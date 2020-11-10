盟國如釋重負祝賀白登 背後藏深意

美國媒體7日宣布白登 勝選，川普 還堅稱他勝利、採取法律抗爭之際，歐美友邦、各大國領袖幾乎在十分鐘後，第一時間陸續發出賀電，似迫不急待祝賀白登當選。依過去慣例，一方勝選、另一方承認敗退並祝賀對手後，才算塵埃落定。今年美國大選盼不到這種發展，各國卻爭先恐後像在「背書」川普敗績，只有中國 、俄羅斯還在觀望，未發賀電；無論國際間是反感川普或暗挺白登，箇中蘊藏豐富外交訊息。

美國大選如果國際間也有贏家、輸家，暗挺川普的俄羅斯、北韓、台灣和以色列、沙烏地阿拉伯等，可能算輸家。英國BBC說，中國官方暗中期待川普連任的希望落空。持平看，中國到底是小輸、不輸不贏或大輸，要衡量頗複雜困難，可能須等白登揭開中國政策，看美中關係未來發展才能論斷。歐盟或北約國家、加拿大、墨西哥甚至伊朗，都算小贏，他們最頭疼的川普敗選，可謂如釋重負，白登將恢復往常關係，包括伊朗與六國和歐盟的核協議。

白登競選期間曾說，中國是美國的最大競爭對手(biggest competitor)，俄羅斯是美國當前敵手(opponent)或最大威脅。川普則視中國為頭號敵手，說「白登贏了等於中國贏了，中國將擁有美國」，為白登取「北京白登」綽號。川普幾乎駡遍重要國家領袖，卻未批評過俄羅斯總統普亭，反川普者堅信川普「暗通」俄國(通俄案調查彈劾)，與俄國之間有不可告人的秘密。而白登曾稱習近平是「惡棍」，討論美國的外在威脅時，曾說過「中國，中國，中國，俄羅斯」。

許多分析指出，北京表面看似希望川普落選，白登上台，讓北京有個可預測、相對講理的對手；川普如連任，美國國內黨爭和混亂依舊，有利中國經濟超越美國，贏得新的戰略機遇期。而白登可能聯手各國推出各種圍堵和遏制中國的新策略，對中國而言，川普連任是短空長多；白登上台對美中衝突或許會有「緩衝期」，卻是短利長痛，比川普更「致命」。

光拿這些表面因素衡量，或可理解北京、莫斯科為何迄今沉默，未發賀電給白登既是依外交慣例等候官方宣布結果，不捲入美國大選紛爭「干涉他國內政」，也和自身利益交關，避免將來白登上台如政策對自己不利陷入尷尬而後悔。

很明顯，歐美國家如英、德、加拿大等國家領袖等不及川普承認敗退，就祝賀白登，外交表態多少帶些許讓川普難堪成分，也是自身立場和國家利益的反映。

民調顯示，許多國家多數民眾寄望白登取代川普，原因在美國對世界仍具有不可小覷的影響力，川普四年來塑造不可預測和持續動盪，被國際視為全球化的「頭號破壞者」。川普試圖重定義美國與歐亞盟友關係，努力遏制中國崛起，言詞上卻討好北京、俄羅斯和北韓獨裁者。國際社會對川普的外交政策多有不滿，很多國家迫切希望白登能使美國回到穩健路線。巴黎市長的賀電"Welcome Come Back"，畫龍點睛道出國際社會對美國的期待。

德國總理梅克爾也說，期待與白登合作，「要戰勝我們面對的巨大挑戰，跨大西洋的友誼無法取代」。德國外長馬斯(Heiko Maas)推文祝賀白登，提到歐美應合作對付中國，掀起風波。美國首相強生祝賀白登之餘，否認自己與川普關係緊密，怕傷害未來英美關係。

無論氣候保護、伊核協議、全球貿易、難民政策和疫情管控，或美國從北約(德國)撤軍等重大議題，川普與歐盟領袖如梅克爾等都有巨大分歧，可望在白登執政後「恢復」正常。白登已宣布重回國際組織，氣候變遷是他的四大重點議題之一。

儘管眾多國家歡迎白登當選，但中俄對美國未來持謹慎保留態度。認定白登上台並不意味美中關係會發生巨大變化。白登曾說要與盟友聯手在經貿等問題對中國採取行動，他對中國可能採「胡蘿蔔和大棒」並行的軟硬兼施政策，不會徹底改變川普的逆全球化操作，對中國可能繼續全面戰略競爭，推進印太戰略，包括重返跨太平洋夥伴協議(TPP)，拉進印度緊密合作，總理莫廸也發賀電祝賀白登，都是北京的挑戰。

北韓和台灣成為兩個異數。金正恩失去三次會晤的川普，北韓是否已擁核，白登政府可能對北韓趨強硬。而台灣如不再扮川普戳北京的「筆尖」，是好是壞，說來話長。