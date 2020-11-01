躲不了逃不掉 川普冥冥中被病毒擊敗

史丹福大學31日公布的一項研究顯示，川普 總統6月20日至9月22日的18場造勢集會，造成3萬人染疫，並導致700人死亡；該校經濟系主任兼報告主要撰寫人柏恩海姆(B.D. Bernheim)說，川普的政治造勢活動讓美國 人付出高昂代價。研究還特別指出，最近五周的川普集會未及納入分析；言外之意，如果將近五周的活動加進去，感染和死亡人數可能更多。

史丹福的研究可說對川普與疫情 的關係，作了詮釋。選舉和疫情原本沒有一定的邏輯關係，但川普的選情卻冥冥中與疫情結合一起，川普當疫毒不存在，想躲卻躲不了，以致他的選情與疫情糾纏一起，疫情對選舉造成負面衝擊，是川普當初怎麼也想不到的。

約翰霍普金斯大學30日的數字顯示，全美單日確診病例激增至9萬9321例(29日是8萬8500例)，過去八天中的五天，單日確診都創紀錄。過去一周，全美平均每天確診達7萬7838例；過去一周，全美43州的確診病例都增加5%以上。

上述最新疫情統計顯示，美國疫情正向一個新高峰發展；如果4月單日確診3萬例是第一個高峰，7月的單日確診7萬例是第二高峰，那麼現在單日確診8、9萬就是第三高峰。更危險的是，第三高峰可能要到感恩節之後兩周才到頂；鑑於第二峰比第一峰高一倍，從單日3萬例到7萬例，那麼第三峰的頂峰會有多高？如果是第二峰的一倍，那就是從單日7萬例增至14萬。只要推想一下，都讓人不寒而慄。今年感恩節，每個感染者和死亡者都不能出席聚會，家中只能擺張空椅子，屆時全美家庭會有多少張空椅子？

造勢集會上，川普有兩個反覆出現的策略，一是自誇經濟在他治下有多成功。29日美國公布第三季GDP大增33.1%，川普因此更積極地打經濟牌，說美國經濟有多好，已出現V型反彈。但這種策略欠缺說服力。因為今年第二季出現衰退32.9%，第三季增長33.1%，最多只是收復失地，談不上經濟比以前擴張。

事實上，美國第三季的GDP是21.1兆元，仍未恢復到去年第四季的21.7兆元。經濟學家正擔心，美國經濟會出現「雙底衰退」，因為新一輪紓困計畫胎死腹中，兩黨選後才能協商，而秋冬疫情激增，商業恐又要關閉，對經濟造成新打擊。

川普的另一策略是攻擊白登，不久前是攻擊白登父子貪腐，但川普民調未見回升；於是川普陣營悄悄改變策略，改攻白登是激進派，但這個策略也不能使川普民調回升；更重要的，時不我予，川普已沒有時間了，兩天之後就是選舉日。

其實，川普在造勢集會最有力的策略，應是對飆升的疫情採取行動，讓選民相信他能控制疫情；就算他拿不出重大抗疫計畫，只要他下令全民戴口罩，自己也率先戴上口罩，立即有助抑制病毒傳播。但川普卻為了自戀自大的自我，自己不肯戴口罩，也不鼓勵支持者戴口罩。

川普選前密集在多個戰場州拉票，但多個關鍵州疫情卻創新高，對他的選情不利。包括川普2016年逆轉勝所賴的賓州、密西根和威斯康辛三州。在密西根，過去一周平均每天確診3038例，是該州單日新高，比上一周增63%。在威州，過去一周平均每天確診4230例，也是單日新高，比上周增22%。在賓州，過去一周每天平均確診2133例，也是單日新高，比上周增30%。川普在這三州造勢時，只要改變輕視疫情的態度，推出抗疫計畫，相信必有助自己選情。

不少民調發現，年長群體對疫情感到擔憂，因此不敢出門，不敢與人接觸，例如紐約時報最新民調發現，在65歲以上選民中，51%不滿川普對疫情的處理，說滿意的只有41%。65歲以上選民是川普主要票源，10個百分點是個巨大差距。

2020年是美國大選年，卻爆發世紀瘟疫，雖然瘟疫起於中國武漢，卻在美國大爆發；由春天到夏天，再到秋天，美國感染和死亡人數一直是全球最多，至今確診900萬人(占全球五分之一)，死亡22.9萬(也占全球五分之一)。

疫情和選舉原沒有直接關係，卻好像冥冥中有定數，川普春天起就莫名其妙地輕視疫情，當作病毒不存在，說病毒不可怕，會自動消失，這樣的輕忽和不作為態度，讓民眾失去警覺，病毒在不設防的美國如火如荼地傳播。美國疫情一路猛燒，春天大爆發，夏天瘋狂反撲，秋冬再造第三高峰，正好在選前燒斷川普的連任之路。