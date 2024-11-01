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搖擺州是怎麼形成的？賓州直接影響結果 兩黨必爭

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搖擺州解析／颶風、選民、新移民 全美關注北卡

世界新聞網王若馨／即時報導
圖為北卡州洛麗威克郡，大選選票放在威克郡選舉委員會總部的箱子裡。(路透)
圖為北卡州洛麗威克郡，大選選票放在威克郡選舉委員會總部的箱子裡。(路透)

北卡羅來納州是今年選舉肥皂劇的重點舞台，現任民主黨籍州長庫伯(Roy Cooper)因任期限制無法競選連任，州長職位成為民主黨籍州檢察長史坦(Josh Stein)與共和黨籍副州長羅賓森(Mark Robinson)的戰爭，但獲前總統川普(Donald Trump)背書的羅賓森，卻陷入在色情網站發文自稱「黑人納粹」的爭議，使這場州長之爭成為全美關注度最高的州長選舉。

北卡羅來納州的經濟狀況也牽動選民動向，儘管失業率接近歷史低點，但通貨膨脹和工資停滯等問題，使許多選民仍對經濟前景感到擔憂。而選前一個月北卡遭遇颶風海倫(Helene)襲擊，基礎設施和選民生活嚴重受創，有些投票站甚至被颶風吹垮，這也可能對選民的投票意願和選舉過程產生影響。

北卡的選民結構有其特殊性，由於該州擁有眾多軍事基地，如布拉格堡(Fort Bragg)，因此軍人和退伍軍人選民數量較多。這些選民多數偏向支持共和黨，對國防、軍事支出和退伍軍人政策格外關注。

另外，北卡州的非裔選民比率較高，占選民總數的20%左右，在人口結構上具有顯著影響力。

該州宗教信仰的保守性較強，特別是在福音派基督徒中，對保守價值觀和共和黨的支持力度大。

但新移民的遷入也值得關注，相較於上一屆大選，北卡的人口結構正在發生顯著變化，特別是拉丁裔和亞裔人口的增長。

北卡眾議會由共和黨占多數，他們試圖透過選區重畫來鞏固優勢，此舉引發了激烈的法律戰，被聯邦法院或州法院裁定違憲，尤其是針對「種族歧視性畫分」問題；此外，眾議會要求選民在投票時出示身分證明、依出生時的生理性別選擇公眾廁所，皆是引起全國關注的政治議題。

以下為北卡州政治勢力及近年選民結構變化一覽表。

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北卡羅來納州 共和黨 投票 民主黨 颶風

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