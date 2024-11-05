避免民調又失準被罵 這次美國大選民調出現4大改變

選舉民調愈來愈難預測，民調公司不斷改進修正。圖為佛州西棕櫚灘市社區的向完成投票選民的雙語感謝標語。(路透)

過去兩次總統大選選舉結果，讓許多民調 專家尷尬不已。紐約時報分析，今年選舉同樣可能讓民調專家難堪，不過民調專家在這次選舉期間已經做出許多調整。

雖然無法確知各種調整是否有助於精準預測11月大選結果，但許多改變非常重大，能夠降低民調嚴重失誤再次出現。紐時報導指出，過去四年裡，民調圈出現四大基本轉變，能夠避免民調失誤狀況重演的關鍵包括：

1.新方式搜集數據

以不同方式進行數據搜集，例如透過簡訊、郵寄進行問卷調查，而不只是電話民調。許多民調專家如今改採地址抽樣(address-based sampling，ABS)，也就是郵寄方式收集數據，隨機抽樣的方式就隨機選出電話號碼一樣。許多人如今已不再接聽電話，但絕大多數民眾還是會查看郵件，如此一來就有機會邀請民眾參與問卷調查，通常提供某些財務獎勵。

2.新的加權計分法

採用新的「加權」計算方式，透過統計方面的調整，讓代表性低於適當比例的族群能夠獲得較完整的計算。這次選舉當中，許多民調專家根據選民回答2020年時是投給拜登或川普 ，並與當時選舉結果相互對照，以便在統計時做出微調。這種方式能降低川普得票率被低估的風險，避免上次選舉時傾向支持民主黨的過度積極選民造成民調誤差。

3.更多新數據出現

某些民調專家雖然沒有改變調查方式，卻因為採用了改進版的新數據而受益。2020年大選創下美國現代史上最高投票 率，許多跡象顯示投票率低對川普較為有利。哪些選民參加了2020年大選投票，是民調專家研究重點，其他數據還包括哪些選民採用郵寄投票、哪些選民在選舉日之前到投票所完成提早投票，以及哪些選民在選舉日當天前往投票所投票。

統計顯示，採用郵寄投票的共和黨員不太可能支持川普，前往投票所投票的民主黨員則常支持川普。過去四年來民眾辦理選民登記時的政黨歸屬變化，也是民調專家注意的重點。

4.民調業注入新血

民調圈的組成出現變化，某些人離開民調界，某些新血輪投入行業。許多民調公司如今有更平衡或傾向共和黨的調查結果，經常發表最新民調並加快調查步調。這次選舉許多非黨派民調機構進行問卷調查，共和黨民調機構因此沒能像兩年前期中選舉一樣拉升平均支持度。