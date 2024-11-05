民調：最後關頭仍是五五波 賀錦麗51%領先川普47%

多項最後民調結果，賀錦麗與川普支持率仍呈五五波的拉鋸戰。（美聯社）

2024大選投票日前一天，根據多項最後民調 結果，副總統賀錦麗 與前總統川普 支持率仍呈五五波的拉鋸戰，由於雙方差距仍都在誤差範圍內，美國總統大選結果到最後關頭，仍是變幻難測。

國會山莊報(The Hill)報導，公共電視網(PBS)-全國公共電台(NPR)-馬瑞斯特學院(Marist)選前公布的最後聯合民調，賀錦麗以51%對47%領先川普四個百分點；不過獨立選民支持率則是川普領先五個百分點。

該民調發現，男性選民對川普與賀錦麗的支持度從原先57%比41%，縮小至目前51%比47%；同時賀錦麗對女性選民的領先優勢也從18個百分點縮小至11個百分點。

還有提前投票方面，賀錦麗支持度領先川普(56%對42%)，但是尚未投票的選民有53%支持川普、45%支持賀錦麗。

至於艾默生學院(Emerson College)與民調整合網站RealClearWorld公布的最新民調，賀錦麗在內華達州的支持率微幅領先川普(48%對47%)，但是差距在誤差範圍內；另外約2%選擇獨立候選人、還有2%尚未決定。

至於內華達選民最關心的議題，經濟以40%高居第一、第二則是住房負擔(13%)，第三則是移民議題(12%)。

另外共和黨推派退伍軍人出身的布朗(Sam Brown)企圖奪回內華達聯邦參議員席次，不過民主黨籍羅森(Jacky Rosen)有現任優勢，取得四個百分點(49%對45%)領先幅度，但尚有4%沒有做決定。

同時有線電視新聞網(CNN)也針對內華達可能選民進行的民調顯示，川普以一個百分點(48%對47%)領先賀錦麗。

另外一個關鍵州北卡羅來納，由東卡羅來納大學(East Carolina University，ECU)進行的最新民調顯示，川普領先賀錦麗兩個百分點(50%vs48%)，幾乎打成平手，16張選舉人票獎落誰家難以預料。

ECU民調中心主任法蘭西亞(Peter Francia)指出：「雙方勢均力敵，因此北卡州選舉人票將是左右此次總統大選勝負的關鍵。」

該民調也發現，通膨與生活開銷是選民最關心的議題，占比27%，其次是經濟(24%)、墮胎權益(14%)、邊境安全(12%)與醫療負擔(12%)。