州遷往德州 ；特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)個人也從加州遷居德州，媒體紛紛製作「出走加州」(California Exodus)專題，探討加州的今天會不會是美國 的明天？

調高最低時薪，增加低層勞工收入，一直是民主黨的政綱。民主黨主政州常走在聯邦政府之前，推動有利勞工、不利企業的政策。諸如提高最低時薪、強化工會勢力、提高各種福利等；但羊毛出在羊身上，企業經營成本高漲，政府支出增加，逼政府不斷增稅、強化環保勞工法規，導致企業不是出走，就是倒閉。加州的情況是一葉知秋，被反對者批評是治理失敗的負面案例。

川普四年前上台，政見之一是反對歐記健保、擴大社會福利等。川普廢歐記健保失敗，拜登主政後立即把提高最低時薪提上議程，納入新冠疫情紓困法案中。超黨派國會預算處(CBO)報告指出，最低時薪調漲至15元，將幫助90萬人脫離貧困，但美國四年內將流失140萬個工作，今後三年政府預算赤字將增加540億，並可能推升通貨膨脹。

從這些數據看，提高最低時薪是兩面刃。為基層勞工著想，當然就損害企業競爭力。川普竭力想推動「美國製造」和企業回流，拜登也宣示鼓勵海外產業回流，提高時薪政策卻會嚇跑一些企業，和推升產業回流的初衷完全矛盾。

拜登執政後想做的，可能就是加州政府已推行的部分政策，到底將成功或失敗？加州會不會成為美國的縮影？首先要看民主黨能否長期在聯邦執政，2022年期中選舉共和黨如奪回國會控制權，或2024年重入主白宮，拜登的政策將成空談；反之，「美國加州化」就可能局部出現。

加州19世紀因淘金熱潮，被冠稱「黃金州」。溫和良好氣候、廣袤的土地、開放的環境，與亞洲地理位置接近，吸收大量外國移民和資本，矽谷發展成全球高科技重鎮，好萊塢也成全球娛樂產業之都，兩者創新、領先都吸引國際資本家和人才投入，成就加州輝煌經濟奇蹟。如以GDP產值計算，加州近年長期位列全球第五或第六大經濟體，超越許多中大型國家。

但加州逐漸在走下坡了。自共和黨籍影星阿諾史瓦辛格2003年至2011年擔任州長後，加州從此成深藍州。民主黨壟斷多數聯邦參眾議員和州府六大民選公職，參眾議會占三分之二多數，分析認為，加州想再兩黨輪替執政已不太可能。民主黨壟斷下「左棍」當道、政策激進，被保守派和部分中間派認為是加州「盛極而衰」的敗因。

近幾年加州賦稅高漲，州所得稅率達13.3%，各城市銷售稅達10.5%(州法最高上限)者比比皆是；各種苛稅雜捐、環保法規嚴厲、汽油強制添加環保配方，每加侖汽油常年比外州高出逾一元，加上近年房地產飆漲，中小企業房租或居民住房負擔沉重，生活費高漲，野火年年肆虐，導致近年每年60餘萬州民搬遷外州；有民調指26%加州人有搬離想法，即使新移民快速增加，人口淨流入卻減少，黃金州美譽已一去不復返。

甲骨文、惠普等搬離加州投靠德州，是因德州沒有州所得稅，每年可節省十幾個百分點盈利稅款，法規對企業友善，房地產相對低廉，「加州=民主黨，德州=共和黨」成為典型指標。馬斯克批評加州商業環境不友善，他遷居德州，不過，特斯拉和SpaceX仍留在加州，說明加州地理和科技等優勢還在。這是加州的本錢，就看民主黨政府要不要續往極左方向推進，讓老本蝕光。

加州和德州無論政治風向或企業、居住環境，成為民主黨、共和黨拉鋸的縮影。過去兩年，矽谷吸引創投資金達818億元，號稱德州矽谷的奧斯汀僅36億元，說明加州還有優勢，酷似美國產業現況。

從美國最大、人口最多的兩個州對比，能帶來很多啓發。川普和拜登也有類似德州、加州的對比，大家都想振興美國，讓製造業回流。川普收效有限，拜登卻像加州在拆自己的台。哪個黨的總統和政策能讓美國振興壯大，兩黨爭取選票也在拉鋸，但美國還剩多少本錢，經受得起政黨輪替消磨高昂成本，不讓中國快速追趕上來？