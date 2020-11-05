大局底定 川普難仿效小布希反敗為勝

大選結果揭曉，川普 逆轉勝奇蹟沒出現，白登 也難以秋風掃落葉般贏得大勝，而須靠4日在搖擺州密西根、威斯康辛和內華達等州陸續開出通訊選票才底定勝出。川普的韌性驚人，其支持者果然是民調 難以發現。川普不服輸開始提訟，要求差距僅2萬餘票的威斯康辛州重新計票、停止密西根州開票，卻難仿效小布希2000年靠最高法院判決翻盤取勝。川普沒有高爾的風度，白登也有堅實獲票基礎，使川普成為近代第四位連任失敗的總統，也是百年來七位拿下佛州、卻失去總統寶座的唯一候選人。

這場選戰雙方勢均力敵，最後決勝負的威斯康辛、密西根和內華達等戰場州，川、白得票差距僅在1%、2%之內，兩人全國得票差距也僅2%左右，足見戰況慘烈。川普2016年得6298萬多票，截至4日晚他已得6800多萬票；白登也比喜萊莉‧柯林頓四年前的6585萬餘票，增至7160餘萬票，兩黨大對決刺激選民大量投票，投票率刷新120年紀錄。

開票過程兩人互有領先，川普指控「選舉舞弊」使他從領先變落後，主要關鍵在通訊選票和缺席投票一面倒支持白登。以賓州為例，開出的早投選票中78.3%選白登，只有20.8%挺川普。兩黨地盤固化，中間選民決定了勝負大局，而early voting又成勝負關鍵的核心因素。

川普想阻止通訊投票開票或指控選舉舞弊，都衝通訊投開票而來。但指控並無證據，法律爭訟很正常，只要不挑起街頭暴亂，總體看來，選舉過程相對穩定有序，只要後面不再出大事，或可扳回讓舉世訕笑的美國民主運作的臭名。

CNN出口民調顯示，三分之一選民投票最優先考慮是經濟因素，其次才是種族、防疫等議題。似顯示川普敗選主因在經濟，而經濟又受疫情影響；川普未先控住疫情，急於重啓經濟，討好保守派，決策先後次序顛倒終於嘗敗選苦果。

華爾街股市選前連大漲兩天後，4日預見白登可望勝出，共和黨可能保住國會參院控制權，阻擋白登提高公司稅和激進的立法後，道瓊指數再漲368點，頗有「慶祝白登勝選」意味，或許讓川普不是滋味，原來激勵股市並非川普的專利。

這場選舉紅州、藍州涇渭分明，白登、川普像在複製2016年川普vs喜萊莉‧柯林頓的情況。民調顯示白登領先的佛州、北卡等州川普都守住了；白登拿下威州、密西根和亞利桑納等川普四年前勝選的州，領先幅度卻有限。輿論一面倒批川普，很多紅州白登得票率比喜萊莉四年前多，應和川普抗疫和經濟表現，失去老年群體和都市中產選民支持有關。

從得票看，兩黨城鄉分布差距依舊。川普在鄉村地區有極大優勢；白登則在都會區以壓倒性優勢領先。翻開全美兩黨版圖，紅色占國土九成五以上，藍色只是寥寥的城市周邊塊狀，鄉村保守派和都會區自由派地盤涇渭分明，難交融弭合，造成美國分裂對立的鴻溝，也讓川普和共和黨不致遭遇雪崩式狂輸，共和黨保住在參院的抗衡力量。

這次大選民調依舊失準，川、白很多州得票差距僅在1%至3%之間，不是多數民調預測的6%至10%，川普的隱性支持者隱藏意向，使民調公信力再遭重擊。但媒體也自我檢討，預測各州選舉人票勝負轉趨保守，並有默契地同步制止川普煽動選舉舞弊等不實言論，發揮穩定社會功能。

川普3日凌晨露面講話，強調他已取得大勝，選舉有弊端；早上又推文說，很多州他的領先情況奇蹟式消失，都是民主黨主政的州，有來源不明的選票被計入。各媒體立即澄清，川普推文也被加注可能誤導，煽動言論反而成笑柄。

老邁的白登僅以微弱多數險勝，無法帶起「藍潮」；共和黨續掌參院，民主黨難以完全執政，白登更難成強勢總統。他未來黨內有老少「進步派」如桑德斯、華倫、歐凱秀等施壓推動極左派立法；外有共和黨參院制衡，想提高企業稅、改良歐記健保、可負擔房屋立法、綠色能源、擴大教育和防範犯罪改革都須調和鼎鼐，尋求黨內和兩黨妥協，使白登的政策難走得太遠太左。

不喜歡川普的選民暫可鬆口氣，抗疫紓困案選後有望通過，明年國家「回歸常態」，白宮主人不再說謊，半夜推文駡盡國內外、挑起各種爭議，兩黨循制度協商，讓美國重回正軌，恢復國際社會領導威望，這是有47年公職經歷的白登應回饋全美選民的職責。