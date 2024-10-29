大選對立嚴重 民調：18.7%選民與鄰居口角
賀川選情僵持不下，支持者的對立也益加嚴重。最新民調顯示，將近1/5（18.7%）的民眾表示，他們因為政治問題與鄰居發生爭執，其中男性及共和黨總統候選人川普的支持者更易與鄰居爆口角，男性又多於女性。
「國會山莊報」（The Hill）報導，網路房地產交易及經紀服務公司Redfin，委託民調機構益普索（Ipsos）於2024年9月進行調查，訪問了1802名擁有房屋及租屋的美國民眾，年齡介於18至65歲之間。
民調顯示，男性與鄰居出現政治分歧的比例，高出女性一倍以上。逾1/4（27.1%）的男性指出，他們與鄰居在政治方面意見不合，反觀女性的比例只有13.4%。
根據這份民調，有意投給川普（Donald Trump）的受訪者中約有23%表示，他們與鄰居在政治方面意見不合，將投給民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的受訪者則有19.5%出現這種情況。
在年齡層方面，Z世代最易因為政治與鄰居發生爭執，比例為26%。相較之下，Y世代為23.5%、X世代為14.3%，嬰兒潮世代則為13.6%。
上一則
拜登德拉瓦州投票 與民眾排隊40分鐘
下一則
FB留言