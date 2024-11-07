民調大翻車 愛荷華「黃金標準」誤差16個百分點 專家承諾檢討

愛荷華州艾姆斯一處投票所的指示牌，攝於大選當天的5日。（美聯社）

川普 當選美國總統，並在外界稱為「紅州」的愛荷華州獲得壓倒性勝利。新聞周刊報導，在選前最後一個周末發布副總統賀錦麗民調 超車的知名愛州民調專家謝爾澤（Ann Selzer）已承諾，將審查結果錯了16個百分點的民調數據。

愛荷華州計票還在進行，但美聯社估算，川普以55.9%得票率贏得愛州6張選舉人票，賀錦麗得票率為42.7%。

不過，謝爾澤主持的謝爾澤公司（Selzer & Company）為狄蒙因紀錄報和Mediacom進行的封關民調顯示，在被視為共和黨票倉的「紅州」愛荷華州出現選情逆轉，賀錦麗以47%支持度領先川普的44%，並在女性選民支持度過半，以56%大幅領先川普的36%。

雖然結果仍在3.4%的誤差範圍內，卻是謝爾澤公司9月公布川普領先4個百分點的民調後，出現了選情大翻轉的情況。

謝爾澤此前被「538」民調網站稱許為「政治界最棒的民調專家」，Roll Call網站則稱她被視為愛州民調「黃金標準」，她在2日公布民調結果，稱賀錦麗「明顯躍居領先地位」。

鑑於過去兩屆總統大選川普都贏得愛荷華州，謝爾澤的民調立刻引發轟動，美國政界與媒體都高度關注。知情人士透露川普氣炸了，怒罵「不該公布」，川普競選團隊則斥為「異常值」。

5日選舉開票顯示，謝爾澤民調結果錯了16個百分點。川普以56%的得票率狂勝賀錦麗的43%，川普贏了13個百分點。

新聞周刊已透過電郵向謝爾澤公司徵求意見。謝爾澤則在選舉當晚的聲明表示，「今晚，我當然在思考，我們怎麼走到今天這一步。我們為狄蒙因紀錄報和Mediacom製作的民調結果，並不符合愛荷華州選民今天最終在投票所決定的民意」。

謝爾澤表示，「我將審查多個來源的數據，希望了解為何發生這種情況，並且接受這個過程帶來的教訓」。