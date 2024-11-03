我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買了馬上後悔 網整理好市多「最常被退貨」3商品

大選最後衝刺 紐時民調：7搖擺州 賀4州領先 川亞利桑納居優

大選最後衝刺 紐時民調：7搖擺州 賀4州領先 川亞利桑納居優

編譯陳韻涵／即時報導
距離總統大選僅剩最後一天，賀錦麗與川普的選情仍是殺得難分難解，可能僅僅幾萬票，或一個州、一個郡，都可能決定選舉結果。賀錦麗與川普（圖）3日分別開進密西根和北卡羅來納兩個搖擺州作最後衝刺。（路透）
距離總統大選僅剩最後一天，賀錦麗與川普的選情仍是殺得難分難解，可能僅僅幾萬票，或一個州、一個郡，都可能決定選舉結果。賀錦麗與川普（圖）3日分別開進密西根和北卡羅來納兩個搖擺州作最後衝刺。（路透）

2024總統大選最後24小時倒數衝刺，民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普的民調仍難分軒輊，紐約時報(NYT)與錫耶納學院(Siena College)民調顯示，左右選舉結果的七個搖擺州裡，賀錦麗在四個搖擺州領先，川普則在亞利桑納州領先，兩人在另兩州拉鋸。

美國廣播公司新聞網(ABC News)民調則顯示，賀錦麗在全國領先3個百分點，國家廣播公司新聞網(NBC)封關民調顯示，兩人以49%的支持率平手。此外，為減少焦慮、煩惱與緊張，全美已有7500萬人提前投票。

紐時與錫耶納民調顯示，賀錦麗和川普在七大搖擺州的民調各有優勢；副總統賀錦麗在內華達州、北卡羅來納州、威斯康辛州和喬治亞州領跑，而前總統川普則在亞利桑納州顯著領先，但兩人在賓州及密西根州的支持率膠著。

民調膠著 大選不確定性高

紐時與錫耶納民調顯示，兩人在前述七個搖擺州的領先幅度都在民調的抽樣誤差範圍內，代表兩人在其中任何一州都缺乏明確的領先優勢，凸顯這場競選活動的不確定性仍高。

紐時報導，部分跡象顯示，近期才決定投票的8%選民正協助賀錦麗打破僵局，賦予她55%比44%的兩位數優勢差距。

佛羅里達大學選舉實驗室(University of Florida Election Lab)數據顯示，紐時與錫耶納民調在逾7000萬美國人已投票之際進行，而紐時與錫耶納民調在七個州的受訪者約40%表示已投票的情況下進行。

已投票者 賀領先8百分點

紐時與錫耶納民調發現，賀錦麗以8個百分點的優勢擄獲選民支持，川普則在自稱有可能投票但尚未投票的選民中具優勢。

此外，美國廣播公司新聞網(ABC)與艾普索斯(Ipsos)選前最後一個周末的民調顯示，賀錦麗在可能投票的選民中，以49%的支持率領先川普(46%)三個百分點。

賀錦麗接替拜登總統成為民主黨候選人以來，選民對兩人的支持率並未出現重大變化，凸顯美國社會兩極分化。

國家廣播公司新聞網(NBC)大選封關最後民調則發現，賀錦麗和川普勢均力敵。

整體看來，賀錦麗獲得49%登記選民的支持，而川普也具備49%選民支持率，僅2%選民表示投票意向未決。

選舉焦慮 7500萬人已投票

另據紐時報導，焦慮的美國選民早已厭倦了刻薄的競選活動廝殺，且對美國未來的民主憂心忡忡，迄今已有7500萬人提早投票。

北卡羅來納州遭颶風海倫(Helene)肆虐，近450萬選民締造北卡提前現場投票的紀錄，喬州選民寫下400萬人提前投票的佳績。

賓州則已有170萬人完成通訊投票，而攸關郵寄選票的郵戳日期爭議訴訟也日益激烈，另有九個州的超過50%合格選民已投票。

佛羅里達大學政治學教授麥唐納(Michael McDonald)表示，提前投票的預測數據表明，此次大選的整體投票率可能介於2016年投票率的約60%，到2020年投票率66%之間。

距離總統大選僅剩最後一天，賀錦麗與川普的選情仍是殺得難分難解，可能僅僅幾萬票，或...
距離總統大選僅剩最後一天，賀錦麗與川普的選情仍是殺得難分難解，可能僅僅幾萬票，或一個州、一個郡，都可能決定選舉結果。賀錦麗（圖）與川普3日分別開進密西根和北卡羅來納兩個搖擺州作最後衝刺。（美聯社）

大選熱門話題

通訊投票 民調 賀錦麗

上一則

投票日近放飛自我 川普喊讓媒體「擋子彈」後悔2020年沒死守白宮

下一則

誰接棒共和黨參院領袖？南達州熊恩、德州孔寧聲勢高

延伸閱讀

大選倒數48小時 川普5搖擺州微幅占上風 賀錦麗全國民調領先

大選倒數48小時 川普5搖擺州微幅占上風 賀錦麗全國民調領先
獨家專訪 駱家輝：從關稅到談話 川普不是選民答案

獨家專訪 駱家輝：從關稅到談話 川普不是選民答案
賀錦麗已郵寄投票 與川普搖擺州分別最後催票

賀錦麗已郵寄投票 與川普搖擺州分別最後催票
封面故事／她們向左 他們往右 Z世代男女影響總統選局

封面故事／她們向左 他們往右 Z世代男女影響總統選局

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

2024-10-31 11:19
歷史學家、美利堅大學教授利奇曼。（取材自維基百科）

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

2024-10-31 07:10

超人氣

更多 >
4星座鹹魚翻身 牡羊迎事業轉機、他得到財富機運

4星座鹹魚翻身 牡羊迎事業轉機、他得到財富機運
紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普
機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到

機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到
鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」
川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光

川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光