川粉鼓吹兵變、軍管 中共炫專制優越

2020年美國總統大選 可能是歷來中國 人介入最深的外國選舉。紛爭空前的大選，中共黨媒和大外宣大量報導分析，反映美國政情對中國影響很深，醜化美國選舉也不餘遺力，美中兩邊都有中國人主張川普 應宣布戒嚴、發動美軍用槍桿子「鋤奸」，顯然對美國憲政和民主法治的認識幼稚可笑。中國趁機嘲笑和唱衰美國，宣揚「敵衰我盛」，對川普踹重腳，也貶損拜登靠欺騙當選，發洩反美和反民主情緒。

美國50州總統選舉人團14日完成投票，沒有任何跑票，程序上確認拜登當選；共和黨參院領袖麥康諾、俄羅斯總統普亭都已祝賀拜登。但少數共和黨議員擬在1月6日國會認證中質疑選舉結果；川普也發推文說「戰鬥才剛開始」，這類謊言只有少數川粉相信，根本已成鬧劇。

川普用盡手段，超過50件訴訟全盤皆輸，川普的律師Lin Wood、部分白人和黃川粉竟公開倡議該拿出槍了，用內戰解決。他們力倡川普宣布戒嚴、動用軍隊逮捕拜登和賀錦麗，讓川普繼續執政。這些如夢境的胡話還強調美軍航母已部署東西兩岸，準備抓叛亂者，讓人感受言論簡直像第三世界國家的素質。

詭異的是，向來嚴控言論的中國，也有人以智庫名義發文，形容「華盛頓對抗英國，林肯對抗一半的美國，羅斯福對抗法西斯，雷根對抗前蘇聯，川普對抗的是整個世界的邪惡勢力」，宣稱現在是川普和美國人民自救的歷史機遇時刻，真正戰鬥剛開始，美國人民應拿起槍「鋤奸」云云。這種言論究竟代表中國人太愛川普，或別有他圖，中共也坐視這類言論流傳。

一，美中兩邊都有華人死心塌地擁護川普，「反共」是主要理由。崇拜偶像，把崇拜毛澤東的熱情移植給川普，認定川普是強人能振興美國，無條件相信川普的謊言，反而指控反對川普是搞文革、擁護黑暗，彼此充滿矛盾。

二，部分華人死抱中式思維，和現實差距太遠。譬如誤認美軍是總統御用，川普有權動用軍隊壓制反對者；或認為川普既任命三位保守派大法官，法院應聽川普的，律師團可讓最高法院宣布川普當選，不管8000多萬選民的投票結果。

Lin Wood和一些白黃川粉支持川普發動美軍，讓川普特赦的佛林指揮，連中情局、聯調局都該抓起來。迷信「槍桿子出政權」，完全不知美軍中立；參謀首長聯席會主席兩個月前就公開宣示，美軍忠於國家和憲法，暗示川普如發布不合理命令美軍不會介入國內政治。川粉號稱有幾十萬民兵武裝，只等川普一聲令下，現實卻是川普再任性專擅也不敢下令叛亂，否則後果嚴重。

民調顯示，四分之一美國人對美國200多年憲政歷史認識有限，無法說出三權分立是指什麼。美國軍隊和司法絕非總統或那個政黨的家奴；川普竟砲轟最高法院，和川粉一樣沒底線。

三，美國選舉制度複雜，成為川普和川粉傳播謠言謊言的溫床；律師為金錢私利、共和黨政客為連任利益討好民粹，使大選成200多年來最荒謬混亂的選舉，也讓人見識部分美國人民、政客和新移民素質，都讓人驚詫。

四，川普為繼續掌控川粉、挾制共和黨，以便2024年可捲土重來，或用來對抗卸任後數十件官司，維護川普集團利益，不惜散布選舉舞弊謊言，卻始終沒任何證據，只能用一個謊言修飾另一個謊言，用新謠言彌補被推翻的舊謠言，毫無底線。川普藉法律抗爭已募款逾4.95億元供自用，川粉卻盲目追隨，體制內的人私利凌駕國家利益，藉標榜愛國汙蔑對手叛國，極端自私自利，兩極化加深美國分裂，也破壞民眾對民主的信心。

五，反觀中國，黨媒和網民嘲笑美國選舉是笑話，有人期待美國陷入內戰，「美麗的風景線來了！」是中國超越美國的好時機。川普對中國不友善，大陸卻有許多民眾欣賞川普，外媒甚至把中國列為支持川普的紅州，現象很矛盾。

有人尖酸地比喻，中國嘲笑美國民主選舉，就好像太監嘲笑人家房事不行。美國人民可人人一票選擇領導人，中國能嗎？有網友說，老川和川粉給美國民主燈塔罩上了黑罩，川普把美國政治變成大型真人秀，成娛樂性鬧劇。但至少川普有軍權不能用，也用不動，美國司法獨立，吵歸吵，卻有合理機制和程序解決紛爭。中國卻不敢讓人民有選舉權利，不知法治和司法獨立為何物，憑什麼嘲笑人家？