川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

數以萬計的川普 支持者14日在華府示威，自稱是「百萬人遊行」，高呼「停止偷竊(選舉)」(Stop the Steal)、支持川普，不承認選舉結果；川普的車隊故意駛經遊行現場，人群歡呼喝彩，大叫「最佳總統」(Best Pres Ever)，「再做四年」。

美國 大選後政局正迅速惡化，川普與支持者開始形成政治力量。截至14日開票結果，有7290萬人把票投給川普，白登 則獲得7863萬票。川普與這7300萬人連成一氣，影響力可能比白登新政府大。這股力量不但影響新舊政府交接，導致白登呼籲全國團結少有人理會；這股勢力還可能左右兩年後的期中選舉，以及2024年下任總統選舉。

一，川普一直藉選舉舞弊為由，希望以訴訟推翻選舉結果，但川營拿不出證據，各州的訴訟紛紛被法官駁回，已接近「完敗」。曾擔任小布希總統白宮法律顧問的著名保守派憲法學者、柏克萊加大法學院教授劉約翰(John Yoo)說，憲法第20修正案規定，新總統任期在明年1月20日下午開始，因此就算川普一直不承認選舉結果，到1月20日下午，他的任期就依法自動結束。

二，雖然訴訟毫無進展，指責選舉舞弊鎩羽而歸，但川普不認輸的態度對支持者產生巨大煽動力；如果他承認敗選，支持者就不致出現遊行抗議。川普明知缺乏有力證據，難推翻選舉結果，仍拒絕認輸，並支持群眾抗議，這是惡意破壞選舉體制，創造很惡劣的先例。

三，川普拒絕開始移交，對疫情和經濟已造成破壞。全美疫情以駭人速度飆升，11日單日確診13萬，12日增至15萬，13日再增至18.3萬；川普不但撒手不管，也拒絕移交疫情工作。川普13日竟然說，輝瑞疫苗推出後將不發給紐約州。理由是紐約州長葛謨曾批評川普政府審批疫苗不可靠，他公然要報復紐約州民，如真這樣將留下可恥紀錄。

經濟方面，政府交接過渡期還有兩個多月，但無數面臨破產的小商家和超過1000萬失業大軍，已難撐下去。參院多數黨領袖麥康諾原本說，選後首要工作是通過紓困開支案，但選後形勢迅速轉變，麥康諾和共和黨人眼看川普選後不認輸、有反彈情緒，不敢逆川普之意與民主黨紓困協商。沒有紓困計畫，疫情飆升，逼使大量商業再度關閉，將對經濟造成新一波打擊。

四，全美主要媒體7日宣布白登當選，當天白登發表勝選演說，表示要團結全美是首要工作；但這個希望可能要落空了，川普和其激進支持者勢必成為團結的障礙。事實上，這次大選揭開美國的面貌，美國不只一個，而有兩個：7800多萬人票投白登，票投川普也有7300萬人，反映兩個分裂的美國，很難整合團結。

川普贏得南部和中西部各州，白登拿下東西兩岸各州，「兩個美國」意識形態的差異巨大。布魯金斯學院10日公布研究報告說，川普這次選舉贏得的2497個郡，經濟力只占全美GDP的29%，但白登所贏的472個郡，卻占了全美GDP的70%；東西兩岸和南部、中西部的經濟差異如此懸殊。

白登上台後要團結「兩個美國」，特別是川普對7300萬支持者繼續發揮影響力下，注定會失敗。如果川普承認敗選、停止煽動支持者，情況或許有轉機，否則必將對未來政局造成空前破壞。

五，明年1月5日喬治亞州兩席聯邦參議員決選，將決定下屆參院控制權。目前參院形勢，民主黨48席、共和黨50席；1月5日決選，民主黨兩席全拿下的機會不大，共和黨只要再拿下一席，就成為51席多數，繼續控制參院，就注定白登政府未來四年很難通過重大法案，前途黯淡。

共和黨即使有人想和川普切割，但在川普和支持者影響下，麥康諾和共和黨人都須爭取川普支持，不敢與民主黨合作妥協。歐巴馬後面六年任期，國會共和黨人阻擋所有重大法案；白登未來四年可能遇上比歐巴馬更嚴重的阻擋，任何爭議新政都難過關，必須學川普靠行政命令施政。

六，媒體7日宣布白登當選時，全美各地民眾自發上街頭慶祝，在街上跳舞、陌生人互相握手道賀，未料近日政局急速惡化。川普即使只是政治表演，為未來四年的影響力甚至再參選總統布局，他可能適可而止，卻已對民主選舉的公信力和權力交接制度，形成莫大破壞。白登險勝後，看來難推動太多政事，美國可能在權力制衡中掙扎虛耗，「兩個美國」很難修復和團結。