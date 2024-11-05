我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國總統大選第一張選票開出 賀錦麗、川普3：3平手

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

避免民調又失準被罵 這次美國大選民調出現4大改變

記者顏伶如／綜合報導
選舉民調愈來愈難預測，民調公司不斷改進修正。圖為佛州西棕櫚灘市社區的向完成投票選民的雙語感謝標語。(路透)
選舉民調愈來愈難預測，民調公司不斷改進修正。圖為佛州西棕櫚灘市社區的向完成投票選民的雙語感謝標語。(路透)

過去兩次總統大選選舉結果，讓許多民調專家尷尬不已。紐約時報分析，今年選舉同樣可能讓民調專家難堪，不過民調專家在這次選舉期間已經做出許多調整。

雖然無法確知各種調整是否有助於精準預測11月大選結果，但許多改變非常重大，能夠降低民調嚴重失誤再次出現。紐時報導指出，過去四年裡，民調圈出現四大基本轉變，能夠避免民調失誤狀況重演的關鍵包括：

1.新方式搜集數據

以不同方式進行數據搜集，例如透過簡訊、郵寄進行問卷調查，而不只是電話民調。許多民調專家如今改採地址抽樣(address-based sampling，ABS)，也就是郵寄方式收集數據，隨機抽樣的方式就隨機選出電話號碼一樣。許多人如今已不再接聽電話，但絕大多數民眾還是會查看郵件，如此一來就有機會邀請民眾參與問卷調查，通常提供某些財務獎勵。

2.新的加權計分法

採用新的「加權」計算方式，透過統計方面的調整，讓代表性低於適當比例的族群能夠獲得較完整的計算。這次選舉當中，許多民調專家根據選民回答2020年時是投給拜登或川普，並與當時選舉結果相互對照，以便在統計時做出微調。這種方式能降低川普得票率被低估的風險，避免上次選舉時傾向支持民主黨的過度積極選民造成民調誤差。

3.更多新數據出現

某些民調專家雖然沒有改變調查方式，卻因為採用了改進版的新數據而受益。2020年大選創下美國現代史上最高投票率，許多跡象顯示投票率低對川普較為有利。哪些選民參加了2020年大選投票，是民調專家研究重點，其他數據還包括哪些選民採用郵寄投票、哪些選民在選舉日之前到投票所完成提早投票，以及哪些選民在選舉日當天前往投票所投票。

統計顯示，採用郵寄投票的共和黨員不太可能支持川普，前往投票所投票的民主黨員則常支持川普。過去四年來民眾辦理選民登記時的政黨歸屬變化，也是民調專家注意的重點。

4.民調業注入新血

民調圈的組成出現變化，某些人離開民調界，某些新血輪投入行業。許多民調公司如今有更平衡或傾向共和黨的調查結果，經常發表最新民調並加快調查步調。這次選舉許多非黨派民調機構進行問卷調查，共和黨民調機構因此沒能像兩年前期中選舉一樣拉升平均支持度。

大選熱門話題

民調 投票 川普

上一則

川普美國大選造勢又影射林郁婷男變女 提議賀錦麗對決泰森

下一則

美國總統大選第一張選票開出 賀錦麗、川普3：3平手

延伸閱讀

大選拉鋸 專家籲投資人備戰 股、債、利率等恐受影響

大選拉鋸 專家籲投資人備戰 股、債、利率等恐受影響
美國總統大選第一張選票開出 賀錦麗、川普3：3平手

美國總統大選第一張選票開出 賀錦麗、川普3：3平手
川普關稅恐引爆日用品飆漲 民眾購買力年損780億

川普關稅恐引爆日用品飆漲 民眾購買力年損780億
川普美國大選造勢又影射林郁婷男變女 提議賀錦麗對決泰森

川普美國大選造勢又影射林郁婷男變女 提議賀錦麗對決泰森

熱門新聞

美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

2024-11-04 17:36
洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

2024-10-31 11:19

超人氣

更多 >
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了
前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百