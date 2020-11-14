台灣不是中國一部分 龐培歐新表述的意圖

國務卿龐培歐12日接受電台專訪說，「台灣從來就不是中國 的一部分」，並稱雷根政府制定對台政策時就已承認(recognize)此事，且美國 已堅守35年，兩黨都依循，是跨黨派的事實。龐培歐談話違背近半世紀來美國的「一個中國」政策，甚至把美國對台軍售說成是中國與台灣間的承諾。這番談話究竟是表達失準，抑或是卸任前有意鋪墊，引發台海兩岸爭論。

反對龐培歐者說，他的說法與美國1972年與北京簽署「上海公報」、1979年「建交公報」、1981年「八一七公報」以來的歷任政府的「一個中國」政策相牴觸。美國政府從未表述「台灣不是中國的一部分」，包括雷根政府。美國政府近半世紀來，一直是「美國承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，並認知(acknowledge)中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分」。至於1982年的「八一七公報」，主要則是美國對台的軍售承諾。

龐培歐語出驚人，不少分析揣測可能有幾個意圖：一、為他接下來訪問台灣或外交承認台灣做鋪墊；二、為了留下外交遺產，並通過造成既成事實，捆綁候任總統白登 對華政策的手腳；三、為了承襲「川普主義」對華外交成果，從而為他2024年競選總統鋪路。

龐培歐再次打擊中共，表明美國政權交接之際，川普政府仍繼續在「開發」強硬的抗中政策，指中國為美國「頭號威脅」、批評香港現況、制裁中港官員、禁止美國人民投資與解放軍相關的中國企業。川普政府將中國視為留給白登的「政績」或「麻煩」，也可繼續鞏固其支持者，「看誰說到做到」。

龐培歐是川普政府對中國極限施壓策略的堅決執行者，上任以來對中國持續發起最強悍的攻勢。今年7月23日，他在加州尼克森圖書館發表演講，要徹底終結尼克森開創的美中接觸政策，對中國打政治和意識形態認同戰，區別對待中共和中國人民；戰略層面則對中國實施全面孤立，使美中兩國有如陷入「新冷戰」及「修昔底德陷阱」。

龐培歐這次談話説明，即使即將卸任，他沒有讓美中關係回歸穩定的意願，反而加快遏制中國的速度與力度。抛棄「一個中國」的表述，等於徹底否認三個聯合公報定義，和美中建交後歷屆美國政府奉行的「一中政策」，是抽掉美中關係的基石。如果它成為白登政府的對中國外交準則，將給美中及兩岸關係帶來深遠影響。台海已高度緊張的局面，可能因「一中規則」消失而滑向衝突和戰爭。

然而，不少台海問題專家認為，龐培歐說法「不值一顧」。戴維森學院東亞政治學教授任雪麗(Shelley Rigger)認為，外界可忽略龐培歐的談話。美國在台協會(AIT)前理事主席卜睿哲(Richard Bush)也認為，龐培歐說法只會讓眾人更困惑。

美國大選塵埃落定，川普雖拒絕承認落敗，並在幾個關鍵州發起訴訟，並籌款申請重計選票，希望翻轉大選結果。但外界普遍認為，他完全沒有翻盤機會，白登將在明年1月20日如期就任，意味龐培歐國務卿的工作即將結束。川普極少親自詮釋外交政策，由龐培歐一肩挑起，他的對中對台政策是否被白登政府繼承、能延續多少，都無法預知。

台灣蔡英文政府的回應顯得低調謹慎，似不想隨龐培歐起舞。「台灣不是中國的一部分」，民進黨本應最歡迎，但蔡政府並沒有熱情擁抱，反而用「中華民國是主權國家」間接回應。台海情勢已很緊張，台灣臨淵履薄，避免兩岸爆發戰爭，冷處理很正常。

而事實上，即便白登政府希望盡快擺脫川普陰影，美中關係也不會倒退回歐巴馬時代。歐巴馬對中國遏制策略被批評軟弱，已無法應對當前挑戰，高達七成美國人認為須提防中國，使白登執政後美中關係很難改善。

很多分析認為，白登上任不會很快改變川普抗中政策。競選期間，白登已承諾將對不公平貿易、網路盜竊智財權等問題，向中方施壓。白登還說，一旦上任將會見達賴喇嘛，下一齣戲可能是新疆、台灣等問題。

白登接受「60分鐘」節目訪問時說，美國目前的最大威脅是俄羅斯，中國是最大競爭者。他今年2月曾說，習近平是「惡棍」(thug)。即使他和習也有私交，但國家利益和美國主流民意面前，白登能轉圜的空間有限。有人形容對中國來說，川普要錢、白登要命，倒也幾分傳神。