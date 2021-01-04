離開白宮 川普還能挾持共和黨多久？

川普 總統和他在國會的擁躉，本周三(6日)將在國會聯席會議確認大選結果時，挑戰民主黨總統當選人拜登勝選的事實。這可能是川普否定選舉結果拖棚歹戲的最後一幕。由於國會參院多數共和黨 人料將承認拜登當選，而眾院由民主黨控制，川普支持者在國會翻盤的努力注定失敗。儘管如此，它對共和黨的殺傷力不可低估，將迫使共和黨議員在「川意」和「黨意」、「川普」和「民意」之間作痛苦抉擇，共和黨內裂痕也更加深。

跛鴨期的川普上周與國會有關紓困案和2021財年國防授權法案(NDAA)較量中，連續遭挫敗，關鍵都敗在多數共和黨人不挺他。這使他與共和黨國會領袖、尤其參院多數黨領袖麥康諾 和黨鞭熊恩的關係劍拔弩張。

然而上述兩大法案挫敗，是川普自取其辱。大發紓困金，從來是川普和共和黨極力反對的，如今他下台在即，卻突然大發慈悲，主張大肆派糖，在一無所獲下他最後仍簽署每人發600元紓困金案，可見川普提出發2000元只是虛張聲勢，並無誠意。國防授權法案原本在國會兩院支持票數都達三分之二以上，川普明知若拒簽，國會照樣可予以覆決推翻，卻仍出此下策，讓人匪夷所思。

川普下台前處理兩大法案的反常表現，不能僅用「刷存在感」來解釋，深層原因是他要考驗共和黨人對他的忠誠度，為6日在國會挑戰大選結果的「大戲」測試水溫。川普不僅期待共和黨議員在副總統潘斯主持的國會聯席會議，罔顧他在普選票上落後700多萬票、選舉人票落後74票的事實，悖逆主流民意，想推翻拜登當選的結果，還一再號召支持者當天前往華府示威，給挺川議員們壯膽，最積極響應的竟是極右暴力團體「驕傲男孩」。

去年11月3日總統大選結束後，川普和支持者一直在重覆「大選存在舞弊」的指控，企圖挑戰選舉結果，卻由於並無根據，不僅他領導的司法部長巴維理不認同，最高法院大法官也不以為然。川普挑戰選舉結果的每一步失敗，就像被剝下一層外衣，從各州議會到聯邦法院、最高法院，再到選舉人團，川普和支持者遭遇挫敗一次比一次慘、一次比一次讓他尷尬。因為每次失敗，都讓世人更看清川普的選舉舞弊指控荒謬、悖於事實。

現在儘管大疫當前，每天有3000多國人因新冠疫情喪命；儘管大敵當前，俄羅斯政府支持的駭客大舉攻擊美國多個關鍵政府機構，這些事卻進不了川普眼中。他孤注一擲，把最後希望放在6日國會清點選舉人票和確認總統當選人的儀式上，這次再輸，他恐怕輸得連底褲都沒有了。

但勝負卻似早已注定。麥康諾、熊恩、羅穆尼、賽瑟等參院共和黨要角，擔心川普這樣折騰下去，將給共和黨帶來巨大傷害。麥康諾極力阻止共和黨參議員霍利等加入眾院共和黨團行列，挑戰選舉結果，就是為避免迫使參眾議員投票，在川普與共和黨之間選邊站，導致黨的分裂，同時立下敗者不認輸，死纏爛打，喪失黨格的惡例。

不幸的是，截至上周六，包括克魯茲、霍利等12名共和黨參議員和據信有140名共和黨眾議員，6日可能站在川普一邊，挑戰大選結果。儘管行動不足以改變大選結果，但當日投票共和黨內「川普黨」和「建制派」將壁壘分明。兩大陣營分道揚鑣，在後川普時代已不可避免，也勢必左右共和黨的未來。

川普不斷以推文威脅麥康諾、熊恩，連副總統潘斯也被批評挑戰大選結果態度消極。川普陣營律師林伍德更叫囂要把潘斯、麥康諾等都「抓起來組行刑隊槍斃」；川普支持者更喊出「戒嚴」、「軍管」口號，鼓吹街頭暴力，有傳言指川普在20日拜登宣誓就職當天，就宣布2024年再競選總統，並展開競選活動。

川普若以無黨籍人士身分參選，無人介意。若想繼續借殼共和黨參選，還得與同樣有意參選的多位共和黨要角短兵相接，甚至撕破臉。現在共和黨對川普來說或許就像一塊抹布，能用則用，不用則丟；它又像是一塊雞肋，食之無味，棄之可惜。

然而民主政治是妥協的政治，需要見好就收，見不妙也得收；川普若不懂止損，就會像騎著一輛沒有手煞車的腳踏車，一條路走到黑，最後身敗名裂。更可怕的，自己不計毀譽，一意孤行，還要拉著整個共和黨陪葬，這就不止是輸不起的面子問題，而是利慾薰心的道德問題。