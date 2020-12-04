川普卸任前後 政局出現許多未爆彈

川普 總統自敗選後工作熱情似乎大跌。全美疫情嚴重，每日確診逾20萬人，美國已逾27萬人病亡，各地醫院即將超負荷，川普卻無心抗疫，只想爭疫苗研發功勞。白宮 發言人說，疫苗應稱為「川普疫苗」。他敗選迄今忙著策畫毫無希望的大選翻盤、募款打官司，研究特赦自己、三名子女和私人律師朱利安尼，至少已打過七場高爾夫球。

川普挾7400多萬選民支持，大有在2024年再問鼎白宮之心，但他目前面臨眾叛親離，東山再起有功虧一簣的跡象。共和黨開始和川普切割，喬治亞州兩席聯邦參議員1月5日決選勝敗，可能決定川普命運。

近期發展，川普先開除國防部長艾思博，國防部多位高官接著請辭。然後，白宮防疫顧問、神經放射專家、不懂防疫並貶抑口罩效用的阿特拉斯(Scott Atlas)突然請辭；之後川普開除公開說今年大選史上最安全，沒有選舉舞弊的網路安全局長克瑞布斯(Christopher Krebs) ；屠刀下一個指向誰，任期只剩50天，彭博社形容川普像在「肅清」(purge)異己。

川普2日發表近50分鐘視頻談話，指摘選舉舞弊、內容了無新意。最重要的疫苗分配，由副總統潘斯代他宣布；白宮氣氛低沉，很多人離職。川普只想討論預先特赦自己、兩子一女和朱利安尼，並縱情打高爾夫。

大選後，司法部 「獨立運作」、「兵變」愈來愈明顯。司法部長巴維理公開說，50州聯邦檢察官調查後(川普指示)，未發現大選舞弊證據，有如打川普耳光。巴維理和準總總拜登通話，談政府交接，竟談及可否加入拜登政府的證人保護計畫。這番話是玩笑或當真，巴維理是怕川粉報復傷害，抑或還有猛料要爆？

對照華盛頓特區檢察官9月即展開調查伊凡卡、梅蘭妮亞是否在2016年川普就職典禮濫用募款。另外，司法部8月起也在調查有人利用捐款給川普有關的組織，想換取總統特赦，背後充滿不確定因素和爆炸性效應。

還有紐約地區檢察官正調查川普是否違法支付伊凡卡76萬餘元顧問費，給付「風暴女」13萬元封口費涉嫌違反選舉法律，這些與州法相關的案件都不屬總統特赦範圍。川普卸任面臨一籮筐官司，毋怪乎他無心辦公，拚命想趕在卸任前用總統特赦權力，保護自身和家人利益。

一，川普能否預先特赦自己或子女？憲法和法律並無規定可或不可，總統特赦自己沒有先例。法理上最大障礙在檢察官未起訴，犯罪事實未成案或定罪前，能否特赦？特赦的主體、犯罪事實是什麼？有學者主張川普可試試，訴訟如打到聯邦最高法院，讓大法官們釋憲解決。

但反對者認為，如果犯罪未舉發前可「事先」特赦，被特赦者等於拿到「免罪金牌」，是否意味被特赦者今後可為所欲為，不被追訴？譬如像川普說在紐約第五大道開槍殺人也可預先被特赦？何況，川普和家人如未被檢察官起訴前即自我特赦，等於承認有未揭發的犯罪。

二，川普宣稱排乾華府沼澤，司法部卻在調查有人利用捐款換取特赦，和貪腐無異。有趣的是，如果拜登政府上任後才調查，會被解釋成「政治追殺報復」。司法部1日公布半數塗黑的數十頁文件，表明聯邦檢察官執法中立，早已開啟調查，毋怪乎巴維理要詢問參加證人保護計畫。

三，川普醉心想大選翻盤，卻毫無希望。但他募款逾1.7億元，75%進入他的政治行動委員會，只有少數用於選舉訴訟。如翻盤無望，類似北卡州創投家艾希爾曼(Fred Eshelman)要求退還250萬元捐款的事可能很多，會有訴訟，讓川營流失人心。

四，川營提訟的喬治亞、亞利桑納等六州的共和黨籍州長、州務卿等紛紛公開批評川普指控舞弊毫無根據，公開決裂。類似明辨是非、不和川普和稀泥的共和黨人日增，黨內大咖懾於川普聲勢，還在觀望；一旦川普再鬧醜聞，就可能趁機切割，脫離川普的「綁架」。

五，川普四年未領總統年薪40萬元，被川粉吹捧。他上任前批評歐巴馬任內打太多高爾夫。歐巴馬八年內共打333場高球，花費8500萬公帑維安；川普四年迄今至少已打了295場球，維安費達1.42億元，疫情期間和媒體宣布他敗選當日都在打球，比歐巴馬還浪費。

川普敗選迄今抗爭和發言全無章法，流於造謠煽動；如果再爆發醜事，可能面臨人走茶涼。近日許多發展對他不利，「川普神話」開始崩解，可能提前終結川普的氣焰。