北京想「拜習會」 欠缺條件低估美國

「華爾街日報」報導，北京正推動中國 最高級別外交官與拜登 總統的高級幕僚會談，探討兩國領導人峰會的可能性。另一方面，拜登26日和俄羅斯總統普亭通話，似「冷遇」習近平。共軍連日派30多架戰機分批進入台灣西南防空識別區，「試探性威嚇」美台雙方，美軍用「羅斯福號」航母打擊群進入南海黃岩島25浬內回應；今後美第七艦隊配備兩艘航母，將長期在南海、東海活動，遏制中國。習近平當局「測試」拜登政府，看來得到了明確答案。

去年12月，中方就試探讓中共中央外事委辦公室主任楊潔篪訪問美國 華盛頓，接觸拜登政府，測試重啟中美高層會談可能性，卻無法成事。報導說，習近平祝賀拜登當選不久，中國駐美大使崔天凱致函美方，還有中間人傳話，嘗試恢復中美關係。考慮拜登關注全球氣候變遷和疫情，中方將側重這些問題，並促成拜登、習近平會晤。

北京近期對內宣傳煽動仇美依然高調，但對美外交姿態卻顯得低調想討好，表現戰戰兢兢、戒慎恐懼。習近平在拜登確定當選兩個多星期後，才發賀電祝賀拜登，比英、法、德等國家落後。主要考量除了忌諱過早祝賀拜登得罪川普，怕川普任期最後祭出不利中方的新制裁措施。事實上，龐培歐和商務部都未放過中國，臨卸任前還推出各種制裁中國新措施，拜登並未予解除。

而拜登競選期間，曾指習近平是「惡棍」(thug)。根本不理會他訪問中國和習見面多次，習近平口中常稱他是「好朋友」，兩人一起進餐時間總計達25小時。美中競爭大勢當前，「領導無私交」。

中國既想和拜登「套交情」，又想暗暗警告拜登別學川普，並測試拜登對台灣態度。2021年已出現多個新變化：一，羅斯福號航母打擊群高調進南海，艦隊指揮官聲明，此舉讓美國盟友「安心」(reassuring)。中共黨媒阿Q式說這是川普下令的舉動，其實美國對南海政策一貫，不因拜登上台而改變；而黨媒宣傳反航母東風導彈將把美軍航母阻絕第一島鏈以外，去年還試射，顯然都破功。

二，英國首相強生去年宣布，英國新航母「伊莉莎白女王號」將部署新加坡、韓、日等周邊海域，美英已簽署2021年部署航母戰鬥群聯合聲明，美陸戰隊F-35B戰機和「沙利文兄弟號」驅逐艦將和伊莉莎白航母混編，共同布防亞太。美國在菲律賓基地擴大運作，聯手對付的假想敵是誰，不難回答。

三，川普政府發展印太戰略，拜登政府將繼續強化。美、日、澳、印度聯手，控制印度洋通南海重要航道愈發明顯。拜登上任後，美日防長24日電話會議，確認釣島適用美日安保條約，認定釣島屬日本領土，攻擊它將引發美國聯手反擊；聯防宮古海峽等攸關中國發展藍水海軍出太平洋的重要通道，對中國都不是好消息。

四，美國國務卿布林肯再三強調，美台關係堅不可摧。拜登的長期外交核心策士、哈佛大學教授Graham Allison更指「一國兩制」已走到盡頭，拜登的挑戰在想出兩岸的新方案，不再是一國兩制。綜合看來，大陸近期對台武統聲浪升高，給美軍強化美台關係口實，美對台軍售過去三年達150億美元，美台軍事合作將持續增強。

拜登繼續川普對中國強硬路線，涵蓋戰略、外交、軍事、經貿等。拜登不像川普以對抗為主，更可能是美中都採兩手策略，既交往又對抗。拜登政府強調台海任何一方不能改變現狀，重點在全球民主對抗專制、遏制或交往之間，美歐漸傾向支持台灣，習近平的政策讓中國成為全球警惕對象。

中國想藉抗疫、氣候變遷等推動中美合作，但中國疫情欠透明化依舊、集體主義下寧可犧牲少數人，成就國家抗疫形象，歐美並不認同。習近平鄙視普世價值、標榜民族偉大復興，與周邊國家和歐美或交惡(如澳洲)、或政經分離(如歐洲)，中國藉龐大市場利益想各個擊破、分化美歐，對拜登想聯手各國對付中國的策略也構成挑戰。

美國大氣候「反中抗共」短期內很難改變，拜登須迎合這股民意。抗疫和恢復經濟最優先，倡議「美國製造」、維持中國貨關稅、科技禁運等，都遠比「拜習峰會」優先。眼前關鍵是中國或美國誰急著想早日恢復雙邊關係，從中解套？從這點看，中國有求於美國較多，拜習會缺乏條件，拜登先和普亭通話，或許讓習近平很失望。