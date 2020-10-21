挺川普或白登 華裔的票如何投下去？

非官方統計顯示，截至昨天至少有3600萬公民完成投票 ；而民調顯示，95%民眾表示心意已決，未來發生什麼都不影響投票意向，使明(22日)晚最後一場總統大選辯論既很關鍵，又不那麼重要。川普 總統急於在辯論會談「外交」，甚至提議加辯一場，擺明想挖白登 父子和烏克蘭、中國關係的醜聞；但民調領先的白登陣營不答應。有人預料，後面幾天可能還有猛料要爆，讓川普、白登都受衝擊。

2020年美國大選是近代最火爆、最可能爆發衝突的選舉。疫情回溫並未澆熄選民熱情，郵寄投票和提早投票異常踴躍。有報導說，3600萬人投完票，逾七成是挺民主黨；很多過去不投票的選民今年踴躍投票，原因是要趕川普下台，使兩黨社會動員程度空前。

依2016年大選紀錄，全美有1億3662萬多選民投票選總統。今年近四分之一選民已投票，投票率勢必破1908年以來紀錄。因此，我們也要呼籲華裔選民，無論支持誰，千萬不要忽略您手中的一票，一定要投票，表達對生活的這片土地和國家的關懷，盡公民的義務。

過去統計，約65%至70%華裔選民傾向民主黨；共和黨在華裔社區相對較弱勢。但很多分析認為，川普執政，大陸新移民增加，都改變了華裔社區生態。美國華人的政治傾向和主流社會一樣，也開始分歧甚至對立。

持平看川普和白登，今年這一票想很從容自在地投，著實不易；如要認真計較，只能說在「兩個不理想的人選中，挑一個缺點比較少的」，或許是部分華人的心聲。

其次，選川普或白登，有很多因素糾葛矛盾，將決定每個人的選擇。舉例說，一，誰能讓美國真正偉大、復興？要選推翻建制派、顛覆傳統，讓黨內外沸騰，跨黨派489位高層退休將領和閣員認為他在撕裂美國的川普？或選擇不離經叛道，能讓美國回到正軌，不被全球恥笑，但也缺乏特色的白登？

二，你要天天猛發推文敲打異己，攻擊不順從他意思的人，媒體統計任內已說謊或誤導2.2萬多次的川普？抑或選舉垂垂老矣，說錯話成家常便飯，黨內對他公開說話戰戰兢兢，辯論會最大成功是不說錯話，形象也缺乏活力，可能藉「反川普」風潮收割大選的白登？

三，你要口口聲聲稱「中國病毒」的川普，以致全美華裔受牽連仇視，甚至被責駡毆打，而對防疫政策輕忽，已有22萬多人病故，鼓吹戴口罩是軟弱、沒用致自己染疫，還任命不是傳染病專家的主管阻擋政府說出真相，奚落抗疫專家佛奇是「白癡、災難」？或是要選長期躲自家地下室避疫，但相信科學，斷言抗疫政策一定聽取專家意見，和川普不同的白登？

四，你要支持拒絕譴責白人至上團體，只要他們「退後、待命」的川普？抑或選敢於譴責白人至上主義，矢言繼續開放移民、保護各族裔平等，但也縱容邊境開放，合法非法難分，也支持BLM運動，導致法律和秩序蕩然，社會治安惡化，合法良民和商家都受害的民主黨？

五，你要因反共而選擇與中共為敵，政策虎虎生風，讓中方疲於奔命，又大幅軍售台灣、挺香港自由民主，在南海、台海都讓中共坐立不安的川普？或選擇改弦更張，指責北京侵犯人權，但對中共不知政策將如何的白登？

六，你要挺歧視女性，花13萬元嫖妓封口費、聲名狼藉，卻也努力拚命做事的川普，認為我們是在選總統，不是要選「聖人」，寧願忍受川普醜行，也要讓他續任四年？抑或選兒子介入烏克蘭能源公司和中國基金醜聞，電郵曝光後拒回應；如電郵真是俄羅斯編造，為何連「兒子根本沒送電腦去修」都不敢說的白登？

七，你厭惡太左傾的社會主義路線，縱容懶惰、濫用福利，不惜增稅和財政赤字高漲，強調平權卻偏好入學錄取有如種族配額制，以致華裔子弟形同被歧視的民主黨？抑或強調公正、憑實力，但骨子裡也隱含白人主導，放任川普驕縱，無力制衡，讓美國民主倒退，國際形象大傷的共和黨？

還有太多問題將決定每個人投票意向，彼此矛盾，取捨由人。據可靠數據，全美有1100萬亞裔具投票資格，約占全國合格選民4.7%。在票分兩陣營後，亞裔或華裔確實難以發揮舉足輕重作用。但每一票的累積將決定美國未來，我們不能坐等結果，將來因自己未參與而有遺憾，所以手中這一票你必須投，無論您支持誰都行。