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搖擺州解析／威州開票恐慢 民主黨議員為搶關鍵席向川普靠攏

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搖擺州解析／威州開票恐慢 民主黨議員為搶關鍵席向川普靠攏

世界新聞網王若馨／即時報導
尋求三度連任的民主黨參議員鮑德溫(左)面臨共和黨對手霍夫德強力挑戰，該選區結果可能影響參院的控制權，(路透)
尋求三度連任的民主黨參議員鮑德溫(左)面臨共和黨對手霍夫德強力挑戰，該選區結果可能影響參院的控制權，(路透)

被視為七大搖擺州之一的威斯康辛州擁有10張選舉人票，該州的選民結構多樣，既有城市地區的多元族群，也有農村地區的保守選民。

州議會與州長的關係充滿對抗，民主黨籍州長艾佛斯(Tony Evers)在2022年簽署了新的選區重畫案，該選區地圖被認為有利於民主黨。共和黨議員質疑這項選區重畫案的合法性，並在2023年向州最高法院提出訴訟，要求重新審查。然而，州最高法院拒絕了他們的請求，維持了艾佛斯簽署的選區地圖。

此外，威斯康辛州允許同日選民登記，這一政策可能在選舉最後階段對選情產生重大影響。

由於威斯康辛州的大郡報告投票結果較慢，選舉結果可能需要較長時間才能確定。此外，若選舉結果差距小於1%，可能會要求重新計票，進一步延遲結果公布。

威州有強大的製造業傳統，特別在乳品、汽車和機械製造等行業；然而近年全球化和自動化導致該州的製造業受到挑戰，許多藍領工人感受到工作不穩定和收入下降，這使得經濟政策成為選民的重要關注點。

參院選舉方面，尋求三度連任的民主黨參議員鮑德溫(Tammy Baldwin)面臨共和黨對手霍夫德(Eric Hovde)強力挑戰，該選區可說是「牽一席動全身」的關鍵席次，選舉結果可能影響參院的控制權；選情告急的鮑德溫為拉攏中間選民，甚至在廣告中使用川普來拉票，宣傳她讓川普簽署她提出的「在美國製造法案」並暗示對川普政策的支持。

以下為威斯康辛州政治勢力及近年選民結構變化一覽表。

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