大選倒數7天 數據看哪些州的民調最準確

2024年總統大選的民調差距太接近，很難預測最後是賀錦麗還是川普出線。(美聯社)

想知道是賀錦麗還是川普能贏得2024年美國總統大選嗎？擲硬幣吧。七個摇擺州（亞利桑納、喬治亞、內華達、北卡羅萊納、密西根、威斯康辛和賓州）裡有四州，兩人民調 差距不到1個百分點，剩下的三州，差距也小於2個百分點。最終結果實在難以預料。

民調偏差幾個百分點完全正常。根據美國廣播公司（ABC），1998年以來，美國選前21天內的大選民調，加權平均誤差可達5.1個百分點。這個數字包括全美民調和50個州的民調，而有些州的民調一直比其他州準確。

1998年以來，最準的是全美民調，加權平均誤差為3.3個百分點。原因有二： 首先，人口愈多，民調機構愈容易獲得大量樣本，從而減少誤差。其次，參議院和州長選舉沒有全國民調，地區性民調歷來不如總統大選的民調準確。

以州別看，自1998年以來，民調最準的是科羅拉多、維吉尼亞和奧勒岡州。可惜這對2024年的選舉沒有太大的意義，預計這三州都是賀錦麗的鐵票區。

搖擺州 裡四個太陽帶的州，民調相比他州也相當準確。1998年以來，內華達州的加權平均誤差為3.8個百分點，北卡羅萊納州和亞利桑納州為4個百分點，喬治亞州是4.1個百分點。其中以內華達州人口多變、許多人工作時間不定，但2016年以來加權平均誤差僅3.3個百分點，這對民調人員來說是很了不起的成就。

相較下，北部三個搖擺州的民調就沒那麼出色。1998年以來，賓州和威斯康辛州民調的加權平均誤差為4.6個百分點，密西根州是4.9個百分點。密西根和威斯康辛的民調在川普時代明顯更不準，加權平均誤差分別高達5.4和5.6個百分點。2020年ABC和華盛頓郵報合作的民調曾錯誤預測拜登在威州領先17個百分點，那裡因此有了民調難的名聲。

但還有更難的。1998年來，多達18個州的加權平均誤差在6個百分點以上。奧克拉荷馬、懷俄明或夏威夷，歷來都是民調最不準確的州。尤其夏威夷州 的加權平均誤差高達10.4個百分點！這可能是該州政治參與度差，投票率經常全美最低，又是全美種族最多元的州，很難建模。

民調準確與否，面積和人口結構肯定是主要因素。經驗也很重要，民調最準確的州通常是民調最頻繁的州。因為調查人員對該州能有較深的瞭解，知道如何能最有效接觸到該州選民，並正確地對樣本進行加權，使結果更準。