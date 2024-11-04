愛阿華州選情逆轉？第摩因紀事報民調：賀錦麗領先3百分點

前兩次總統大選，川普都拿下愛阿華州，當地報紙民調竟然顯示選情有變，值得關注。(美聯社)

美國總統大選倒數，第摩因紀事報(Des Moines Register)、愛阿華州 寬頻服務業者「Mediacom Iowa」2日公布民調 指出，共和黨總統候選人川普 在2016、2020年兩次輕鬆獲勝的愛阿華州，目前由民主黨總統候選人以47%的支持率領先川普的44%；女性選民可能是兩人選情逆轉的主因。

路透(Reuters)報導，這次民調在10月28到31日之間進行，受訪者為808位愛阿華州選民；愛阿華州近些年來大舉轉向共和黨。民調結果仍在3.4%的誤差範圍內，但凸顯9月愛阿華民調還由川普領先4個百分點以來，出現大轉折。

第摩因紀事報報導，這次民調顯示婦女，尤其是年紀較長、政治無黨無派的，發揮力量，讓選情最後倒向賀錦麗。

川普前兩次總統選舉都拿下愛阿華州，2016年領先9個百分點，2020年為8個百分點。

川普選戰陣營由民調主任、數據首席顧問發布備忘錄，指第摩因紀事報的民調「顯然是門外漢做的」，由愛默生學院(Emerson College)也在2日公布的民調，更能反映愛阿華州選民的民意。

由愛默生學院、「RealClearDefense」所做的民調在11月1到2日調查數量類似的可能投票人，但結果差異很大，川普領先賀錦麗達10個百分點；該民調誤差範圍也是3.4個百分點。

愛默生學院民調指出，川普在男性、獨立人士大幅領先賀錦麗，而賀錦麗在30歲以下選民表現不錯。

全國選情方面，賀錦麗與川普角逐白宮僵持不下，而提早投票順利進行之中；投票日為5日。