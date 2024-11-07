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民調大翻車 愛荷華「黃金標準」誤差16個百分點 專家承諾檢討

編譯周辰陽／即時報導
愛荷華州艾姆斯一處投票所的指示牌，攝於大選當天的5日。（美聯社）
愛荷華州艾姆斯一處投票所的指示牌，攝於大選當天的5日。（美聯社）

川普當選美國總統，並在外界稱為「紅州」的愛荷華州獲得壓倒性勝利。新聞周刊報導，在選前最後一個周末發布副總統賀錦麗民調超車的知名愛州民調專家謝爾澤（Ann Selzer）已承諾，將審查結果錯了16個百分點的民調數據。

愛荷華州計票還在進行，但美聯社估算，川普以55.9%得票率贏得愛州6張選舉人票，賀錦麗得票率為42.7%。

不過，謝爾澤主持的謝爾澤公司（Selzer & Company）為狄蒙因紀錄報和Mediacom進行的封關民調顯示，在被視為共和黨票倉的「紅州」愛荷華州出現選情逆轉，賀錦麗以47%支持度領先川普的44%，並在女性選民支持度過半，以56%大幅領先川普的36%。

雖然結果仍在3.4%的誤差範圍內，卻是謝爾澤公司9月公布川普領先4個百分點的民調後，出現了選情大翻轉的情況。

謝爾澤此前被「538」民調網站稱許為「政治界最棒的民調專家」，Roll Call網站則稱她被視為愛州民調「黃金標準」，她在2日公布民調結果，稱賀錦麗「明顯躍居領先地位」。

鑑於過去兩屆總統大選川普都贏得愛荷華州，謝爾澤的民調立刻引發轟動，美國政界與媒體都高度關注。知情人士透露川普氣炸了，怒罵「不該公布」，川普競選團隊則斥為「異常值」。

5日選舉開票顯示，謝爾澤民調結果錯了16個百分點。川普以56%的得票率狂勝賀錦麗的43%，川普贏了13個百分點。

新聞周刊已透過電郵向謝爾澤公司徵求意見。謝爾澤則在選舉當晚的聲明表示，「今晚，我當然在思考，我們怎麼走到今天這一步。我們為狄蒙因紀錄報和Mediacom製作的民調結果，並不符合愛荷華州選民今天最終在投票所決定的民意」。

謝爾澤表示，「我將審查多個來源的數據，希望了解為何發生這種情況，並且接受這個過程帶來的教訓」。

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