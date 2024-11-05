我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市逾2成選民已提前投票 布碌崙34.5萬最多

紐約市教育總監：所有學生都應掌握雙語 華裔讚

紐時：賀錦麗、川普民調緊咬 贏家不排除「決定性大勝」

編譯高詣軒／即時報導
美國選民10月31日在喬治亞州亞特蘭大進行提前投票。（歐新社）
美國選民10月31日在喬治亞州亞特蘭大進行提前投票。（歐新社）

美國總統大選當地5日正式投票，選前民調顯示副總統賀錦麗和前總統川普的全美支持度不相上下。但有民調專家指出，這未必代表最終選舉人票總數不會呈現明顯差距。

紐約時報4日報導，綜合主要民調數字的538網站（FiveThirtyEight）分析，自從1998年，美國總統、國會參眾議院及州長選舉的民調結果，與最終開票數字平均差距達6個百分點。2022年期中選舉則是近25年來選戰民調最準的一次，平均誤差有4.8個百分點。

若這次總統大選民調出現相同程度誤差，無論誤差朝哪一方傾斜，最後贏家可能會拿下決定性勝利。

美國馬瑞斯特學院輿論研究所主任米里高夫說，即使普選票差距接近，最終贏家仍可能在538張選舉人票中拿下超過315張；或者，普選票差距可能就高達5個百分點，「這在今日的標準可算是壓倒性結果；今年還沒有人用到這個詞」。

選前民調本身難免存在一定程度誤差，這部分來自於民調實施過程，但很大部分也是因為民調人員必須推測誰會實際去投票，以便讓樣本符合投票的人口。其他聚焦非政治議題的公眾民調，並不需要處理這項挑戰。

美國智庫皮尤研究中心資深民調顧問基特（Scott Keeter）說，民調人員能用以預測實際投票人數的工具相當有限，這包括對投票意願的表態、對選舉的興趣、對選舉結果重要性的看法及過去投票人數等。

誰會去投票顯然對選舉結果舉足輕重。在各個搖擺州中，川普民調領先幅度最大的是在亞利桑那州，平均領先3個百分點，因此只要有2到3個百分點誤差，就可能意味川普或賀錦麗最後將取得大勝。

紐時指出，雖然未必總是如此，但一場選戰的民調誤差方向通常都傾向某一邊；若這次大選民調都同樣存在有利於任一方的微幅誤差，就可能意味搖擺州的結果一面倒向川普或賀錦麗。

但最後確實有可能呈現拉鋸戰，讓選戰取決於某一州的幾百張選票。但理解在正常民調誤差範圍內的可能情況，可能有助避免最後結果令人猝不及防。

大選熱門話題

民調 投票 川普

上一則

民調：最後關頭仍是五五波 賀錦麗51%領先川普47%

下一則

左派憂心 共和黨有可能一口氣贏得白宮與參眾兩院

延伸閱讀

民調：最後關頭仍是五五波 賀錦麗51%領先川普47%

民調：最後關頭仍是五五波 賀錦麗51%領先川普47%
投票登場 選前一日…賀錦麗、川普決戰2020定勝負的賓州

投票登場 選前一日…賀錦麗、川普決戰2020定勝負的賓州
全球最紅播客表態 選前之夜宣布挺川 曝馬斯克專訪影片

全球最紅播客表態 選前之夜宣布挺川 曝馬斯克專訪影片
圖表／2024美國大選 川普賀錦麗問鼎總統寶座、國會翻盤？州長誰勝出

圖表／2024美國大選 川普賀錦麗問鼎總統寶座、國會翻盤？州長誰勝出

熱門新聞

美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

2024-11-04 17:36
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

2024-10-31 11:19

超人氣

更多 >
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富

4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了