2021年希望和挫折交匯 苦等否極泰來

告別人類近代史最糟糕、最致命的2020庚子年，迎接2021年。人們普遍寄望新年能趕走瘟神，政治上擺脫紛爭擾攘，耳根清淨，不再被各種紛擾攪亂生活。但展望各方面情勢，新年懷抱新希望，卻無法太樂觀。第二波紓困金發放既晚又少，疫情確診和病歿人數1月將創新高，疫苗注射進度緩慢，政治「人禍」尚未終局，2021年將是希望、挫折交匯的過渡年，想否極泰來恐須等2022年。

美國 2020年有320萬人去世，是史上最凶險的一年。新冠病毒殺人已逾34.5萬，近期平均每33秒就有一人病逝，受害家屬刻骨銘心。預料2021年慘況會持續相當長時間，各方面都難樂觀。

一，新冠疫情：聯邦疾病防治中心(CDC)預測，川普三周後卸任，美國病歿人數將逾40萬；「金融時報」更說，我們別想在2021年掙脫疫情。變種病毒傳染速度加快，讓人驚懼。佛奇等專家認為，聖誕新年人們聚會、旅行，美國1月確診和病歿數將再刷新紀錄，最壞的時刻還沒到來。

美國兩種疫苗研發成功，原本期待年底前2000萬人注射，如今只達進度10%，政府規畫太差，難辭其咎。疫苗注射又遇民眾不信任、不信疫情而拒絕注射等障礙，使疫情上半年難杜絕。2021年我們都難擺脫口罩和病毒，全球疫情氾濫，窮國重災無助更令人憐憫。

二，展望美國經濟，專家多數樂觀。年底股市連創新高，拜登 政府對中國 維持強硬，美中新協議雖不易達成，緊張應不致升高。疫後科技、電商、新能源、AI等前景看好，餐館、旅遊、航空等行業恢復還須等幾年，失業緩步改善；房地產漲聲又起，但受遠距上班成常態衝擊，都會商業區辦公樓宇需求看跌，所得和貧富差距拉大，都是拜登新政府的挑戰。

三，川普和美國政治。1月5日喬治亞州兩席聯邦參議員決選影響重大，民主黨如兩席全拿、完全執政，將增添拜登形塑新政治的力量，可能性卻偏低。共和黨如續掌握參院多數，拜登諸如提高公司和高所得者所得稅等重大政策，將寸步難行。

而川普陣營寄望潘斯與共和黨議員1月6日推翻大選結果，宣布川普當選，憲法並未賦與國會推翻選民投票結果的權力，預料又是一場鬧劇。川普亂政持續，可能成為新一年美國的夢魘；川普將聲譽崩潰或持續影響三分之一個美國，靈媒和專家看法南轅北轍，只能等著看。

四，在美國聯手盟友夾殺下，中國總體前景相對樂觀。雖然暴力維穩等問題被質疑不斷，「年初將吹哨醫生送公安，年底對報導疫情公民記者判重刑」，「始終如一、不忘初心」，但中國憑龐大市場和經濟總量，繼續穩步追趕美國。

中國周三與歐盟達成「投資綜合協定」；普亭和習近平通電話，強調中俄關係「真金不怕火煉」，北京三年多來被美國重壓遏制，年底卻找到新溫暖，成為與美國競爭的新籌碼。大陸經濟成長雖有國企和地方債高漲、科技被夾殺露出基礎研發的軟肋，能源短缺年末造成大面積限電、缺電等問題，總體仍很樂觀。

網上盛傳保加利亞已逝靈媒「盲眼龍婆」Baba Vanga預言，2021年「一條龍將稱霸全球」，這條龍莫非指中國，它將如何稱霸？很難相信會成現實。

五，展望新年，台海關係高度緊張，會打仗嗎？美軍兩艘戰艦31日編隊通過台灣海峽，高調發布照片，這是2020年第13次美艦巡弋台海。美國拉緊台灣、軍火銷售從防禦性提升至攻擊性武器；美軍在台指導國軍作戰訓練半公開化，未來美台軍隊合作對抗共軍將更凸顯。

隨著大陸武統聲浪高漲，美國藉機戰略制衡中國，平衡兩岸關係，拜登上台也不可能推翻。三方緊張的因果關係各說各話，正本清源須寄望美中緊張獲紓緩，已非蔡英文政府所可左右。台海開戰可能性偏低，但美台晶片等科技業結合抗衡中國、衝擊兩岸經貿，今年將更凸顯。

六，英國脫歐成功，歐盟會不會進而瓦解？拜登結盟歐洲遏制中國崛起，這盤棋愈來愈複雜難解。川普讓歐洲盟友失去信心，拜登未必能挽回，歐洲各國都有自己的利益盤算，被北京各個擊破，拜登組「反中聯盟」更難了。

中國和歐盟達成綜合投資協定，更是對美國狠狠一擊。而中東情勢凶險，伊朗、以色列和美國劍拔弩張。中俄聯手對抗美歐的趨勢愈來愈明顯，走向「新冷戰」的腳步即使變慢，方向卻沒有改變。