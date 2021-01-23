彈劾成川普組黨動力 極左極右傷害美國

川普 卸任、拜登上台，不少人感歎，美國終於恢復常態，政壇不再擾攘不斷。但這種清淨可能很短暫，國會參院即將審議彈劾 川普罪狀是否成立。川普離任時拋下「會以某種形式回來」，暗示另組黨或2024年再選。彈劾罪狀是否成立，成為分裂共和黨 的炸彈引信。共和黨是否和川普切割？川普如另組黨，第三黨有沒有空間？極左、極右勢力傷害美國，能否壓制消弭？都在影響政局。

川普組黨拉攏的必然是極右勢力。聯邦參議員保羅等揚言，參院如認定川普罪狀成立，將毀掉共和黨。顯然，川普在國會還有許多支持者。參院領袖麥康諾、前副總統潘斯等人可能不是黨內多數。CNN報導，國會暴亂後仍有八成共和黨選民支持川普。川普回佛州受民眾盛大歡迎，顯示他的人氣雖有折損，未到千夫所指、人氣渙散地步，使彈劾川普案成為政局的核彈按鈕。

近期支持川普的激進勢力似在退燒。川普卸任前發表視頻譴責暴力，FBI等根據14萬多張照片和視頻追捕「匿名者Q」(QAnon)和「驕傲男孩」等涉暴動民眾，逮捕多名頭目，讓他們感到被川普背叛，部分網站已不挺川普，反嗆川普是「失敗者」。

另一方面，拜登就職日，西雅圖、波特蘭等地極左Antifa示威，攻擊地方政府，警方動用催淚瓦斯驅散逮捕。部分極左組織分子曾介入華府暴亂，顯示左右兩端和白人至上團體非常激進，反政府、反社會，正是拜登就職演說強調要清除的對象；他們對美國潛在危害重大，不能姑息。

民主黨主導的眾院決定下周一把彈劾川普案移送參院，參院定2月8日開審。對照麥康諾19日嚴詞批評川普煽動暴亂，兩黨高層認定川普有罪已有部分共識。問題在參院能否有17席共和黨議員支持川普罪狀成立，問題不小。這幾周檯面下運作如何，影響很大。

以下是幾個關鍵變數和可能發展：一，共和黨挺川普者可能以「彈劾卸任總統缺乏憲政先例」為由，拒審彈劾案，讓參院審理流會。如果這樣，彈劾川普案就止步在眾院。但川普留下兩次被眾院彈劾的歷史紀錄，也難改變。

二，上述爭議可能變憲政官司，上訴聯邦最高法院定奪。大法官們的法律見解，既創造憲政慣例，也可能決定川普命運。

三，人走茶涼，川普煽動暴亂、製造國家分裂，漸被少數共和黨人接受，但要爭取17人支持罪狀成立不易。川普已卸任，不發生總統解職問題，但彈劾罪狀成立涉及法律追訴，讓川普面臨煽動叛亂罪審判，川粉必群起抗議，增加川普組黨動力。如八成共和黨選民仍挺川普，黨籍參議員更有顧慮，支持彈劾者會更少。

四，參院如「意外」以三分之二票數(67票)認定川普罪成，必然會再以簡單多數(51票)褫奪川普出任聯邦公職權利，阻擋川普2024年參選之路，為建制派掃除障礙，也讓共和黨擺脫川普綁架。但代價是川普會帶川粉出走、共和黨分裂，幾年內難和民主黨抗衡。彈劾成立對共和黨是兩面刃，黨籍議員顧忌多，就可能放過川普。

五，即使彈劾罪狀不成立，川普是否另立門戶？第三黨有沒有生存空間？德州富豪裴洛1992年曾創改革黨，美國自由黨、綠黨等小黨影響力有限；共和黨內2009年「茶黨運動」風起雲湧，但隨後消失，回歸大黨。歐洲老牌民主國家、東亞新興民主政體如台灣、南韓等都曾出現第三黨或各種小黨，都難成氣候。

這是因募款、吸收選票都有西瓜靠大邊效應，金主、選民偏好大黨。第三黨常曇花一現，就走向泡沫化或成擺飾，能發展成大黨者少之又少。政治發展、資源流向如此，川普再有魅力都難違逆，何況他已聲名狼藉。

國民黨因宋楚瑜帶領支持者出走另組親民黨，歷屆選舉憑老宋個人魅力獨撐，但得票數和席位愈來愈少，最後變一人黨，瀕臨解散或回歸國民黨。川普被比喻成「共和黨的宋楚瑜」，只會拖累共和黨，自己成不了大氣候，眾院議長波洛西確實丟出惡狠的一招。

彈劾川普案已成政局最重要觸媒，引發連鎖反應，一石激起千層浪。在拜登強調團結、修補重建美國下，為避免炸彈再引爆，彈劾川普最後如果虎頭蛇尾，並不讓人意外。民主黨主導彈劾已完成大半，翻開新一頁，讓國家喘息療傷並無不可。最後如落得要拜登特赦川普，將是很大的諷刺。或許川普等的，也是這樣的結局。