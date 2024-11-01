有人動手腳？大選民調難分上下 賭盤勝選率川普卻大贏

截至美國東部時間10月31日上午11時，Polymarket和英國兩大博彩平台Sporting Index及Betfair Exchange顯示，川普勝出機率為63%或以上。（美聯社）

距離11月5日選舉日僅有5天，各個民調 及專家解讀等都顯示，兩位候選人賀錦麗 與川普 依然難分高下，但是離岸博彩市場最近幾個星期賠率的變化，卻傳出不同的信息。

10月3日，總統選舉賭盤勝率Polymarket的機率顯示，川普與賀錦麗打平，勝出機率同為49%。然而截至美國東部時間10月31日上午11時，Polymarket和英國兩大博彩平台Sporting Index及Betfair Exchange顯示，川普勝出機率為63%或以上。

分析認為，川普獲勝機率上升的原因，是與他在多個搖擺州的民調支持度上升有關，但也有人質疑是財力雄厚的玩家，幕後動手腳在賭盤上大力吹捧甚至竄改賠率。

與此同時，經濟學人/YouGov 31日公布最新的全國民調，指出賀錦麗於以47%比46%稍微領先川普1個百分點。另外3%仍未決定投票給誰。政治網媒「國會山莊報」(The Hill)的民調更指賀錦麗僅領先0.5個百分點，可見爭持的激烈程度。

然而政治新聞與民調數據總合網站Real Clear Politics表示，由於民調結果處於誤差範圍內，故屬不相伯仲，目前決勝關鍵仍在8個搖擺州的103張選舉人票，兩人在其中5個州的支持率相差只有1個百分點或更小。

CNN的民調指出，川普在喬州以48%的支持率領先1個百分點，賀錦麗則在北卡州以48%領先1個百分點，情況在幾個月來幾乎沒有變化。

其他搖擺州，麻省大學洛厄爾分校/YouGov的最新民調指出，川普在北卡州以47%比45%領先賀錦麗；但賀在密西根州以49%比45%領先川普；她在賓州也以48%比47%些微領先對手；在新罕州賀更以50%比43%大幅領先。

不過今日美國/薩福克大學的民調指出，兩人在密西根州的支持率同為47%，這個州有15張選舉人票，幾十年來它與賓州及威斯康辛州被認為是「偏藍州」，但2016年川普奪得3州，4年後拜登扳回一局。