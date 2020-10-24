最後辯論勝敗得失 看這些事或可參考

總統大選最後一場電視辯論誰勝誰輸，CNN和Fox News的網上調查大相徑庭。前者說，53%比39%，白登 贏了；後者說，74%比24%，川普 贏了。兩家媒體收視群不同，調查不是科學取樣，自然各說各話。但縱觀全場辯論，白登似完全清洗川普抹黑他思路不清、言詞錯亂的形象，表現思路清晰、反應靈敏，對各種數據、政策和施政藍圖侃侃而談；川普除了攻擊白登父子操守和貪腐，還是重談老調，未詳談未來四年要做什麼，是最大敗筆。

不少網上評論認為，川普全程表情嚴肅，始終脹紅臉，無任何笑容，大概因民調落後，急於扳回而急促不安；相反，白登民調領先，幾大搖擺州除了一、兩個州領先幅度在標準差之內或微幅落後，現在算選舉人票，他已接近穩拿甚至超過勝選所需的270票，所以顯得自信從容，不斷用冷笑或搖頭反擊川普發言。如以總統高度檢核兩人政見論述，白登略勝一籌。

當然，挺川普、挺白登的人各有看法，見仁見智。無爭議的是兩人表現都比第一場好。在麥克風消音和主持人強勢「鎮壓」下，川普講話有123次攻擊、24次插話；白登有89次攻擊、插話25次，但都非常短暫，兩人表現大體都不離譜。

川普記取首場辯論粗魯導致民調下滑的教訓，或許扳回一些失分，但他全程像四年前一樣，以「華府局外人」自居，不斷怪罪他人，幾未提施政計畫；紐約時報說，他像「只會做一道菜的廚子」，2020大選變了，川普卻沒有變。

川普近日想展現和善、親切。他22日說，如果勝選會修改臭脾氣，「把大家團結起來」。辯論會中白登說了很多團結美國人的話，說他不為民主黨、不為自己，而是為全體美國人競選，會當所有人的總統。即使這是「政客語言」，卻反襯川普四年來只像共和黨的總統，辯論中連團結全民的話都吝於說。反川民眾諷刺，川普要改脾氣就像說公布稅表，如果相信他，母豬就會上樹、公雞會生蛋，何況川普改脾氣的前提是「勝選」。

川普最大敗筆，對如何因應疫情仍重覆半年多來說詞，說自己功勞很大、政府表現可圈可點、疫情會消失、疫苗數周後可問世等。全然不顧美國疫情再起，死亡數破22萬、中西部各州和郊區感染劇增，每日新增創紀錄逾7.16萬人，未表現領袖應有的悲天憫人情懷。

川普對疫情一度說「我負全責」，讓白登驚訝錯愕。川普接著說「但錯不在我，錯在中國 」；接著又指錯在佛奇，是佛奇建議大家不要戴口罩(這是虛假陳述)。甩鍋中國有很多人認同，但甩鍋民間聲望很高的抗疫專家佛奇，川普在自討苦吃。

川普也集中火力指控白登家族從烏克蘭、中國和俄羅斯收錢，白登只多次簡單回擊「我沒有從外國拿到一分錢，你才是從中國賺錢的人」。他反質疑川普在中國開祕密帳戶，繳稅給中國18.8萬美元；「我已公布20多年繳稅紀錄，你不敢公布稅表，到底在隱瞞什麼？」對兒子電郵，白登採避重就輕策略，不辯駁電郵真假，似不想擴大負面效應，卻讓人懷疑還有內情。

總體而言，白登對應對疫情，如何處理中國、俄羅斯和北韓、南海策略，還有種族衝突、石油開採和氣候變遷、歐記健保、非法移民兒童等議題，陳述明顯比川普具體有力。川普未藉辯論開拓中間選民、老人和郊區婦女票源，錯失扳回劣勢的機會，明顯失策。

值得注意的，白登首次提「Bidencare」(白記健保)，強調不讓2000萬參加Obamacare的民眾失去健保。如果民主黨贏得總統和國會兩院主導權，強化歐記健保勢在必行，可能進而引發立法和最高法院之間的一場憲法大戰。

這場辯論或許難撼動選局。5100萬選民已投完票，ABC新聞網即時調查，90%觀眾說不受辯論影響投票意向，只有10%說有影響。川營近日利用小眾傳播加強宣傳杭特醜聞，但對白登殺傷力多大？有共和黨策士認為為時已晚；很多反川民眾根本不信，或認為再怎麼樣都要趕川普下台(Vote Him Out)，就看未來十天的拉鋸。

部分川粉也承認，川普是歷來缺點最多的總統，但「選總統不是選聖人」、「他是神(或上天)賜給美國的救星」，近乎神權的迷信之說也很流行。未來四年白宮主人應是什麼模樣和風格，辯論會讓兩人攤開在選民面前，就看你我一票一票計算作決定，所以千萬別忘了投票。