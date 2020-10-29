普亭態度轉變 中俄能合組軍事同盟？

去年12月19日，俄羅斯 總統普亭在年終記者會，針對記者提問斬釘截鐵地說，俄羅斯與中國 沒有結成軍事同盟，雙方也沒有結盟計畫。他之前曾經描述過中俄關係，是戰略盟友，兩國合作不反對第三方。但今年10月22日，普亭發表演講時卻說，俄中目前沒有建立軍事聯盟，但不排除這種可能性。中俄之間的互動和信任，已達到不需要建立軍事聯盟程度；但從理論上講，結成聯盟完全可以想像。

普亭態度和談話轉變，是很有意義的訊息。從大戰略格局看，美俄中三角關係在上世紀90年代，美俄是主要矛盾，中國左右逢源，美國 加強拉攏中國，俄羅斯也不願把俄中關係搞壞。現在主要矛盾成了美中關係，最有利的一方是俄羅斯，美國急著拉攏俄羅斯，中國也離不開它。

俄羅斯一直是中國軍事科技提供者。雖然近年中國經由逆向工程，仿製了許多俄羅斯科技，如航空母艦、航天(太空)計畫等，但部分高端科技仍有待俄羅斯協助才能突破。譬如第五代戰機高性能引擎，以及早期預警雷達系統等。

美國這一年來一直希望在相關安全談判中，把中國拉進自己一邊，例如之前美國主動退出「中程導彈條約」(INF)，或戰略核武削減條約到期時，華府都對俄羅斯表示，希望重新談判時能敦促中國一起加入，私下還把衛星情報給俄羅斯方面看，強調中國的軍事能力已對俄方構成相當威脅；普亭對此還特別回應，莫斯科並不反對中國也加入核裁軍多邊談判中，但美國應該自己去說服中國，而不應指望並把責任都推給俄羅斯。

最近中國對美也擺出冷戰對抗態勢，一方面修改國防法，在法律上做好實行戰爭總動員的準備；另一方面，10月22日盛大舉行紀念抗美援朝70周年，國家主席習近平發表講話稱，要「用他們聽得懂的語言同他們對話，這就是以戰止戰、以武止戈」「中國人民是惹不得的」。有人描述這是自1972年尼克森訪華以來，中共對美國最強硬的表述。

而在此同時，俄羅斯與中國的戰略利益交集卻愈來愈多。在歐洲，俄羅斯對北約東擴戒心重重；在亞洲，美印日澳四國聯盟，從10月初的外交部長級會談，進展到今年底馬拉巴爾聯合軍事演習，俄中同時面對美國領導的聯盟威脅。

美國在波蘭與羅馬尼亞部署飛彈防禦系統，名義上是防備伊朗，實際上是防備俄羅斯。同樣邏輯也適用在東亞。美國目前在南韓、未來將在日本部署薩德導彈防禦系統(THAAD)，表面上是為防禦北韓飛彈，但中國疑心是在對付其火箭軍的洲際彈道飛彈。

這就是何以俄羅斯願意提供早期預警系統科技給中國，只要美國飛彈越過北極圈，攻擊中國，俄羅斯會是第一個偵測到的國家，可提供中國預警。如果飛彈攻擊來自太平洋方向，俄羅斯最新研發的S-500也有偵測彈道飛彈的功能。

但與俄羅斯不同，中國目前仍較少採取結盟方式，或用結盟的提法來描述雙邊關係。這是因為毛澤東、鄧小平等領導人都明確表示「絕不稱霸，也絕不結盟」的指導思想，且中國還是「不結盟國家運動」成員國，習近平這方面還不想突破。

但態度也許會逐漸改變。火箭軍參謀部退役軍事專家楊承軍日前在鳳凰網撰文強調，中國當前面對美國各種打壓，構建中俄軍事聯盟有利於國家安全；不過人民大學教授時殷弘卻懷疑，俄羅斯的目的仍然在離間中美關係，好坐收左右逢源、漁翁之利。

世界戰略格局正隨著美國大選即將落幕，開始微妙改變。白登外交政策雖然不會脫離美國的基本利益，但勢必會與川普有所差異。白登如執政，開始時可能會與中國、俄羅斯試探修好，但也可能馬上回到2017年底的「國家安全戰略報告」，把中國、俄羅斯都視為戰略競爭者，就看北京與莫斯科會給出怎樣的回應訊息。

普亭是冷靜的地緣戰略家，他知道怎樣才能保持最大彈性，謀取俄羅斯最大利益。問題就要看中國會怎麼考慮了。

尤其中國近年不斷伸展肌肉，與印度邊界摩擦，美國趁機介入。美印外交、國防二加二首長會議，日前簽署分享衛星軍事訊息和防禦合作協定，印度導彈和武器自動化精確度和功能將大幅提升，印度參與印太戰略，在國際水域航行和制衡中國上，美印合作遏制中國，印度同時和俄羅斯也維持良好關係，這些對中國都不是好消息。